ラ・リーガ会長ハビエル・テバスが、リオネル・メッシによるスペインのクラブ買収について本音を明かす

メッシとエルデンセの正確な関与の形については、選手側の代理人、あるいはクラブ首脳陣のいずれからも、現時点で公式な説明はなされていない。今後数週間で、この買収案が具体的な合意へと発展するのかどうか、サポーターや業界関係者が注視していくことになる。

39歳のメッシは現在、インテル・マイアミでメジャーリーグサッカーに参戦しており、ピッチ上では記録を更新し続けている。しかし、エルデンセの取得に動くことになれば、現役引退後のキャリアに向けた準備として大きな戦略的ステップを意味することになる。

ひとまずエルデンセは、現在戦っているセグンダ・ディビシオンでの戦いと、ピッチ上での目標達成に集中し続けることになる。メッシの役員入りが正式に確認されれば、この小規模クラブの世界的な注目度は一夜にして大きく変わるのは間違いない。