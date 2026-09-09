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ライブ
Lionel Messigetty
Yosua Arya

翻訳者：

ラ・リーガ会長ハビエル・テバスが、リオネル・メッシによるスペインのクラブ買収について本音を明かす

リオネル・メッシ
エルデンセ
ラ・リーガ 2部
ラ・リーガ

ラ・リーガのハビエル・テバス会長は、リオネル・メッシがスペイン2部のCDエルデンセを買収する可能性があるとの報道に反応した。リーグトップは詳細を正確には把握していないと認めつつも、アルゼンチンのレジェンドがスペインサッカーに投資する可能性を歓迎した。

  • メッシにスペインのクラブ買収関与の可能性が浮上

    メッシがスペイン2部のエルデンセを買収する原則合意に至る可能性をめぐる噂が浮上している。この驚きの報道によれば、インテル・マイアミのスーパースターは、アリカンテを本拠地とする同クラブのオーナーとなることで、自身のビジネス帝国の拡大を目指しているという。

    このニュースはすぐさまラ・リーガ会長テバスの関心を引いた。水曜日に行われた『Panini LaLiga EA Sports』ステッカーアルバムの発表会で、リーグトップは、元バルセロナ主将がフロント入りという形でスペインに戻る可能性について直接質問を受けた。

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    テバス、メディアの驚きに言及

    スペインサッカー界の頂点に位置する立場にありながら、テバスは今回の買収の可能性について内部情報は持っていないと認めた。リーグ幹部は、この異例のうわさについては最近の報道を通じて知っただけだと説明している。

    「エルデンセの件はメディアを通じて知った」と、テバスは『ムンド・デポルティーボ』が伝えたコメントの中で明かした。「実際にそうなのかどうか、メッシが買ったのかどうか、グループなのか本人なのかは分からない」

    この取引は依然として当事者による正式な確認は取れていないものの、バロンドール8度受賞のメッシがセグンダ・ディビシオンのクラブに投資する可能性は大きな期待を呼んでいる。エルデンセは現在、スペインの熾烈な争いが続く2部で戦っており、新たな投資が実現すればクラブの進む道を大きく変える可能性がある。

  • ロナウドのオーナーとしての足跡に続いて

    もしメッシがエルデンセの正式な買収を完了すれば、多額の資金をスペインのクラブに投じた最初の世界的フットボールアイコンではなくなる。テバス会長は、アルゼンチン人FWと長年のライバルであるクリスティアーノ・ロナウドをすぐさま自然になぞらえた。ポルトガル代表のスーパースターは、過去の投資により、別のスペインのクラブでも注目すべき重要な持ち分を保有している。

    「クリスティアーノ・ロナウドがアルメリアの25％を所有していることを忘れてはならない」とテバス会長は付け加えた。「近年の世界サッカーにおける2人の最高の選手が、成長を後押しするために自らの貯蓄の一部をスペインサッカーに投資することを検討しているのは名誉なことだ」

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  • messi(C)Getty Images

    拡大するビジネス帝国をさらに広げる

    メッシとエルデンセの正確な関与の形については、選手側の代理人、あるいはクラブ首脳陣のいずれからも、現時点で公式な説明はなされていない。今後数週間で、この買収案が具体的な合意へと発展するのかどうか、サポーターや業界関係者が注視していくことになる。

    39歳のメッシは現在、インテル・マイアミでメジャーリーグサッカーに参戦しており、ピッチ上では記録を更新し続けている。しかし、エルデンセの取得に動くことになれば、現役引退後のキャリアに向けた準備として大きな戦略的ステップを意味することになる。

    ひとまずエルデンセは、現在戦っているセグンダ・ディビシオンでの戦いと、ピッチ上での目標達成に集中し続けることになる。メッシの役員入りが正式に確認されれば、この小規模クラブの世界的な注目度は一夜にして大きく変わるのは間違いない。

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