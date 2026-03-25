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ラ・リーガの訴訟が却下！スペイン検察当局、バルセロナ対ビジャレアルのマイアミでの試合における「違法」なピッチ上での抗議行動に関する主張を退ける
検察側が選手側の主張を認める
スペインのメディア『EL ESPAÑOL』が入手した判決文によると、国家裁判所検察局は、リーグが選手組合に対して提起した訴訟を正式に却下した。第9節の試合において、選手たちが試合開始時に15秒間の静止を行い、試合の米国開催計画に抗議した件を受け、検察当局はこの短い静止はストライキには当たらないと判断した。 リーグ側は870万ユーロの損害賠償を求めていたとされるが、裁判所は「その継続時間が極めて短く、プロサッカー選手に典型的な労働サービスの提供が実際に停止または集団的に変更された事実がないことを踏まえると、本件はストライキという基本的権利の行使には該当しない」と述べた。
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リーグ会長の敗北
この判決は、インターコンフェデラル調停・仲裁サービスによる初期の調停が失敗に終わった後、法的措置に踏み切ったテバス氏にとって大きな打撃となった。彼は以前、自身の強硬な法的アプローチを次のように擁護していた。「ストライキが発生した状況下では、そうした事態が生じた際、合意に至らないのであれば、調停が必要だ。裁判所に訴えることが文明人としての在り方だと我々が理解できるかどうか、見てみよう。」
しかし、組合側は、対話への姿勢が著しく欠如しているとして、協会幹部を厳しく非難した。全20クラブのキャプテンによる会合後、早期に結束した姿勢が見られた。彼らは、実際にピッチに立つ選手たちへの相談なしに移転が押し通されたと主張し、表現の自由を成功裏に守り抜いた。
叶わなかったマイアミの夢と放送検閲
当初2025年12月に予定されていたこの物議を醸した試合は、最終的に中止となった。主催者は、法的な不確実性が極めて高い状況下では、これほど大規模なイベントを実施する時間が不足していると認めた。 抗議活動中、放送局は、選手たちが15秒間静止している間、「平和への誓い」というグラフィックを表示しつつ、スタジアムの広角ショットを映すよう指示された。こうした露骨な検閲の試みにもかかわらず、そのメッセージは世間に伝わった。バルセロナは一貫して強硬な姿勢を貫き、クラブは世界的な事業拡大を優先して選手の福祉を無視することはできないことを示した。その結果、巨額の利益が見込まれていたマイアミでの開催案は頓挫した。
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バルセロナとビジャレアルの次はどうなるのか
バルセロナは現在、29試合を終えて勝ち点73でラ・リーガ首位に立ち、2位のレアル・マドリードに4ポイントの差をつけている。クラブは4月に過密な日程を控えており、国内リーグとチャンピオンズリーグ準々決勝でアトレティコ・マドリードと3度の重要な対戦に臨む準備を進めている。 一方、ビジャレアルは58ポイントで3位につけており、アトレティコ・マドリードにわずか1ポイントの差をつけている。クラブは来シーズンのチャンピオンズリーグ出場権を確実に確保すべく、ジローナとアスレティック・ビルバオとの重要なアウェイ戦を控えている。