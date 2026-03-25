ラ・リーガの訴訟が却下！スペイン検察当局、バルセロナ対ビジャレアルのマイアミでの試合における「違法」なピッチ上での抗議行動に関する主張を退ける

この判決は、インターコンフェデラル調停・仲裁サービスによる初期の調停が失敗に終わった後、法的措置に踏み切ったテバス氏にとって大きな打撃となった。彼は以前、自身の強硬な法的アプローチを次のように擁護していた。「ストライキが発生した状況下では、そうした事態が生じた際、合意に至らないのであれば、調停が必要だ。裁判所に訴えることが文明人としての在り方だと我々が理解できるかどうか、見てみよう。」

しかし、組合側は、対話への姿勢が著しく欠如しているとして、協会幹部を厳しく非難した。全20クラブのキャプテンによる会合後、早期に結束した姿勢が見られた。彼らは、実際にピッチに立つ選手たちへの相談なしに移転が押し通されたと主張し、表現の自由を成功裏に守り抜いた。