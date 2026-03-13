Getty Images Sport
ラ・リーガの決戦に間に合う形でラミン・ヤマルが病気から回復し、バルセロナは安堵の息をついた
10代のスター選手の復帰により、フリックは大きな後押しを受ける
『マルカ』紙によると、金曜日の朝、ヤマルがピッチでチームメイトに合流したことで、クラブ本部の雰囲気は明らかに和らいだ。この18歳の選手は全身の倦怠感を理由に木曜日の練習を欠席しており、クラブの医療スタッフが自宅を訪れて容態を確認していた。
彼の欠席は社交行事にも及び、このウインガーはロナルド・アラウホが主催したチームディナーを欠席せざるを得なかった。しかし、彼の迅速な回復ぶりは病状が軽微であったことを示しており、ハンス・フリック監督はチームで最も影響力のある攻撃の要について、安堵の息をついた。
ガルシアが週末に向けた準備に合流した
バルサにとって朗報は続き、ガルシアも目立った問題なくフルトレーニングに参加した。この万能型DFは、軽度の筋肉疲労のため、週半ばのニューカッスル戦を欠場していた。
ガルシアの復帰は、今シーズンこのマルトレル出身の選手を様々なポジションで起用してきたフリック監督にとって、戦術的な柔軟性を確保する上で不可欠なものとなる。ガルシアとヤマルの両選手は現在、万全のコンディションにあると見られており、カンプ・ノウで行われるセビージャ戦に向けた試合日メンバーに名を連ねる見込みだ。
タイトル争いの勢いは衰えを知らない
今シーズンのヤマルの負担の大きさを考えれば、彼の出場可否はとりわけ重要だ。このアカデミー出身の選手は、バルセロナがラ・リーガの首位を維持しようとする中、年齢の割にはベンチに下がることもほとんどなく、スタメンの不可欠な存在となっている。
フリック監督は、過密日程の中で主力選手を万全な状態で起用することの必要性を繰り返し強調している。キックオフまでまだ48時間近い回復時間が残されているため、医療スタッフは両選手がセビージャ戦に向けて100％のコンディションで臨めるものと見込んでいる。
「今は休息が必要だ。現時点で選手たちの任務は休息を取り、次の試合に向けてしっかりと準備することだからだ。日曜日に試合があるため、きちんと準備するための数日間はある。実質的な休日はないが、それは当然のことだ。このレベルでプレーする以上、チャンピオンズリーグとラ・リーガを兼ねて、3、4日おきに試合があるのは自然なことだ」とフリック監督は語った。
バルサ、カンプ・ノウでのセビージャ戦に向け準備を進める
バルセロナは現在ラ・リーガの首位に立っており、今週日曜日にセビージャをホームに迎える試合で、そのリードをさらに広げることを目指す。カタルーニャの巨人は絶好調で、全大会を通じて直近5試合で4勝1分けを記録している。
その試合を終えた後、バルサは再び欧州の舞台へと目を向けることになる。チャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦の第2戦ではニューカッスルと対戦する。第1戦は1-1の引き分けに終わっている。
