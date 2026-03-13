ラ・リーガの決戦に間に合う形でラミン・ヤマルが病気から回復し、バルセロナは安堵の息をついた

『マルカ』紙によると、金曜日の朝、ヤマルがピッチでチームメイトに合流したことで、クラブ本部の雰囲気は明らかに和らいだ。この18歳の選手は全身の倦怠感を理由に木曜日の練習を欠席しており、クラブの医療スタッフが自宅を訪れて容態を確認していた。

彼の欠席は社交行事にも及び、このウインガーはロナルド・アラウホが主催したチームディナーを欠席せざるを得なかった。しかし、彼の迅速な回復ぶりは病状が軽微であったことを示しており、ハンス・フリック監督はチームで最も影響力のある攻撃の要について、安堵の息をついた。