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ラ・リーガの強豪クラブがマンチェスター・ユナイテッドからのレンタル選手に代わる新たなターゲットを物色する中、マーカス・ラッシュフォードの将来がバルセロナの移籍計画にどのような影響を与えるか
カンプ・ノウにおけるラッシュフォードの岐路
バルセロナがラッシュフォードに対して抱く長期的な計画は、決定的な局面を迎えようとしている。ESPNによると、同クラブが保有する3000万ユーロ（2500万ポンド／3200万ドル）の買取り条項の有効期限が6月15日に切れることが確認された。期限までにこの条項を行使できなければ、ラッシュフォードのカタルーニャでのキャリアは突然の幕切れを迎えることになり、クラブは攻撃陣を補強するための代替案を模索せざるを得なくなるだろう。
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アブデ・エザルズーリが有力な代替候補として浮上している
もしラッシュフォードの移籍が破談になった場合、バルセロナはすでに代役候補として馴染みのある選手をリストアップしている。 ハンス・フリック監督がベテランのラミネ・ヤマルやラフィーニャの後ろを補強しようと模索する中、レアル・ベティスのウインガー、アブドゥ・ゼルーシが候補リストに加わった。ESPNによると、この24歳のモロッコ代表選手はカンプ・ノウではよく知られた存在で、2023年に750万ユーロでベティスに移籍する前、バルセロナのトップチームで14試合に出場している。
アブデをセビリアへ送り出した移籍契約には、バルセロナによる買い戻しオプションに加え、移籍金の一部（50％）をバルセロナに還元する条項が含まれていた。これにより、依然として厳しい給与総額制限に直面しているクラブにとって、彼の復帰は財政的に魅力的なものとなる。ベティスで117試合に出場し23ゴールを挙げているアブデは、フリック監督が求めるプロファイルに合致する選手と見なされている。すなわち、スピードがあり縦への突破力を持ち、1対1の局面でディフェンダーを突破する個人技を備えたウインガーである。
フォワード陣の再編
アブデへの関心やラッシュフォードの去就に関する不透明感は、2026-27シーズンに向けて計画されている、より広範な「攻撃陣の刷新」の一環である。 スペイン王者は、少なくとも2人の新たな攻撃陣の補強を熱望している。戦力層を厚くするための専門的なウインガーと、新たな「No.9」だ。アトレティコ・マドリードのフリアン・アルバレスが、彼らの希望リストの上位に挙がっていると見られている。ベテランのロベルト・レヴァンドフスキとスペイン代表のフェラン・トーレスの去就がどうなるかを見極める必要があるため、ストライカーの状況は特に流動的だ。
レヴァンドフスキの現行契約は今夏に満了する予定であり、バルサは契約延長に前向きではあるものの、大幅な減額条件となる可能性が高い。一方、2027年まで契約が残っているものの、安定したパフォーマンスを発揮できていないトーレスについては、クラブはオファーを検討する用意があるとの報道もある。
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採用目標の拡大と予算の制約
攻撃陣の補強が最優先事項である一方、バルセロナは守備陣にも目を向けている。インテル・ミラノのアレッサンドロ・バストーニはセンターバックの理想的な補強候補と見なされているが、クラブの夏の最終予算次第では、その移籍金が手が出ない額になる可能性もある。また、スカウト陣が代替案のリストを作成する中で、マヨルカのヤン・ヴィルギリやオサスナのビクトル・ムニョスなど、ウイングのポジションに関する他の候補者の名前も浮上している。
結局のところ、クラブの財政的余裕が、どの道を選ぶかを決定づけることになる。ラッシュフォードを引き留めるために3000万ユーロを投じるか、それともその資金をアブデのような若く低コストな選手数名に再投資するか、これが今後数ヶ月間の最大の課題となる。6月の期限が迫る中、バルサの首脳陣は、このマンチェスター・ユナイテッドの選手が将来の礎となるのか、それともラ・リーガでの支配力を維持するために別の道筋が必要なのかを判断しなければならない。