ラ・リーガの強豪クラブがマンチェスター・ユナイテッドからのレンタル選手に代わる新たなターゲットを物色する中、マーカス・ラッシュフォードの将来がバルセロナの移籍計画にどのような影響を与えるか

アブデへの関心やラッシュフォードの去就に関する不透明感は、2026-27シーズンに向けて計画されている、より広範な「攻撃陣の刷新」の一環である。 スペイン王者は、少なくとも2人の新たな攻撃陣の補強を熱望している。戦力層を厚くするための専門的なウインガーと、新たな「No.9」だ。アトレティコ・マドリードのフリアン・アルバレスが、彼らの希望リストの上位に挙がっていると見られている。ベテランのロベルト・レヴァンドフスキとスペイン代表のフェラン・トーレスの去就がどうなるかを見極める必要があるため、ストライカーの状況は特に流動的だ。

レヴァンドフスキの現行契約は今夏に満了する予定であり、バルサは契約延長に前向きではあるものの、大幅な減額条件となる可能性が高い。一方、2027年まで契約が残っているものの、安定したパフォーマンスを発揮できていないトーレスについては、クラブはオファーを検討する用意があるとの報道もある。







