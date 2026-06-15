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ラ・リーガのストライカーが、強姦罪で8年超の有罪判決を受けたが、控訴すると表明した。
厳しい判決にもかかわらず、ミルは無実を主張している。
ミルは若い女性への性的暴行と傷害で懲役8年6か月を言い渡された。判決は2024年8月に自宅で起きた事件に基づく。ミルはSNSで「判決に同意できない」と表明し、上訴すると発表した。
インスタグラムで沈黙を破ったストライカーは「判決には同意できない」と表明し、弁護団が近日中に控訴すると発表した。裁判所の判断にもかかわらず、元ウルブズ、バレンシア所属の同選手は「私は依然として正義を信じている」と記し、強気の姿勢を崩していない。
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2024年の事件の生々しい詳細
裁判所は、2024年8月31日から9月1日未明、ミールと友人がバレンシアのナイトクラブで2人の女性と出会い、ベテラの別荘へ移動したことを認定した。司法判断では、ミールはプールと浴室で女性1人に性的暴行を加えたとされる。 被害者は泣きながら「やめてほしい」と訴えたが、選手は聞き入れなかった。
裁判所は、被害者の一貫した証言を根拠に、ミールに対する証拠は「隙がない」と結論付けた。懲役刑に加え、ミールは被害者に6万4000ユーロの賠償金を支払うよう命じられた。さらに10年間、被害者やその家族への連絡と500メートル以内の接近が禁じられた。 出所後も7年間保護観察が付く。
各クラブが裁判所の判決に反応
この法的な余波で、セビージャとエルチェの両クラブは難しい立場に立たされている。裁判中の昨シーズン、ミルはエルチェにレンタル移籍中だった。エルチェは法的文書を精査するまで関与を否定し、判決内容をメディアで知ったと説明したが、詳細に分析するまでは正式な評価は行わないとしている。
最高裁への上告が予定される中、29歳のストライカーの将来は依然として不透明だ。彼は公判で「すべては合意だった」「自然な流れだった」と主張したが、裁判官はこれを退け、事件直後にグアルディア・シビルに提出された被害者供述を採用した。
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法廷闘争は最高裁へ移った
ミルの弁護団は、長期実刑判決の破棄を目指し最高裁へ上告した。もう一人の被告パブロ・ハラも、同夜の性的暴行と公序良俗違反で懲役2年の判決を受けた。報道によると、ハラの被害者は暴行後に別荘から追い出され、半裸で路上に放置されたという。