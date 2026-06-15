裁判所は、2024年8月31日から9月1日未明、ミールと友人がバレンシアのナイトクラブで2人の女性と出会い、ベテラの別荘へ移動したことを認定した。司法判断では、ミールはプールと浴室で女性1人に性的暴行を加えたとされる。 被害者は泣きながら「やめてほしい」と訴えたが、選手は聞き入れなかった。

裁判所は、被害者の一貫した証言を根拠に、ミールに対する証拠は「隙がない」と結論付けた。懲役刑に加え、ミールは被害者に6万4000ユーロの賠償金を支払うよう命じられた。さらに10年間、被害者やその家族への連絡と500メートル以内の接近が禁じられた。 出所後も7年間保護観察が付く。