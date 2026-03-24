ラ・リーガのクラブからの反対を受け、UEFAはプレミアリーグのクラブが提出したチャンピオンズリーグの登録選手枠拡大を求める申し立てを却下した

欧州の大会における登録選手枠の28名への拡大を求める動きは、UEFAのクラブ大会委員会で決定的な壁にぶつかり、行き詰まっている。主要な議論の的となっていたにもかかわらず、この提案はイスタンブールで開催される次回の執行委員会では議題に上らない見通しだ。 この動きへの抵抗を主導したのは、アトレティコ・マドリード、セビージャ、レアル・ソシエダを含むラ・リーガの代表団だった。スペインのクラブは、枠の拡大がプレミアリーグのビッグクラブに、その圧倒的な資金力を利用させるだけになるという根強い懸念を表明した。このような措置により、イングランドのクラブがエリート選手を大量に確保できるようになり、欧州サッカーの競争バランスがさらに崩れるのではないかという懸念が残っている。