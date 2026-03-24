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ラ・リーガのクラブからの反対を受け、UEFAはプレミアリーグのクラブが提出したチャンピオンズリーグの登録選手枠拡大を求める申し立てを却下した
スペインのクラブがプレミアリーグの提案を阻止
欧州の大会における登録選手枠の28名への拡大を求める動きは、UEFAのクラブ大会委員会で決定的な壁にぶつかり、行き詰まっている。主要な議論の的となっていたにもかかわらず、この提案はイスタンブールで開催される次回の執行委員会では議題に上らない見通しだ。 この動きへの抵抗を主導したのは、アトレティコ・マドリード、セビージャ、レアル・ソシエダを含むラ・リーガの代表団だった。スペインのクラブは、枠の拡大がプレミアリーグのビッグクラブに、その圧倒的な資金力を利用させるだけになるという根強い懸念を表明した。このような措置により、イングランドのクラブがエリート選手を大量に確保できるようになり、欧州サッカーの競争バランスがさらに崩れるのではないかという懸念が残っている。
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25人の上限を守る
UEFAは、来シーズンのチャンピオンズリーグにおける登録選手数の上限25名という規定を変更しないことを確認した。選手の福祉に対する懸念が高まり、試合日程の過密化が進んでいるにもかかわらず、大会委員会は当面の間、登録選手数の拡大を見送ることを決定した。 この決定により、欧州のエリート監督たちは、限られたリソースの中で国内リーグと欧州大会の要求のバランスを取り続けざるを得なくなる。しかし、将来的な変化の兆しが見えている。報道によると、2027-28シーズンに向けてこの規則が見直される可能性があるという。このスケジュールはUEFAの次の放映権サイクルと合致しており、現代サッカーの身体的な激しさに対処するための構造改革を行う戦略的な好機となる。
選手の燃え尽き症候群とチーム拡大への懸念
プレミアリーグのクラブ各チームは、20年近く変更されていない選手登録規定の近代化を強く求めており、現在の25人という上限は時代遅れだと主張している。チャンピオンズリーグが36チーム制に拡大されたことで、こうした懸念はさらに強まっており、すでに過密な日程に、少なくとも2試合分の高強度の試合が追加されることになった。 登録選手数を28人に増やすことを支持する側は、慢性的な疲労や高まる負傷リスクに対処するために、この拡大が不可欠だと考えている。彼らは、過酷なスケジュールを乗り切るためには、さらなるローテーションの選択肢が不可欠だと主張している。
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プレミアリーグの支配をめぐる緊張
プレミアリーグと欧州の主要リーグとの間の緊張が高まっている。欧州のライバル各リーグは、イングランドのクラブが不公正な制度上の優遇措置、とりわけリーグ戦拡大期間中に国内のライバルとの対戦を回避できる「国別保護」ルールによって利益を得ていると主張している。批判派は、この保護措置によってノックアウトステージ進出への道が容易になっていると指摘する。しかし、今シーズンはプレミアリーグの6チームすべてがベスト16に進出したものの、準々決勝に進んだのはアーセナルとリヴァプールだけだった。