ここ数カ月くすぶっていた緊張は、ついにマドリードのバジェカス地区で限界点に達した。ホームのサポーターはクラブ上層部に対し、連携した抗議行動を展開した。

試合はまだ13分に達したばかりだったが、最初の投擲物がピッチに投げ込まれ、主審は選手の安全を確保するために試合を中断せざるを得なかった。その後は、クラブ関係者と警察が反発の舞台と化したスタジアムの統制回復に苦慮する中、試合は中断と再開を繰り返した。

サポーターの怒りの主な矛先は、長年クラブのオーナー兼会長を務めるラウル・マルティン・プレサに向けられていた。ファンは投資不足やクラブ施設の悪化を理由に、同氏の運営に対する失望をますます強めている。



