Getty Images Sport
翻訳者：
ラ・リーガで騒動 ラージョ・バジェカーノのファンが抗議の中でアスレティック・ビルバオ戦の中断を余儀なくさせる
バジェカスで抗議活動が勃発
ここ数カ月くすぶっていた緊張は、ついにマドリードのバジェカス地区で限界点に達した。ホームのサポーターはクラブ上層部に対し、連携した抗議行動を展開した。
試合はまだ13分に達したばかりだったが、最初の投擲物がピッチに投げ込まれ、主審は選手の安全を確保するために試合を中断せざるを得なかった。その後は、クラブ関係者と警察が反発の舞台と化したスタジアムの統制回復に苦慮する中、試合は中断と再開を繰り返した。
サポーターの怒りの主な矛先は、長年クラブのオーナー兼会長を務めるラウル・マルティン・プレサに向けられていた。ファンは投資不足やクラブ施設の悪化を理由に、同氏の運営に対する失望をますます強めている。
- Getty Images Sport
ラージョ・スターズ、怒れるファンの沈静化に失敗
試合の中断が続く中、スタジアムの場内アナウンスは20分に厳しい警告を発し、抗議が続けば試合を中止すると伝えた。それでも敵対的な雰囲気は収まらず、クラブで最も声が大きく熱心なサポーターである「ブカネロス」のウルトラスが、プレサの即時辞任を求める大合唱を先導した。
事態は極めて緊迫し、ラージョの主力選手であるオスカル・バレンティンとイシ・パラソンがスタンドに近づいて静まるよう訴える姿も見られたが、その努力は不満を募らせた大勢の観衆にほとんど無視された。
混乱の規模は大きく、ピッチにはさまざまな物が投げ込まれた。通常のごみに加え、ファンは紙飛行機や小さなボールを使ってピッチを覆い、両チームの間でボールを安全に動かせない状況を作り出した。
マドリード、不満のシーズン
この試合は、今季のラージョにとって本拠地で初めて臨むリーグ戦という点で、とりわけ大きな意味を持っていた。クラブは、エスタディオ・デ・バジェカスの安全性と構造上の健全性をめぐり、地元自治体当局と激しい対立に巻き込まれてきた。これに先立ち、地域行政当局はスタジアムが「老朽化し、安全ではない疑いのある状態」にあるとして使用許可を取り消しており、その結果、チームは近隣地区のレガネスでホームゲームを戦うことを余儀なくされていた。
この移転に対しては、ラージョのファンの大多数が遠征を拒否し、ライバル地区へ逃げるのではなく歴史ある本拠地の問題にクラブが向き合うよう求める激しいボイコットで応じた。土曜日の復帰は本来、ホーム帰還となるはずだったが、瞬く間にクラブ首脳陣に対する公開の審判の場へと変わった。
- Getty Images Sport
ラージョのファンによるプレサへの怒りが頂点に達する
プレサに向けられた怒りは今に始まった現象ではないが、直近のデモの激しさは、もはや後戻りできない地点に達したことを示している。カリアリとのプレシーズン親善試合では、スタジアムが「プレサ、今すぐ出て行け」と書かれた落書きで覆われ、特に会長席が標的とされた。ファンは、左派で地域密着型のクラブという自分たちのクラブの魂が、サポーターや地域社会のニーズを無視する経営スタイルによって損なわれつつあると感じている。
地域スポーツ相のマリアーノ・デ・パコは、キックオフ前にSNSで「ラージョはそれにふさわしいスタジアムを手にする。信じてほしい」と投稿し、事態の沈静化を図っていた。しかし、その信頼はラージョのサポーターの間ではすでに消え去ったようで、彼らはスタジアム再開を、不満を全国的な舞台で訴える絶好の機会とみなしていた。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。