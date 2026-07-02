ラ・リーガが巨額の支出制限を解除し、バルセロナの移籍に関する制約がついに解消された

ラポルタ会長は今週、バルセロナがアルバレス獲得に動いていると公に語り、同選手は「スポティファイ・カンプ・ノウ」への移籍を望んでいると主張した。会長は「アトレティコには敬意を抱いている。ジュリアンが『ビッグクラブでプレーしたい』と発言したのは、そのツイートより後だ。彼はバルサの名を出さなかった。バルサと解釈する人もいれば、しない人もいた。 我々は強要しておらず、選手本人の意思だ。彼はシティと契約する前からバルサの注目リストに載っていたが、当時は移籍金を払う余裕がなかった。今回はクラブ対クラブとしてオファーを出した。

バルサはスポーツ的・経済的論理に基づいてあらゆる交渉に対応できる。市場を主導するのは我々だ。私はアトレティコと話し合い、要望を明確に伝えた。デコがオファーを出した。その選手が長い間バルサに来たいと望んでいることは承知している。我々はマドリードのクラブに最大限の敬意を払って提案を行った。彼らは代替案がないため売却する予定はないと伝えてきた。 必要と判断すればオファーは維持する。相手の言いなりにはならない。移籍に前向きなら歓迎する。期限は設けない」