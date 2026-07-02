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ラ・リーガが巨額の支出制限を解除し、バルセロナの移籍に関する制約がついに解消された
バルサに朗報
『マルカ』紙によると、財政緊縮を経てバルサは「1対1」の補強ルールに戻り、移籍市場で通常通り活動できる。
水曜日に開かれた新執行部の就任式では、リーグのハビエル・テバス会長もバルセロナのジョアン・ラポルタ会長も公に勝利を宣言しなかったが、両トップはクラブのスポーツ状況が根本的に好転したことを理解していた。この進展は、収支均衡のために長期間積極的な経済対策を進めてきた経営陣に大きな安堵をもたらす。
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移籍市場での財政的自由度
この変更で、バルセロナは選手売却益を全額再投資できるようになった。以前は移籍金収入のわずか一部しか使えなかった。 しかし現在は、移籍金全額を自由に使えるようになった。例えば、アンス・ファティの移籍で得た1,100万ユーロやイニャキ・ペニャの移籍で得た300万ユーロは、そのまま新戦力の獲得に充てられる。マルク・カサドーの移籍が実現すれば、3,000万ユーロも同様に使える。
さらに、高年俸選手たちの退団で給与総額も約5800万ユーロ削減できた。テル・ステゲンやカサドが退団すれば、この余裕はさらに広がる。この柔軟性のおかげで、すでにアンソニー・ゴードンを獲得し、アトレティコ・マドリードのジュリアン・アルバレスの獲得も継続して目指せる。
登録の手間とはもうおさらば
1対1ルールへの移行は、獲得能力を超え、選手登録の自由度を高めています。 これまではダニ・オルモやパウ・ビクトルの登録に苦戦し、ファンは移籍市場の締め切り間際まで不安だった。しかし今後は、ラ・リーガの承認手続きもはるかにスムーズになる見込みだ。1:1ルールによって、バルサはスポーツ面での野心を支える事務的な基盤を得た。
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ラポルタがアルバレスについて言及
ラポルタ会長は今週、バルセロナがアルバレス獲得に動いていると公に語り、同選手は「スポティファイ・カンプ・ノウ」への移籍を望んでいると主張した。会長は「アトレティコには敬意を抱いている。ジュリアンが『ビッグクラブでプレーしたい』と発言したのは、そのツイートより後だ。彼はバルサの名を出さなかった。バルサと解釈する人もいれば、しない人もいた。 我々は強要しておらず、選手本人の意思だ。彼はシティと契約する前からバルサの注目リストに載っていたが、当時は移籍金を払う余裕がなかった。今回はクラブ対クラブとしてオファーを出した。
バルサはスポーツ的・経済的論理に基づいてあらゆる交渉に対応できる。市場を主導するのは我々だ。私はアトレティコと話し合い、要望を明確に伝えた。デコがオファーを出した。その選手が長い間バルサに来たいと望んでいることは承知している。我々はマドリードのクラブに最大限の敬意を払って提案を行った。彼らは代替案がないため売却する予定はないと伝えてきた。 必要と判断すればオファーは維持する。相手の言いなりにはならない。移籍に前向きなら歓迎する。期限は設けない」