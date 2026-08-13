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ラ・リーガがカビ発生を受けてピッチを検査、セルタの開幕戦開催に暗雲
菌類がバライードスのピッチを襲う
2026-27シーズンのラ・リーガ開幕戦、日曜夜にエスタディオ・デ・バライドスで予定されているセルタ対オサスナは、延期となる可能性が出ている。『BBC Sport』によると、ラ・リーガの関係者は、菌の発生を受けてピッチ状態を確認するため、収容人数2万4870人の同会場を視察する見通しだ。セルタは試合延期を求める正式要請を提出したと報じられている一方、オサスナは予定通りの開催にも前向きな姿勢を示している。
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延期決定が目前に迫る
リーグ当局は試合開催の可否を決めるため、今後24時間以内にビーゴで現地のピッチ調査を迅速に実施する。検査担当者が芝の損傷の程度を確認し次第、公式な判断が直ちに下される見通しだ。このピッチの問題は、2030年ワールドカップの開催候補地として長期的な再開発が進められているバライードスにとって、新たな痛手となっている。
ワールドカップ延期の影響
セルタは当初、FWボルハ・イグレシアスがスペイン代表の一員としてワールドカップ決勝に進出したことを受け、この試合を延期する権利を有していたが、そのオプションを行使しないことを選んだ。他の1部クラブでは、レアル・マドリー、バルセロナ、バレンシアなどが、この大一番への選手の関与を理由に、開幕戦を同月後半へ延期することを選択した。一方で、バライードスで進行中の改修工事により、完了後のスタジアム収容人数は4万人から4万4000人の間に拡大する予定となっている。
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セルタ、不透明な船出
セルタは現在、国内リーグ開幕週末に向けた準備を最終決定する前に、ラ・リーガの最終判断を待っている。予定通りに試合を開催できなければ、特にワールドカップ後のより広範な日程調整もある中で、クラウディオ・ヒラルデス監督のチームは今後、過密日程に直面することになる。延期が認められた場合、バライードスのピッチで修復作業が続く中、セルタはその次のアウェー戦でシーズン開幕を迎える可能性が高い。
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