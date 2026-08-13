セルタは当初、FWボルハ・イグレシアスがスペイン代表の一員としてワールドカップ決勝に進出したことを受け、この試合を延期する権利を有していたが、そのオプションを行使しないことを選んだ。他の1部クラブでは、レアル・マドリー、バルセロナ、バレンシアなどが、この大一番への選手の関与を理由に、開幕戦を同月後半へ延期することを選択した。一方で、バライードスで進行中の改修工事により、完了後のスタジアム収容人数は4万人から4万4000人の間に拡大する予定となっている。