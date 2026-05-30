ランボルギーニを運転中に事故を起こしたラヒーム・スターリングが、薬物使用運転の疑いで逮捕された

スターリングは逮捕されたが、捜査が続く中で保釈された。当局は事故の経緯と運転手に関する疑惑を調べている。ハンプシャー警察は公式声明で事故の詳細を明らかにした。

声明によると、木曜午前9時前にM3高速道路南行きミンリー・インターチェンジ付近でランボルギーニがガードレールに衝突との通報があり、他の車両は関与しておらず、負傷者もいないという。

運転手の31歳男性（バークシャー出身）は、薬物影響下運転、危険運転、クラスC薬物所持、検体提出拒否の疑いで逮捕されたが、捜査が続く間、保釈されている。