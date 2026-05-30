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ランボルギーニを運転中に事故を起こしたラヒーム・スターリングが、薬物使用運転の疑いで逮捕された
高速道路での衝突事故でスターリングが逮捕された。
メトロ紙によると、フェイエノールトの攻撃的MFは木曜日朝、M3高速道路で自身のランボルギーニを運転中、事故を起こして逮捕された。事故はミンリー・インターチェンジ付近で発生し、ハンプシャー警察は午前9時前に通報を受けた。車両は高速道路のガードレールに衝突したが、他の車両は巻き込まれず、けが人もいなかった。
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警察は逮捕を受け、疑惑を認めた
スターリングは逮捕されたが、捜査が続く中で保釈された。当局は事故の経緯と運転手に関する疑惑を調べている。ハンプシャー警察は公式声明で事故の詳細を明らかにした。
声明によると、木曜午前9時前にM3高速道路南行きミンリー・インターチェンジ付近でランボルギーニがガードレールに衝突との通報があり、他の車両は関与しておらず、負傷者もいないという。
運転手の31歳男性（バークシャー出身）は、薬物影響下運転、危険運転、クラスC薬物所持、検体提出拒否の疑いで逮捕されたが、捜査が続く間、保釈されている。
困難な時期におけるさらなる逆風
スターリングは現在、キャリアの低迷期にある。マンチェスター・シティ時代、ペップ・グアルディオラ監督の下で複数回のプレミアリーグ制覇を経験した。しかしシティ退団後、パフォーマンスは下降した。
チェルシーでは苦戦し、ミケル・アルテタ監督率いるアーセナルへのレンタルも失敗。1月にチェルシーと契約解除となり、フェイエノールトと短期契約を結んだが、エールディヴィジでは8試合の出場にとどまった。今夏にはフリーエージェントとなる見込みだ。
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スターリングが新天地を探す中、調査は続いている。
保釈されたスターリングは、当面、警察の捜査に協力する。当局は「捜査は継続中で、結論は出ていない」と発表した。31歳の彼は、所属クラブがなく、ここ数シーズンはピッチでも苦戦。事件の行方を待つ間、再び注目されることになる。