ゴールに見応えあるプレー。しかも敵地でのアウェー戦で、ピッチには一方のチームしかいないかのようだった。ファブレガス率いるコモの旋風がランスを襲った。試合の採点をお届けする。
ランス対コモ、CMの採点：ニコ・パスが躍動、ドゥビカスはデル・ピエロのよう。パパッチョーリがデビュー戦でゴール
ランス
リッサー 6：9失点のうち8点は防ぎようがなかった。それでもチームで最も優れた選手と言える。ただし、リベラーリにニアサイドを破られた7-0の場面では、彼もミスを犯した。
アントニオ 5：前半45分はチームメートより踏ん張ったが、悪夢のような後半には他の選手とともに崩れた。
バイドゥ 4：ドゥヴィカスが的を絞らせず、ひどく翻弄された。彼が中心を担う守備陣は右から、そして何より左から破られた。
ウドル 4：ニコ・パスに対応するため前に出ることもあれば、ドゥヴィカスの動きを追うこともあった。その間にダ・クーニャの斜めの動きへの対応を忘れた。試合を通じて対応できず、コモは実際に彼のサイドから何度も突破した。
アギラル 4.5：見事なボレーで決めたゴールによって評価が1点上がった。しかし、総合的に見ればチームで最も低調だった選手の一人。彼のサイドでは抵抗らしい抵抗もできず、守備が崩れた。
クイザンス 5：常にポジションが悪く、対応も遅れ、何度もかわされた。まともな守備対応と言える唯一のプレーは8-1の場面でのもので、イエローカードを受けた。
ハイダラ 5：よく走ったが、驚くほど空回り。コモの縦へのパスを一度も食い止められなかった。
（70分から ブラトヴィッチ 5.5：コモがペースを落としてから出場できたのは幸運だった）
スコラス 5：ハーフタイムに交代。ミスは2-0の場面でバジェを追い忘れたことだけだった。
（46分から サウド 5 交代したチームメートと同様、彼のサイドからコモに突破される場面は比較的少なかった。ニコ・パスらのプレーによる影響も、他の選手ほど受けなかった）
トヴァン 6：チームで最も積極的だった。ゴールを狙い、前線の広い範囲でプレーし、あと少しでPKを獲得するところだった。
（70分から カディル 5.5：コモがペースを落としてから出場できたのは幸運だった）
イヴァノヴィッチ 5：彼にとっても、この試合で最も目立ったのはケンプフに頭突きを食らわせ、食らった場面だった。しかし、ぼんやりしたままハーフタイムに交代した。
（46分から メスルブ 5：他の攻撃陣と同様、プレーできるボールはほとんど届かなかった。自らボールを受けに行くこともほとんどなかった）。
アザール 5：トヴァンに次ぐ才能と技術を備えた選手として期待されたが、彼からプレー可能なボールが供給されることはなかった。
監督 カユザック 3：ファブレガスに翻弄され、何の対策も見いだせなかった。この結果は妥当なだけでなく、ピッチ上で起きたことを考えれば、むしろ控えめなスコアだった。
コモ
ビュテズ 6：警戒を怠らず、ランスの数少ないシュートに対応。足元の技術を生かし、ファブレガスの前線の選手たちへロングボールを送る。アギラールのボレーシュートによる失点は防ぎようがなかった。
コウト 6.5： 皮肉にも、注意深く見守る時間が長い試合となった。ランスは彼のサイドからほとんど攻め込まず、本人には実際に使った以上の自由があったはずだ。機会があれば縦へボールを送ったが、サイドに開くことはなく、ニコ・パスと動きが重なった。
ラモン 7： 試合の均衡を破るゴールは、ゴール前でドゥビカスにさらわれた。それでも今回も、両ペナルティーエリアでの存在感を示した。リベラーリをゴール前に送り出し、7-1の得点につながったロングパスにも、そのキックの質が表れていた。
ケンプフ 7： この試合で不運なハイライトとなるかに見えたのは、イヴァノヴィッチと頭をぶつけ、互いに衝撃を受けた場面だった。それ以外はマークでミスを犯さず、相手のペナルティーエリアでは体をひねりながらのヘディングで、一時5-0とする見事なゴールを決めた。
（72分から スモルチッチ 6：投入後、コモはペースを落として試合をコントロールした）
バジェ 7： 守備で好プレーを見せた。2-0の場面は特に見事で、自陣で攻撃を始めると、最後はドゥビカスの難なく押し込むだけのゴールをアシストした。
ミラ 7： リズム、加速、ボールの動きを指揮し、まったくミスをしないオーケストラを、自身は目立つことなく操った。シンプルで効果的だった。
（58分から リッチ 6.5：チームメートと同様に、目立たず、ミスなく自分の役割を果たした）
ペローネ 7： 試合の均衡を破り、ランスを混乱に陥れた先制点は、彼のヘディングから生まれた。コモの危険な攻撃には目立たない形でことごとく関わり、中盤での競り合いでもフィジカルの強さを発揮した。
ダ・クーニャ 7.5： いつも通りの存在感、質、そしてボールを持ったときの勇敢さを見せた。守備でも冷静で、4-0となるゴールを決め、またしても得点の喜びを味わった。
（58分から リベラーリ 8：自身も1ゴールを決め、ライン間のバトゥリナとパパッチョーリを生かす2アシストを記録。才能はますます開花している）
ニコ・パス 8.5： アルゼンチン人選手による圧巻のパフォーマンス。得意のボディーフェイントからのドリブルで、ランスの守備陣の半分を1人で翻弄した。先制点の起点となるクロスを上げ、2アシストと1ゴールも記録。まさに怪物だ。
（58分から バトゥリナ 7： この試合の最優秀選手に代わって入ったが、自分も負けじとリッセルを破り、8-1とするゴールを見事に決めた）
カケレ 6.5：コモが攻勢を強めた中、最も爆発力を見せず、攻撃への関与も最も少なかったが、それでも自分の役割は果たした。
ドゥビカス 8： 4試合で4ゴール。コモにとってチャンピオンズリーグでの最初の4試合で決めたこの数字は、ギリシャ人FWにとってすでに記録的だ。かつてイタリアのサッカー界で活躍した偉大な選手、アレッサンドロ・デル・ピエロが歴史に刻んだ記録にも並んだ（1995-96シーズン、現在の名称になってからユヴェントスが初めて参加したチャンピオンズリーグで、最初の5試合連続得点）。自身のハットトリックも達成し、ランスの守備陣に広大なスペースを生み出す動きも見せた。現時点で今大会の得点ランキング首位でもある。
（61分から パパッチョーリ 7：コモの若き才能が緊張しているのは明らかだった。それでも優れた動きを見せ、91分には守備ラインの背後でリベラーリからパスを受け、チャンピオンズリーグデビュー戦でのゴールという報いを手にした）。
ファブレガス 8： 試合を見事に読み、早々に先制すると、その後も攻撃の手を緩めなかった。相手のあらゆる動きを封じ、交代策を通じても攻めるべき場所を指示した。次のセリエAでのインテル戦を見据え、主力のほぼ全員に30分の休養を与える余裕さえあった。今季序盤のインテルにも見られた欠点の多くを、このランスも露呈しただけに、キヴ監督へのメッセージは届いたはずだ。
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