リッサー 6：9失点のうち8点は防ぎようがなかった。それでもチームで最も優れた選手と言える。ただし、リベラーリにニアサイドを破られた7-0の場面では、彼もミスを犯した。

アントニオ 5：前半45分はチームメートより踏ん張ったが、悪夢のような後半には他の選手とともに崩れた。

バイドゥ 4：ドゥヴィカスが的を絞らせず、ひどく翻弄された。彼が中心を担う守備陣は右から、そして何より左から破られた。

ウドル 4：ニコ・パスに対応するため前に出ることもあれば、ドゥヴィカスの動きを追うこともあった。その間にダ・クーニャの斜めの動きへの対応を忘れた。試合を通じて対応できず、コモは実際に彼のサイドから何度も突破した。

アギラル 4.5：見事なボレーで決めたゴールによって評価が1点上がった。しかし、総合的に見ればチームで最も低調だった選手の一人。彼のサイドでは抵抗らしい抵抗もできず、守備が崩れた。

クイザンス 5：常にポジションが悪く、対応も遅れ、何度もかわされた。まともな守備対応と言える唯一のプレーは8-1の場面でのもので、イエローカードを受けた。

ハイダラ 5：よく走ったが、驚くほど空回り。コモの縦へのパスを一度も食い止められなかった。

（70分から ブラトヴィッチ 5.5：コモがペースを落としてから出場できたのは幸運だった）

スコラス 5：ハーフタイムに交代。ミスは2-0の場面でバジェを追い忘れたことだけだった。

（46分から サウド 5 交代したチームメートと同様、彼のサイドからコモに突破される場面は比較的少なかった。ニコ・パスらのプレーによる影響も、他の選手ほど受けなかった）

トヴァン 6：チームで最も積極的だった。ゴールを狙い、前線の広い範囲でプレーし、あと少しでPKを獲得するところだった。

（70分から カディル 5.5：コモがペースを落としてから出場できたのは幸運だった）

イヴァノヴィッチ 5：彼にとっても、この試合で最も目立ったのはケンプフに頭突きを食らわせ、食らった場面だった。しかし、ぼんやりしたままハーフタイムに交代した。

（46分から メスルブ 5：他の攻撃陣と同様、プレーできるボールはほとんど届かなかった。自らボールを受けに行くこともほとんどなかった）。

アザール 5：トヴァンに次ぐ才能と技術を備えた選手として期待されたが、彼からプレー可能なボールが供給されることはなかった。

監督 カユザック 3：ファブレガスに翻弄され、何の対策も見いだせなかった。この結果は妥当なだけでなく、ピッチ上で起きたことを考えれば、むしろ控えめなスコアだった。