リッセル 6：9失点のうち8点は防ぎようがなかったが、それでもチーム内で最も高い評価を得た。ミスも一つあり、7-0となったリベラーリのゴールでは、自身のニアサイドを抜かれた。

アントニオ 5：前半45分はチームメートより持ちこたえたが、悪夢のような後半には他の選手たちとともに崩れた。

バイドゥ 4：ドゥヴィカスが的を絞らせず、翻弄された。右から、そして何より左から突破された守備陣を統率する立場にあった。

ウドル 4：ニコ・パスに対応するため前に出ることもあれば、ドゥヴィカスの動きについていくこともあり、その間にダ・クーニャの斜めへの走り込みをカバーし忘れた。試合を通して対応できず、コモは彼のサイドから何度も突破した。

アギラール 4.5：見事なボレーで決めたゴールで評価を1点上げたが、総合的にはチームで最も出来の悪かった選手の一人。彼のサイドは抵抗らしい抵抗もできずに崩れた。

クイザンス 5：常にポジションが悪く、対応も遅れ、何度もかわされた。まともな守備対応と呼べる唯一のプレーは、イエローカードを受けた8-1の場面でのものだった。

ハイダラ 5：豊富に走ったものの、驚くほど空回り。コモの縦へのパスを一度も食い止められなかった。

（70分からブラトヴィッチ 5.5：コモがペースを落とした時に投入された幸運に恵まれた）

スコーラス 5：ハーフタイムで交代。ミスは2-0となった場面でバジェについていかなかったことだけだった。

（46分からサウド 5 交代したチームメートと同様、彼のサイドからコモに突破される場面は全体として少なかった。ニコ・パスらのプレーによる苦境の影響は比較的小さかった）

トヴァン 6：チームで最も積極的だった。ゴールを狙い、前線の広い範囲でプレー。あと少しでPKを獲得するところだった。

（70分から カディル 5.5：コモがペースを落とした時に投入された幸運に恵まれた）

イヴァノヴィッチ 5：彼にとっても、この試合で最も目立った場面はケンプフに頭突きを食らわせ、自身も受けたことだった。その影響でぼんやりした状態が続き、ハーフタイムで退いた。

（46分からメスルブ 5：他の攻撃陣と同様、プレーできるボールがほとんど回ってこず、自らボールを受けに行くこともほとんどなかった）。

アザール 5：トヴァンに次ぐ才能と技術を備えた選手として期待されたが、彼からプレーできるボールが供給されることはなかった。

監督 カユザック 3：ファブレガスに翻弄され、いかなる対抗策も見いだせなかった。この結果は妥当なだけでなく、ピッチ上で見せた内容を考えれば、むしろ控えめなスコアだ。