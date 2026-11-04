ゴールに見せ場。ピッチ上にいたのは一方のチームだけだった。しかも敵地でのアウェー戦だ。ファブレガス率いるコモがランスを圧倒した。この試合の採点を見ていこう。
ランス対コモ、CMの採点：ニコ・パスが圧巻のプレー、ドゥヴィカスはデル・ピエロのよう。パパッチョーリがデビュー戦でゴール
RCランス
リッセル 6：9失点のうち8点は防ぎようがなかったが、それでもチーム内で最も高い評価を得た。ミスも一つあり、7-0となったリベラーリのゴールでは、自身のニアサイドを抜かれた。
アントニオ 5：前半45分はチームメートより持ちこたえたが、悪夢のような後半には他の選手たちとともに崩れた。
バイドゥ 4：ドゥヴィカスが的を絞らせず、翻弄された。右から、そして何より左から突破された守備陣を統率する立場にあった。
ウドル 4：ニコ・パスに対応するため前に出ることもあれば、ドゥヴィカスの動きについていくこともあり、その間にダ・クーニャの斜めへの走り込みをカバーし忘れた。試合を通して対応できず、コモは彼のサイドから何度も突破した。
アギラール 4.5：見事なボレーで決めたゴールで評価を1点上げたが、総合的にはチームで最も出来の悪かった選手の一人。彼のサイドは抵抗らしい抵抗もできずに崩れた。
クイザンス 5：常にポジションが悪く、対応も遅れ、何度もかわされた。まともな守備対応と呼べる唯一のプレーは、イエローカードを受けた8-1の場面でのものだった。
ハイダラ 5：豊富に走ったものの、驚くほど空回り。コモの縦へのパスを一度も食い止められなかった。
（70分からブラトヴィッチ 5.5：コモがペースを落とした時に投入された幸運に恵まれた）
スコーラス 5：ハーフタイムで交代。ミスは2-0となった場面でバジェについていかなかったことだけだった。
（46分からサウド 5 交代したチームメートと同様、彼のサイドからコモに突破される場面は全体として少なかった。ニコ・パスらのプレーによる苦境の影響は比較的小さかった）
トヴァン 6：チームで最も積極的だった。ゴールを狙い、前線の広い範囲でプレー。あと少しでPKを獲得するところだった。
（70分から カディル 5.5：コモがペースを落とした時に投入された幸運に恵まれた）
イヴァノヴィッチ 5：彼にとっても、この試合で最も目立った場面はケンプフに頭突きを食らわせ、自身も受けたことだった。その影響でぼんやりした状態が続き、ハーフタイムで退いた。
（46分からメスルブ 5：他の攻撃陣と同様、プレーできるボールがほとんど回ってこず、自らボールを受けに行くこともほとんどなかった）。
アザール 5：トヴァンに次ぐ才能と技術を備えた選手として期待されたが、彼からプレーできるボールが供給されることはなかった。
監督 カユザック 3：ファブレガスに翻弄され、いかなる対抗策も見いだせなかった。この結果は妥当なだけでなく、ピッチ上で見せた内容を考えれば、むしろ控えめなスコアだ。
コモ
ブテズ 6：ランスの数少ないシュートに注意深く対応。足元の技術を生かし、ファブレガス監督の前線の選手たちへロングボールを送った。アギラールのボレーシュートによるゴールにはなすすべがなかった。
コウト 6.5：逆説的だが、注意深く戦況を見守る試合となった。ランスは彼のサイドで決して前がかりにならず、本人が使った以上に自由なスペースがあった。機会があれば縦パスを入れたが、サイドに広がることはなく、ニコ・パスとポジションが重なった。
ラモン 7：試合の均衡を破るゴールは、ゴール前でドゥビカスに奪われた。それでも両ペナルティーエリアでの圧倒的な存在感を、またしても示した。リベラリをゴール前に送り出し、7-1につながったロングパスでもキックの質を見せた。
ケンプフ 7：この試合で不運な場面は、イヴァノヴィッチと頭をぶつけ合ったシーンだけになりそうだった。それ以外はマークで一切ミスを犯さず、相手エリア内では体をひねりながら頭で合わせ、一時5-0とする見事なゴールを決めた。
（72分から スモルチッチ 6：投入後、コモはペースを落として試合をコントロールした）
バジェ 7：守備で好プレーを見せ、2-0の場面では見事だった。自陣で自ら始めた攻撃を、ドゥビカスが難なく押し込むゴールへのアシストで締めくくった。
ミジャ 7：リズム、加速、ボールの動きを指揮し、誰もミスをしないオーケストラを、目立つことなくまとめ上げた。シンプルかつ効果的だった。
（58分から リッチ 6.5：チームメートと同様、ミスなく、目立つこともなく自分の仕事を果たした）
ペローネ 7：試合の均衡を破り、ランスを混乱に陥れた1-0のゴールは、彼のヘディングから生まれた。コモの危険な攻撃には目立たずともことごとく関与し、中盤での競り合いでもフィジカルの強さを加えた。
ダ・クーニャ 7.5：いつも通りの存在感、技術、ボールを持ったときの勇気を示した。守備でも冷静で、4-0とするゴールでまたしても得点の喜びを味わった。
（58分から リベラリ 8：自身も1ゴールを決め、ライン間に入ったバトゥリーナとパパッチョーリへの2アシストを記録。才能はますます伸びている）
ニコ・パス 8.5：アルゼンチン人選手の圧巻のパフォーマンス。代名詞であるボディーフェイントからのドリブルで、たった一人でランス守備陣の半数を苦しめた。1-0の起点となるクロスを上げ、2アシスト、1ゴールを記録。まさに怪物だ。
（58分から バトゥリーナ 7：この試合の最優秀選手に代わって入ったが、自身も負けじとリセルを破り、8-1とするゴールを見事に決めた）
カクレ 6.5：コモが圧倒した攻撃では、最も爆発力がなく、関与も少なかった。それでも自分の仕事は果たした。
ドゥビカス 8：4試合で4ゴール。コモにとってチャンピオンズリーグでの最初の4試合におけるこの数字は、ギリシャ人ストライカーにとってすでに記録だ。大会がこの名称になってからユヴェントスが初めて出場した1995/96シーズン、その最初の5試合で得点したアレッサンドロ・デル・ピエロという、イタリアサッカー界の偉大な元選手が歴史に刻んだ記録にも並んだ。自身のハットトリックも達成し、動き出しによってランス守備陣に広大なスペースを作り出した。現時点で今大会の得点ランキング首位にも立っている。
（61分から パパッチョーリ 7：コモの若き才能が緊張しているのは明らかだった。それでも素晴らしい動きを見せ、91分に報われた。リベラリから最終ラインの背後へパスを受け、チャンピオンズリーグデビュー戦でゴールを決める喜びを味わった）
ファブレガス 8：試合を見事に読み、早々に先制すると、その後も攻撃の手を緩めなかった。相手のあらゆる動きを封じ、交代を通じても攻めるべき場所を示した。次のセリエAでのインテル戦を見据え、主力のほぼ全員に30分間の休養を与える余裕さえあった。このランスには、今季序盤のインテルにも見られた多くの欠点が表れていた。キヴ監督へのメッセージは伝わった。
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