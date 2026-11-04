91分 ゴール： この夜、ゴールに加えて2アシスト目を記録するリベラリが縦パス。オフサイドラインぎりぎりで抜け出したパパッチョーリがリッサーと1対1になり、シュートを決める。副審は旗を上げたが、VARの確認後、ゴールが認められた。

69分 ゴール： リベラリとバトゥリナがワンツー。リッサーとの1対1に持ち込んだバトゥリナは、最後のボールコントロールが乱れたものの、シュートを決めて8-1とする。

65分 ゴール： ランスが少し意地を見せ、CKから一矢を報いる。ファーポスト側のペナルティーエリア際で待ち構えたアギラルが、落ちてくるボールに体勢を合わせ、ダイレクトボレーでしっかりと捉える。シュートはゴール隅に決まり、ビュテズを破った。

62分 ゴール： ハコボ・ラモンのロングパスが、サイドで完全にフリーとなったリベラリに届く。イタリア人選手はカウンターで駆け上がり、ペナルティーエリアに入ると、タイミングを外してニアポストを狙う。対応を誤ったリッサーの意表を突いた。

58分 ゴール ：コモがまたも電光石火のカウンターから得点。ニコ・パスの絶妙なパスを受けたドゥビカスが弧を描くように動き、飛び出したリッサーのニアを破った。

53分 ゴール： CKの流れから左サイドでボールを受けたミジャがゴール前へクロス。ケンプフが体をひねりながら見事なヘディングを決め、5点目を奪った。

46分 ゴール： 後半開始早々、コモがまたも得点。ニコ・パスが右から再び斜めに走り込むダ・クーニャへのパスコースを見つける。ダ・クーニャは左足のダイレクトシュートをファーサイドに決め、4-0とした。

40分 ヘスス・デ・ミゲルを追悼するゴールセレブレーション： テネリフェ生まれのアルゼンチン人選手の喜び方は控えめだった。テネリフェではこの数日、アンゴラの選手ヘスス・デ・ミゲルが、テネリフェとの試合中に心停止に陥り、亡くなる悲しい出来事があった。ニコ・パスはベンチへ走り、不運に見舞われた選手の写真がプリントされたシャツを手に取って、カメラに掲げた。

40分 ゴール ：コモがまたも魅せる！ 鋭いカウンターから、ダ・クーニャがドゥビカスへ縦パス。ドゥビカスがニコ・パスへ横に展開すると、ニコ・パスはリッサーがわずかにポジションを外しているのを見逃さず、力強く正確なシュートで仕留めた。

32分 ゴール： ジェノアが5本のパスでビュテズからゴールまでつなぐ、華麗なサッカーを見せる。GKが左のバジェにつなぎ、サイドバックはペローネへ。ペローネが反転して右のニコ・パスへ展開すると、アルゼンチン人選手が攻め込み、ファーポストへクロスを送る。勢いよく走り込んだバジェが、体勢を崩しながらもダイレクトボレーで中央へ折り返し、ドゥビカスが押し込んでこの試合2点目を挙げた。

25分 チャンス： コウトからパスを受けたドゥビカスが、ニコ・パスへ落とす。ニコ・パスは前を向くトラップとワンツーで守備を突破し、リッサーと1対1に。しかし、アルゼンチン人選手のドリブル突破を、リッサーが飛び出して阻んだ。

17分： イバノビッチとケンプフが激しく頭同士をぶつけ、ピッチ上の選手たちに不安が広がる。プレーは少なくとも1分間中断した。2人は医療スタッフの助けを受けて回復し、ピッチに戻った。

15分 PK判定、VARで取り消し： トヴァンが右サイドの深い位置からゴール前へクロス。カクレが体を入れてボールに触れた。腕は広がっていたが、当たったのは胸だった。主審はPKを与えたものの、長い確認の末、VARがサッジ主審にモニターでの確認を促し、PK判定は取り消された。

7分 ゴール： コモがCKをショートで始め、続くクロスがファーポストのペローネに届く。MFは高く跳び、クロスが来た側のポストを狙って頭で折り返す。その軌道上で最も素早く反応し、押し込んだのはドゥビカスだった。

1分： いきなりトヴァンが敵陣の高い位置でボールを奪い、ビュテズの守るゴールへダイレクトシュート。しかし、ビュテズは好位置を取っており、難なくセーブした。

0分 ボラール・デレリス競技場で21時にキックオフ

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