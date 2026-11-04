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チャンピオンズリーグで再び夢を膨らませるコモは、マンチェスター・ユナイテッドに4-1で勝利した勢いのまま、2026-27シーズンのリーグフェーズで上位を維持すべく、フランスでRCランスと対戦する。21時からスタッド・ボラール＝デレリスで行われる一戦では、セスク・ファブレガス監督率いるコモが下馬評でも順位表でも優位に立つ。現在8位のバイエルン・ミュンヘンとは勝ち点2差だ。一方、ランスは勝ち点3にとどまり、2連敗でプレーオフ圏外に転落した状態でこの試合を迎える。

RCランス対コモ

得点者：－