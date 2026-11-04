チャンピオンズリーグで再び夢を膨らませるコモは、マンチェスター・ユナイテッドに4-1で勝利した勢いのまま、2026-27シーズンのリーグフェーズで上位を維持すべく、フランスでRCランスと対戦する。21時からスタッド・ボラール＝デレリスで行われる一戦では、セスク・ファブレガス監督率いるコモが下馬評でも順位表でも優位に立つ。現在8位のバイエルン・ミュンヘンとは勝ち点2差だ。一方、ランスは勝ち点3にとどまり、2連敗でプレーオフ圏外に転落した状態でこの試合を迎える。
RCランス対コモ
得点者：－
チャンピオンズリーグで再び夢を膨らませるコモは、マンチェスター・ユナイテッドに4-1で勝利した勢いのまま、2026-27シーズンのリーグフェーズで上位を維持すべく、フランスでRCランスと対戦する。21時からスタッド・ボラール＝デレリスで行われる一戦では、セスク・ファブレガス監督率いるコモが下馬評でも順位表でも優位に立つ。現在8位のバイエルン・ミュンヘンとは勝ち点2差だ。一方、ランスは勝ち点3にとどまり、2連敗でプレーオフ圏外に転落した状態でこの試合を迎える。
RCランス対コモ
得点者：－
ランス（3-4-3）： リセル、トディボ、バイドゥ、アントン、アギラル、キュイザンス、ハイダラ、ウドル、カディレ、イヴァノヴィッチ、トヴァン。監督：カユザック。
コモ（4-2-3-1）： サンチェス、コウト、ラモン、ケンプフ、バジェ、ミジャ、ペローネ、ダ・クーニャ、ニコ・パス、バトゥリナ、ドゥヴィカス。監督：ファブレガス。
0分 21時、スタッド・ボラール＝ドゥルリスでキックオフ
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