あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
ライブ
Nico Paz ComoGetty
Emanuele Tramacere
翻訳者：

ランス対コモ速報：先発メンバーの最新情報とファブレガスの選考上の迷い

UEFAチャンピオンズリーグ
コモ
RCランス
RCランス 対 コモ

チャンピオンズリーグのリーグフェーズ第4節、ランス対コモをチェック。

次の試合
RCL

RCL

UEFAチャンピオンズリーグ

2026年11月04日

COM

COM

チャンピオンズリーグで再び夢を膨らませるコモは、マンチェスター・ユナイテッドに4-1で勝利した勢いのまま、2026-27シーズンのリーグフェーズで上位を維持すべく、フランスでRCランスと対戦する。21時からスタッド・ボラール＝デレリスで行われる一戦では、セスク・ファブレガス監督率いるコモが下馬評でも順位表でも優位に立つ。現在8位のバイエルン・ミュンヘンとは勝ち点2差だ。一方、ランスは勝ち点3にとどまり、2連敗でプレーオフ圏外に転落した状態でこの試合を迎える。

RCランス対コモ

得点者：－

  • ランス対コモ：予想スタメン

    ランス（3-4-3）： リセル、トディボ、バイドゥ、アントン、アギラル、キュイザンス、ハイダラ、ウドル、カディレ、イヴァノヴィッチ、トヴァン。監督：カユザック。

    コモ（4-2-3-1）： サンチェス、コウト、ラモン、ケンプフ、バジェ、ミジャ、ペローネ、ダ・クーニャ、ニコ・パス、バトゥリナ、ドゥヴィカス。監督：ファブレガス。

  • ゴールとハイライトシーン

    0分 21時、スタッド・ボラール＝ドゥルリスでキックオフ

    すべての情報、スタッツ、分刻みの試合速報はこちら

    • この物語を楽しんでいただけましたか？

    GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

    GOALをGoogleでフォロー
次の試合
RCL

RCL

UEFAチャンピオンズリーグ

2026年11月04日

COM

COM