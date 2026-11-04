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SSC Napoli v Como 1907 - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Emanuele Tramacere
翻訳者：

ランス対コモは0-3【速報】コモが躍動、ニコ・パスもゴールを決め、ヘスス・デ・ミゲルに捧げる

UEFAチャンピオンズリーグ
コモ
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RCランス 対 コモ

チャンピオンズリーグのリーグフェーズ第4節、ランス対コモの試合をチェック。

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チャンピオンズリーグで再び夢を描くコモは、マンチェスター・ユナイテッドに4-1で勝利した後、2026/2027シーズンのリーグフェーズで上位を走り続けるべく、フランスでランスの敵地に乗り込む。21時にスタッド・ボラール＝ドゥレリスで始まる一戦では、セスク・ファブレガス監督率いるコモが予想と順位表の両面で優位に立つ。コモは現在8位のバイエルン・ミュンヘンと勝ち点2差。一方、ランスは勝ち点3にとどまり、2連敗でプレーオフ圏外に転落してこの試合を迎える。

ランス 0-3 コモ

得点者：7分 ドゥヴィカス（C）、32分 ドゥヴィカス（C）、40分 ニコ・パス（C）

  • ゴールと主なプレー

    40分 ヘスス・デ・ミゲルをしのぶゴールパフォーマンス アルゼンチン人のニコ・パスは、喜びを控えめに表した。パスの生まれ故郷テネリフェでは先日、アンドラの選手ヘスス・デ・ミゲルが、テネリフェとの試合中に心停止に見舞われ、亡くなるという悲しい出来事があった。パスはベンチへ走り、亡くなった選手の写真がプリントされたユニフォームを手に取って、カメラに掲げた。

    40分 ゴール コモが再び魅せた！　鮮やかなカウンターから、ダ・クーニャがドゥヴィカスへ縦パス。ドゥヴィカスが右のニコ・パスへ展開すると、パスはリセールがわずかにポジションを外しているのを見逃さず、強烈かつ正確なシュートを突き刺した。

    32分 ゴール ジェノアが見事なプレーを披露。ビュテズからわずか5本のパスでゴールに至った。GKビュテズが左のバジェにつなぎ、バジェから受けたペローネが反転して右のニコ・パスへ展開。アルゼンチン人選手が深く攻め込んでファーポストへクロスを送ると、勢いよく走り込んだバジェが、体勢を崩しながらもダイレクトのボレーで中央へ折り返す。これをドゥヴィカスが押し込み、この試合2点目を挙げた。

    25分 チャンス コウトのパスをドゥヴィカスが落とし、ニコ・パスへ。パスは次のプレーにつながるトラップからワンツーで守備を突破し、リセールと1対1になる。だが、飛び出したGKがアルゼンチン人選手のドリブル突破を阻んだ。

    17分 イヴァノヴィッチとケンプフが激しく頭同士をぶつけ、ピッチ上の選手たちに心配が広がる。プレーは少なくとも1分間中断した。2人は医療スタッフの助けを受けて回復し、ピッチに戻った。

    15分 PK判定もVARで取り消し トヴァンが右サイドの深い位置まで進んで中央へクロス。カケレが腕を広げた状態で間に入り、ボールを胸に当てた。主審はPKを宣告したが、長い確認の後、VARがサッジ主審にモニターでの確認を促し、PK判定は取り消された。

    7分 ゴール コモがコーナーキックをショートでつなぎ、続くクロスがファーポストのペローネに届く。MFは頭で競り勝ち、自分から見て遠いポスト、つまりクロスが上がった側のニアポストを狙ったが、その軌道上でいち早く反応したドゥヴィカスが押し込んだ。

    1分 開始早々、トヴァンが敵陣の中盤でボールを奪い、ビュテズの守るゴールへダイレクトでシュート。だが、好位置にいたGKが難なくセーブした。

    0分 21時、ボラール＝ドゥレリス・スタジアムでキックオフ。

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  • ランス対コモ：試合記録

    ランス 0-3 コモ

    得点者：7分 ドゥビカス（コモ）、32分 ドゥビカス（コモ）、40分 ニコ・パス（コモ）

    ランス（3-4-1-2）：リセル；アントニオ、バイドゥ、ウドル；アギラル、キュイザンス、ハイダラ、スコラス；トヴァン；イバノビッチ、アザール。

    控え：ギュルトナー、ゴルジュラン、チェリク、ブラトビッチ、ソトカ、ティトラウイ、トディボ、アブドゥルハミド、グラディ、カディレ、サニャン、ソアレス。

    監督：カユザック。

    コモ（4-2-3-1）：ビュテ；コウト、ラモン、ケンプフ、バジェ；ミジャ、ペローネ；ダ・クーニャ、ニコ・パス、カクレ；ドゥビカス。

    控え：ジネッリ、サンチェス、ドッセーナ、カイキ、バトゥリナ、リッチ、スモルチッチ、リベラリ、グリッリ、パパッチョーリ。

    監督：ファブレガス。

    主審：サッジ（ノルウェー）

    警告：バイドゥ（ランス）

    退場：なし

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