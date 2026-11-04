40分 ヘスス・デ・ミゲルをしのぶゴールパフォーマンス アルゼンチン人のニコ・パスは、喜びを控えめに表した。パスの生まれ故郷テネリフェでは先日、アンドラの選手ヘスス・デ・ミゲルが、テネリフェとの試合中に心停止に見舞われ、亡くなるという悲しい出来事があった。パスはベンチへ走り、亡くなった選手の写真がプリントされたユニフォームを手に取って、カメラに掲げた。

40分 ゴール コモが再び魅せた！ 鮮やかなカウンターから、ダ・クーニャがドゥヴィカスへ縦パス。ドゥヴィカスが右のニコ・パスへ展開すると、パスはリセールがわずかにポジションを外しているのを見逃さず、強烈かつ正確なシュートを突き刺した。

32分 ゴール ジェノアが見事なプレーを披露。ビュテズからわずか5本のパスでゴールに至った。GKビュテズが左のバジェにつなぎ、バジェから受けたペローネが反転して右のニコ・パスへ展開。アルゼンチン人選手が深く攻め込んでファーポストへクロスを送ると、勢いよく走り込んだバジェが、体勢を崩しながらもダイレクトのボレーで中央へ折り返す。これをドゥヴィカスが押し込み、この試合2点目を挙げた。

25分 チャンス コウトのパスをドゥヴィカスが落とし、ニコ・パスへ。パスは次のプレーにつながるトラップからワンツーで守備を突破し、リセールと1対1になる。だが、飛び出したGKがアルゼンチン人選手のドリブル突破を阻んだ。

17分 イヴァノヴィッチとケンプフが激しく頭同士をぶつけ、ピッチ上の選手たちに心配が広がる。プレーは少なくとも1分間中断した。2人は医療スタッフの助けを受けて回復し、ピッチに戻った。

15分 PK判定もVARで取り消し トヴァンが右サイドの深い位置まで進んで中央へクロス。カケレが腕を広げた状態で間に入り、ボールを胸に当てた。主審はPKを宣告したが、長い確認の後、VARがサッジ主審にモニターでの確認を促し、PK判定は取り消された。

7分 ゴール コモがコーナーキックをショートでつなぎ、続くクロスがファーポストのペローネに届く。MFは頭で競り勝ち、自分から見て遠いポスト、つまりクロスが上がった側のニアポストを狙ったが、その軌道上でいち早く反応したドゥヴィカスが押し込んだ。

1分 開始早々、トヴァンが敵陣の中盤でボールを奪い、ビュテズの守るゴールへダイレクトでシュート。だが、好位置にいたGKが難なくセーブした。

0分 21時、ボラール＝ドゥレリス・スタジアムでキックオフ。

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