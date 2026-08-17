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翻訳者：
ランスが物議を醸すトロフェ・デ・シャンピオンの一戦でPSGを破り、LFPに激しい批判が向けられている
レンス、会場を巡る論争の中でトロフィー獲得
ランスはPSGに1-0で勝利し、トロフェ・デ・シャンピオンを掲げて今季をスタートさせた。ランスは長時間にわたって数的不利の中での戦いを強いられながらも耐え抜き、サン・エ・オールのトーバンが決勝点を決めた。
ただ、この結果は試合運営をめぐってLFPに向けられた激しい批判によって完全にかき消されている。本来、このショーケースマッチは中立地で開催されるべきものだが、フランスの統括団体はランスの本拠地スタッド・ボラール＝ドゥレリスでこの一戦を行うことを選択した。
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観客数の大幅な偏りに激しい反発が噴出
ボラールでの試合開催という決定は、ランスにとってパリ・サンジェルマン相手に圧倒的なアドバンテージを与えるものとなった。『Madein Foot』によると、スタジアムの約95％がランスのサポーターで埋まり、PSGファンに割り当てられたのはアウェー席の1850枚のみだった。
試合当日の雰囲気は、中立地でのビッグマッチというよりも、この北部クラブにとって通常のホームゲームそのものだった。LFPはさらに、ランスの伝統的な試合前およびハーフタイムの演出をイベント全体を通じて維持し、論争に一段と火を注いだ。
LFPの運営体制に厳しい批判が集まる
その状況は、パルク・デ・プランスで行われたPSGとトゥールーズによる2023年大会とは対照的だった。その際、LFPは中立的な試合運営を徹底し、両クラブのサポーターを厳格に50対50で配分していた。今回の新たな運営上の失態は、PSGとランスの延期された一戦を巡る過去の論争からほぼ1年後に起きたものだ。同じ報道では、LFP会長ヴァンサン・ラブルヌとPSG会長ナセル・アル・ケライフィが、ともにボラールに姿を見せなかったことも伝えられている。
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次に何が来る？
ランスがパリ・サンジェルマン撃破を祝う一方で、この試合運営をめぐる余波は今後もLFPに重くのしかかり続ける。中立地開催の規定を迂回した決定は、国内大会における統治と公平性をめぐる議論を再燃させた。統括団体は今後の大会で開催スタジアムの選定について、自らの判断を説明するよう一段と強い圧力にさらされている。
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