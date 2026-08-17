ランスが物議を醸すトロフェ・デ・シャンピオンの一戦でPSGを破り、LFPに激しい批判が向けられている

ランスはPSGに1-0で勝利し、トロフェ・デ・シャンピオンを掲げて今季をスタートさせた。ランスは長時間にわたって数的不利の中での戦いを強いられながらも耐え抜き、サン・エ・オールのトーバンが決勝点を決めた。

ただ、この結果は試合運営をめぐってLFPに向けられた激しい批判によって完全にかき消されている。本来、このショーケースマッチは中立地で開催されるべきものだが、フランスの統括団体はランスの本拠地スタッド・ボラール＝ドゥレリスでこの一戦を行うことを選択した。