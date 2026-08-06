ガラタサライへのレンタル移籍から復帰したラングは、身なりをきっちり整え、モチベーションを最大限に高めた状態でナポリのキャンプに合流した。ノアは街を愛しており、今度こそ本当にナポリでの地位をつかみたいと考えている。オランダでは、完全移籍、または買い取り義務付きレンタル移籍で、金額は2500万ユーロ前後にボーナスを加えた条件になると報じられている。実質的には、1年前にナポリが彼をPSVから獲得するために投じた額だ。だが、ラング本人はそれほど確信していない。むしろその逆だ。アヤックスにとっては280万ユーロの年俸が高額であることもあり、ナポリに残ることを望んでいる。