アヤックスがノア・ラングへの働きかけを強めている。アヤックス育ちで、PSVでブレイクした同選手を、テクニカルディレクターのジョルディ・クライフは呼び戻したい考えだ。もしミカ・ゴッツが、パリ・サンジェルマンの強い関心を集める中で移籍することになれば、その動きが加速する。アムステルダムでは、マックス・アッレグリ率いるナポリの構想外となっているため、同選手がエールディビジで再びプレーできると確信している。
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ラング獲得へアヤックスが強い関心、ただし問題は2つ。ナポリはアトゥボルの代理人とも交渉している。
ランギはナポリ残留を望んでいる
ガラタサライへのレンタル移籍から復帰したラングは、身なりをきっちり整え、モチベーションを最大限に高めた状態でナポリのキャンプに合流した。ノアは街を愛しており、今度こそ本当にナポリでの地位をつかみたいと考えている。オランダでは、完全移籍、または買い取り義務付きレンタル移籍で、金額は2500万ユーロ前後にボーナスを加えた条件になると報じられている。実質的には、1年前にナポリが彼をPSVから獲得するために投じた額だ。だが、ラング本人はそれほど確信していない。むしろその逆だ。アヤックスにとっては280万ユーロの年俸が高額であることもあり、ナポリに残ることを望んでいる。
ゴールキーパーにはアトゥボル。
ナポリの移籍市場に新たな名前が浮上した。ノア・アトゥボルの獲得に動いているとみられている。ナイジェリア系ドイツ人GK（2002年生まれ）は、2027年6月に満了を迎えるフライブルクとの契約延長を拒否しており、クラブは1500万ユーロを要求している。 ドイツU-21代表のキャプテンを務めた選手で、代理人事務所はエピック。ここ数日、交渉が非常に活発なラングと同じだ。
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