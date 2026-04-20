【ランキング】プレミアリーグ史上、最も衝撃的な優勝争いの失速――スティーブン・ジェラードのスリップからケビン・キーガンの精神崩壊まで――アーセナルが再び優勝を逃しかねない状況

名前は忘れられても、あの顔は誰もが覚えている。1998年3月14日、アーセナルはオールド・トラッフォードでプレミアリーグ首位のマンチェスター・ユナイテッドを破った。中継カメラが観客席に切り替わると、巻き毛の「グナー（アーセナルファン）」バリー・ファースが、喜びで爆発しそうな表情を浮かべていた。

マーク・オーバーマースの終盤弾でアーセナルは6ポイント差に迫り、消化試合も3試合残っていた。動揺したアレックス・ファーガソンは、アーセナルの実力と落ち着きを疑問視し、敗北の重要性を否定しようとした。

「もし彼らが残りの試合に勝てば我々を上回るだろう。だが終盤には勝ち点を落とす。それは確実だ」とスコットランド人は言い切った。「今日はよくやったが、彼らの方が優れたチームだとは思わない」

しかし、ファーガソンの予想は外れた。マンチェスター・ユナイテッドも終盤に追い上げたが、アーセナルは一度も躓かず優勝。この試合は、最終的に残り2試合を残して優勝を決める10連勝の2勝目となった。

アーセン・ヴェンゲルはFAカップ決勝でニューカッスルを2-0で破り、クラブ史上2度目の国内2冠で初シーズンを飾った。

一方、ファーガソンは怒りに震えていた。ユナイテッドは2月にチェルシーを破り11ポイント差をつけた際、地元ブックメーカーが優勝オッズを払い戻したほどだった。しかしシェフィールド・ウェンズデイへの衝撃的な敗北とウェストハム戦の1－1の引き分けで、14ポイント差に広げる機会を逃した。

前シーズンのイングランド王者ユナイテッドは、結局無冠に終わった。アーセナルに負けるまでは想像できないことだったが、オーバーマースの1点がすべてを変えた。ファーガソンもファンも、その事実を痛感していた。