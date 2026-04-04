ラヤン・シェルキ、一体何を考えていたんだ？！ マンチェスター・シティのスター選手が、ヒューゴ・エキティケとユニフォームを交換した後、ベンチでリヴァプールのユニフォームを着用したことで謝罪を余儀なくされた

土曜日のFAカップの試合終了の笛が鳴る直前、シェルキはリヴァプールのFWエキティケとユニフォームを交換し、さらに驚くべきことにベンチでそのユニフォームを着用したことで、自チームのサポーターの怒りを買うリスクを冒した。この出来事は、エティハド・スタジアムで行われた一戦を制したシティが、ピッチ上でライバルを圧倒し、4-0で勝利して準決勝進出を決めた重要な一戦の中で起きた。

フランス代表でチームメイトでもあるシェルキとエキティケは、後半に数分差で相次いで交代した。周囲の視線を気にする様子もなく、試合終了までまだ20分を残し、試合が進行中のタイミングでユニフォーム交換を行った。試合終了前にユニフォームを交換する行為は一般的に好まれないが、シェルキはさらに一歩踏み込んだ行動をとった。