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ラヤン・シェルキ、一体何を考えていたんだ？！ マンチェスター・シティのスター選手が、ヒューゴ・エキティケとユニフォームを交換した後、ベンチでリヴァプールのユニフォームを着用したことで謝罪を余儀なくされた
エティハドでの一瞬の狂気
土曜日のFAカップの試合終了の笛が鳴る直前、シェルキはリヴァプールのFWエキティケとユニフォームを交換し、さらに驚くべきことにベンチでそのユニフォームを着用したことで、自チームのサポーターの怒りを買うリスクを冒した。この出来事は、エティハド・スタジアムで行われた一戦を制したシティが、ピッチ上でライバルを圧倒し、4-0で勝利して準決勝進出を決めた重要な一戦の中で起きた。
フランス代表でチームメイトでもあるシェルキとエキティケは、後半に数分差で相次いで交代した。周囲の視線を気にする様子もなく、試合終了までまだ20分を残し、試合が進行中のタイミングでユニフォーム交換を行った。試合終了前にユニフォームを交換する行為は一般的に好まれないが、シェルキはさらに一歩踏み込んだ行動をとった。
ライバルチームのユニフォーム姿がカメラに捉えられた
テレビカメラはすぐに奇妙な光景を捉えた。チェルキがエキティケのリヴァプール・シャツに手を伸ばし、マンチェスター・シティのチームメイトたちに囲まれたまま、実際にそれを着てしまったのだ。このフォワードは赤いユニフォームを着て気楽そうにしていたが、カメラの外から、おそらくスタッフか驚いた同僚の声がかかった。間違いに気づくと、彼はすぐにシャツを脱ぎ、周囲の人々に向かって明らかに謝罪の意を示すように手を挙げた。
チェルキが慌てて失態を隠そうとしている間、カメラはリヴァプールのベンチへと切り替わった。そこには、チェルキから受け取ったシティのユニフォームをすでにしまい終え、無地の黒いトレーニングトップを着て、じっと座っているエキティケの姿があった。
フレッチャーはファンの反発を懸念している
この出来事は解説陣の目にも留まり、彼らはすぐに、自チームの選手が直接のライバルチームのユニフォームを着ているのを見たシティのファンがどう反応するかを指摘した。TNTスポーツの解説者ダレン・フレッチャーは放送中にこの状況の深刻さに触れ、「多くのファンにとって、これは大不評となるだろう」と述べた。
クラブの首脳陣から正式な処分が下されるかどうかは現時点では不明だが、ホームチームにとっては祝賀ムードに包まれた素晴らしい試合の中で、この光景は確かに不評を招くものだった。ピッチサイドでの騒動にもかかわらず、シティはアウェイチームに手も足も出させない圧倒的なパフォーマンスを見せ、FAカップ準決勝進出を決めた。
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チェルキがこれまで起こしてきた、世間を騒がせた騒動の数々
リヴァプールは、アーリング・ハーランドのハットトリックと、シェルキ自身がアシストしたアントワーヌ・セメニョのゴールにより、4-0で完敗を喫した。モハメド・サラーでさえもリヴァプールの巻き返しを演出できず、彼のPKはジェームズ・トラフォードにセーブされた。しかし、シェルキによるユニフォーム交換は、このフランス人選手が奇抜な振る舞いで注目を集めてきた一連のエピソードの、最新の事例に過ぎない。
チェルキは、代表戦中断前のウェンブリーで行われたカラバオ・カップ決勝、マンチェスター・シティ対アーセナル戦（2-0でシティが勝利）でも話題をさらった。その試合中、彼は試合の途中でボールをジャグリングして見せびらかし、ベン・ホワイトにファウルを受けて倒れた際には、地面に寝転がったまま観客にウインクを送った。彼の才能は疑いようがないが、その演劇的な振る舞いの癖が、技術的な能力以外の理由で彼を常に脚光にさらし続けている。