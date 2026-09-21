ジダンが、待望されていたフランス代表監督としてのデビューに向けて正式に準備を進めている。レアル・マドリーの伝説的な元指揮官は、現在のインターナショナルブレイク中に、ついに母国代表の指揮を執ることになる。

シティの攻撃的MFシェルキは、ジダンにとって初の招集メンバーに名を連ねた1人だ。23歳の同選手はすでに代表内で地位を確立しており、現在までにフランス代表で14試合に出場し、2得点を記録している。