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France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Yosua Arya
翻訳者：

ラヤン・シェルキ、ジネディーヌ・ジダンの就任を「光栄」と語る　マンチェスター・シティのスターがフランス代表で新時代へ備える

ラヤン・シェルキ
Z. Zidane
フランス
マンチェスター・シティ
プレミアリーグ

マンチェスター・シティのプレーメーカー、ラヤン・シェルキが、ジネディーヌ・ジダンのフランス代表監督として大きな注目を集める初陣を前に、胸の高鳴りを語った。23歳のシェルキは、今回のインターナショナルブレークで伝説的指揮官とタッグを組む機会を心待ちにしている。

  • レ・ブルーにとっての新時代

    ジダンが、待望されていたフランス代表監督としてのデビューに向けて正式に準備を進めている。レアル・マドリーの伝説的な元指揮官は、現在のインターナショナルブレイク中に、ついに母国代表の指揮を執ることになる。

    シティの攻撃的MFシェルキは、ジダンにとって初の招集メンバーに名を連ねた1人だ。23歳の同選手はすでに代表内で地位を確立しており、現在までにフランス代表で14試合に出場し、2得点を記録している。

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  • Zinedine ZidaneGetty

    シェルキ、ジダンとの機会を満喫へ

    フランス史上屈指のフットボール界のアイコンの一人の下でプレーできる可能性に、現代表のスター世代が胸を躍らせているのは当然だ。シェルキも例外ではなく、元リヨンのこの選手は早くトレーニングピッチに立ちたくてたまらない。

    「新しい監督、特にジダンの下に加われるのは名誉なことになる」と、シェルキは『Canal+』のインタビューで説明した。「彼と一緒に仕事を始めるのを楽しみにしているし、その経験を心から楽しみたい」

  • シェルキは週末に輝きを放った

    シェルキは、週末の国内戦線での成功を受け、自信に満ちた状態でインターナショナルブレイクに入る。プレミアリーグでのマンチェスター・シティのサンダーランド戦5-3の勝利でゴールを決め、ここまでリーグ戦5試合で3得点としている。一方、23歳の同選手は公式戦全体では8試合で4ゴール2アシストを記録している。

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  • Rayan CherkiGetty

    国際舞台に足を踏み入れる

    今後は、国際舞台でのベンチデビューに向けて準備の仕上げに入るジダンに注目が集まることになる。チームは今週招集され、新監督の哲学に適応しながら戦術面の取り組みを開始する。

    シェルキにとって、今後の試合はジダンの構想で定位置を確保する絶好の機会となる。才能あふれるMFは、クラブで見せている印象的なパフォーマンスをそのまま代表の舞台へ持ち込み、新指揮官にいきなり強い印象を与えることを目指すはずだ。

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