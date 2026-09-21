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翻訳者：
ラヤン・シェルキ、ジネディーヌ・ジダンの就任を「光栄」と語る マンチェスター・シティのスターがフランス代表で新時代へ備える
レ・ブルーにとっての新時代
ジダンが、待望されていたフランス代表監督としてのデビューに向けて正式に準備を進めている。レアル・マドリーの伝説的な元指揮官は、現在のインターナショナルブレイク中に、ついに母国代表の指揮を執ることになる。
シティの攻撃的MFシェルキは、ジダンにとって初の招集メンバーに名を連ねた1人だ。23歳の同選手はすでに代表内で地位を確立しており、現在までにフランス代表で14試合に出場し、2得点を記録している。
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シェルキ、ジダンとの機会を満喫へ
フランス史上屈指のフットボール界のアイコンの一人の下でプレーできる可能性に、現代表のスター世代が胸を躍らせているのは当然だ。シェルキも例外ではなく、元リヨンのこの選手は早くトレーニングピッチに立ちたくてたまらない。
「新しい監督、特にジダンの下に加われるのは名誉なことになる」と、シェルキは『Canal+』のインタビューで説明した。「彼と一緒に仕事を始めるのを楽しみにしているし、その経験を心から楽しみたい」
シェルキは週末に輝きを放った
シェルキは、週末の国内戦線での成功を受け、自信に満ちた状態でインターナショナルブレイクに入る。プレミアリーグでのマンチェスター・シティのサンダーランド戦5-3の勝利でゴールを決め、ここまでリーグ戦5試合で3得点としている。一方、23歳の同選手は公式戦全体では8試合で4ゴール2アシストを記録している。
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国際舞台に足を踏み入れる
今後は、国際舞台でのベンチデビューに向けて準備の仕上げに入るジダンに注目が集まることになる。チームは今週招集され、新監督の哲学に適応しながら戦術面の取り組みを開始する。
シェルキにとって、今後の試合はジダンの構想で定位置を確保する絶好の機会となる。才能あふれるMFは、クラブで見せている印象的なパフォーマンスをそのまま代表の舞台へ持ち込み、新指揮官にいきなり強い印象を与えることを目指すはずだ。
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