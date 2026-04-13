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ラヤン・シェルキは、試合中にリフティングを習慣化する前に達成すべきことを語った。元マンチェスター・シティのスターは、ペップ・グアルディオラ監督の反応を予測している。
魔法の粉：チェルキはロナウジーニョと瓜二つの選手だ
2025年夏、グアルディオラは3400万ポンド（4600万ドル）を支払い、リヨンからシェルキを獲得した。彼はシェルキの能力を十分に理解していた。カリスマ性あふれる22歳は、出場する試合で魔法のようなプレーを見せ、母国で既に有名だった。
競争心は誰にも負けない。試合に勝ち、タイトルを獲りたいという意欲も強い。それでも彼は、ロナウジーニョやネイマールと同じ資質を持つ。
彼にとって重要なのは、勝つことだけでなく、スタイルを持って勝つことだ。サッカーはエンターテインメントであり、選手には観客を熱狂させる役割がある。華麗なステップオーバーやラボーナクロスを武器にするシェルキは、笑顔でプレーし、その喜びを監督やファンと分かち合いたいと願っている。
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カラバオ・カップ決勝でのボールジャグリングパフォーマンスへの批判
シティがアーセナルを下しカラバオ・カップ決勝を制した際、ボールをジャグリングして見せた彼は少し騒ぎを呼んだ。共同解説の元マンチェスター・ユナイテッドDFゲイリー・ネヴィルは「正直、まだそんなことをする時期ではない。少し傲慢だ」と語った。
元プレミアリーグ監督のアラン・パーデューも「あのようなボールのジャグリングはプロの試合では侮辱行為だ。プロなら絶対にやってはいけない」と語った。
派手なプレーをしたチェルキに、グアルディオラはどう伝えるのか。
すべての人々がその意見に賛同しているわけではない。現代サッカーの「ロボットのようなプロ選手」という常識から脱却したシェルキの姿に喜びを感じるファンも少なくない。元マンチェスター・シティMFのバリーはシェルキの熱狂的ファンだ。同時に、グアルディオラ監督など一部が慎重さを求める理由も理解している。
独占取材でバリーは、シェルキの派手なプレーについてこう語った。「難しい問題だ。ファンとしては、選手がトリックを決めてくれると純粋に楽しい。私は『やるな』とは言えない」。 ピッチ上でそんなプレーができる選手たちの技術とセンスは魅力的だ。
ペップは長年、多くの選手を見てきた。彼がペップの選手たちが残したような数字を出せば、きっと許すだろう。
「ペップはこう言うだろう。『今はまだその準備が整っていない』と。私はそう見る。 「だが、まずゴールを決め、今のプレーを続け、トロフィーを勝ち取ってからだ。その上でボールジャグリングをしたいなら、好きなだけやればいい。ペップが言いたいのは『やるな』ではなく、その順番だ」
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グアルディオラは気まぐれな才能を持つ多くの選手を指導してきた。
2024年のフランス五輪代表監督時代にシェルキと働いたティエリ・アンリは、その後「彼は並外れた偉業を成し遂げる」と絶賛した。チームメイトのハーランドも、シェルキの気まぐれな才能がシティのレジェンド、デ・ブライネに匹敵すると語る。
グアルディオラ監督は、ジャック・グリーリッシュの創造性を抑え込んでいると批判されることもある。だが、リオネル・メッシやフランク・リベリーを指導した経験を持ち、現在もジェレミー・ドクやサヴィーニョを起用する彼は、シェルキのような選手に表現の自由を与えることに抵抗はないようだ。