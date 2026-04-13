ラヤン・シェルキは、試合中にリフティングを習慣化する前に達成すべきことを語った。元マンチェスター・シティのスターは、ペップ・グアルディオラ監督の反応を予測している。

2025年夏、グアルディオラは3400万ポンド（4600万ドル）を支払い、リヨンからシェルキを獲得した。彼はシェルキの能力を十分に理解していた。カリスマ性あふれる22歳は、出場する試合で魔法のようなプレーを見せ、母国で既に有名だった。

競争心は誰にも負けない。試合に勝ち、タイトルを獲りたいという意欲も強い。それでも彼は、ロナウジーニョやネイマールと同じ資質を持つ。

彼にとって重要なのは、勝つことだけでなく、スタイルを持って勝つことだ。サッカーはエンターテインメントであり、選手には観客を熱狂させる役割がある。華麗なステップオーバーやラボーナクロスを武器にするシェルキは、笑顔でプレーし、その喜びを監督やファンと分かち合いたいと願っている。