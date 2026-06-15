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ラヤン・シェルキとラミン・ヤマルがバルセロナに移籍するとの噂。マンチェスター・シティのスターは、カンプ・ノウでロナウジーニョやメッシの跡を継ぐ可能性があるという。
バルセロナからの移籍オファーを断るのは難しい
財政難が報じられる中でも、スペイン王者のバルセロナは大型補強資金を確保し続けている。2026年夏にはイングランド代表アンソニー・ゴードンが加入した。
バルサは常に世界最高の選手を求め、試合の流れを変える才能はクラブにとって大きな魅力だ。
カタルーニャからのオファーを断る選手はほとんどいない。象徴的な「ブラウグラナ」のユニフォームを着られるのは、ごくわずかな選りすぐりの選手だけだからだ。
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メッシ、ロナウジーニョ、マラドーナがカンプ・ノウを輝かせた
長年にわたり、マラドーナ、ロナウジーニョ、メッシといったワールドカップ優勝者が、サッカーの聖地とされるこのスタジアムで実力を示してきた。チェルキも彼らの後継者となるのか？
気まぐれな22歳は、ラボーナアシストやカップ決勝でのジャグリングでイングランドのメディアを賑わせ、要求の厳しいファンを熱狂させる創造性を備えている。
フランス代表の彼はいつも笑顔でプレーし、派手な技を好む。バルセロナがすでにリストアップしていても驚かない。クラブは次なる大型補強の資金計画を練っている。
チェルキは、将来カタルーニャでヤマルに合流するのだろうか？
同郷選手がカンプ・ノウで新たな「魔術師」となる可能性を問われた元フランス代表ルブーフは、ベティニア提供のGOAL独占インタビューでこう語った。「あり得る。だがバルセロナは財政難だ。約束して選手を獲得するなんて正気じゃない。 「レバンドフスキなど多くの選手を獲得できたのはなぜだ？」「金がないはずでは？」と思うだろう。金がないなら私も買えない。だが彼らは買える。いいことだ。
バルセロナのシステムにラミネ・ヤマル、ラフィーニャ、ストライカー、さらに最前線にレイアン・シェルキを置き、その背後にフレンキー・デ・ヨングとペドリを置くなんて狂っている。
パリ・サンジェルマンも同様で、ジョアン・ネヴェス、ヴィティーニャ、ウスマン・デンベレ、デジレ・ドゥエ、ブラッドリー・バルコラ、クヴィチャ・クヴァラツヘリアといったタレントが揃っている。 これだけのタレントが同時にピッチに立てば、とんでもないことになる。シェルキが10番として中盤に入り、周囲をそんな選手たちに囲まれたら、想像するだけで興奮する」
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チェルキとの契約：マンチェスター・シティ、放出不要の時代へ
プレミアリーグのマンチェスター・シティは、今夏大きな転換期を迎える。ペップ・グアルディオラ監督が10年間の在任中に20冠を達成し、2022-23シーズンは歴史的3冠も成し遂げた。
チェルキはグアルディオラの最終シーズンにFA杯とカラバオ杯制覇に貢献し、2026-27シーズンには新監督の下で再出発する見込みだ。
契約が切れる頃にはピークを迎え、新天地へ移る準備は整うだろう。シティが移籍金を得るため、その少し前に動く可能性もある。バルセロナなどから注目されるレベルを維持できれば、ロナウジーニョやメッシの後継者として挑戦する機会が訪れるかもしれない。