財政難が報じられる中でも、スペイン王者のバルセロナは大型補強資金を確保し続けている。2026年夏にはイングランド代表アンソニー・ゴードンが加入した。

バルサは常に世界最高の選手を求め、試合の流れを変える才能はクラブにとって大きな魅力だ。

カタルーニャからのオファーを断る選手はほとんどいない。象徴的な「ブラウグラナ」のユニフォームを着られるのは、ごくわずかな選りすぐりの選手だけだからだ。