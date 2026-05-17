土曜日のウェンブリー・スタジアムでは、サッカー協会パトロンの立場でチャールズ皇太子が来場した。

マンチェスター・シティがチェルシーを1－0で下した後、王子は表彰台に上がり、ペップ・グアルディオラ監督率いるチームにメダルとトロフィーを授与した。

通常、式典は厳格だが、シェルキは記念に残そうと慣例を破った。

表彰の列が王子の前を過ぎる際、このフランス人MFは握手後にiPhoneを掲げた。スマートなスーツの王子は笑顔で応じ、選手と共に記念撮影に臨んだ。















