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ラヤン・シェルキが、マンチェスター・シティのFAカップ優勝式でウィリアム王子と撮った茶目っ気あふれる自撮り写真を公開した。
ウェンブリーでの王室との出会い
土曜日のウェンブリー・スタジアムでは、サッカー協会パトロンの立場でチャールズ皇太子が来場した。
マンチェスター・シティがチェルシーを1－0で下した後、王子は表彰台に上がり、ペップ・グアルディオラ監督率いるチームにメダルとトロフィーを授与した。
通常、式典は厳格だが、シェルキは記念に残そうと慣例を破った。
表彰の列が王子の前を過ぎる際、このフランス人MFは握手後にiPhoneを掲げた。スマートなスーツの王子は笑顔で応じ、選手と共に記念撮影に臨んだ。
- AFP
ウィリアム王子の応援するサッカーチーム
FAカップ決勝では中立の立場を取ったウィリアム王子だが、アストン・ヴィラの熱狂的サポーターであることはよく知られている。
普段は同行するジョージ王子も、2024年の決勝には出席したが今回はスタンドに姿を見せなかった。
ウィリアム王子は、子どもたちがサッカーに興味を持ち、将来自分で応援するチームを選ぶかもしれないと語っている。TNTスポーツの取材には「どのチームを応援しても受け入れる。多少の偏見はあるが、ヴィラの試合にも来ているので、おそらくヴィラを応援するだろう」と明かした。
「あまり偏らないように気をつけています！」
ウェンブリーで行われたこの試合は、ジョージ王子がマンチェスター・シティの対戦相手であるチェルシーを応援しているという噂があることから、王室にとっては特に皮肉なものでした。
以前、ウィリアム王子は長男の支持するクラブについて冗談を飛ばし、家庭内のライバル関係がもたらす気さくな摩擦を明かしていた。BBCの番組ではこうからかった。「偏らないようにしているんだ。『チェルシー以外ならどこを応援してもいい』と言ったのに、当然のように彼はチェルシーを応援している」
- Getty Images Sport
チェルシー、ウェンブリーで完敗
3月のリーグカップ制覇に続き、チェルキとマンチェスター・シティのチームメイトたちは今季2つ目のタイトル獲得を喜んだ。一方、チェルシーは落胆を隠せなかった。アントワーヌ・セメニョの見事なヒールキックが決勝点となり、枠内シュート2本しか許さなかったシティが当然の勝利を収めた。新監督シャビ・アロンソの就任が正式に発表され、チェルシーは2026-27シーズンへの巻き返しを期している。