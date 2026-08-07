Penta Press
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ラヤン・アイト＝ヌーリ、エンツォ・マレスカ体制のマンチェスター・シティで常連の得点者定着へ意欲
アイト・ヌーリ、初ゴールを記録
アイト＝ヌーリは、アジアで行われたKリーグ・オールスターズ戦でのプレシーズン3-1勝利でシティ加入後初ゴールを記録し、ティジャニ・ラインデルスとディヴィン・ムバマも得点した。アルジェリア代表の同選手は2025年6月にクラブへ加入し、その後、クラブワールドカップを含む全公式戦で31試合に出場した。デビューシーズンでは30回のチャンスクリエイトから5アシストを記録した一方で、シュート面では合計19本の試みから期待得点（xG）1.1にとどまった。
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アルジェリア人ターゲット、さらなるゴールへ
マレスカの下でより頻繁にゴールを決めたいという自身の目標についてクラブ公式サイトに語ったアイト＝ヌーリは、継続的な成長への強い意欲を強調した。
コンスタントに得点したいかと問われると、元ウォルヴァーハンプトンの同選手は次のように明かした。「そうしたい。あれはシティでの初ゴールだったし、僕が本当に好きなプレーの一部なんだ。僕はいつも攻撃的にプレーしようとしてきたけど、いつも得点できるわけではない。
「僕にとっては本当に特別な感覚だし、毎日学びたい。さらに努力を重ねて、自分のプレーにできるだけ多くのものを加えたい」
高度な役割は汎用性を高める
マレスカ監督の戦術的な枠組みの下、25歳の同選手はFWムバマの後方で、より高い位置の役割で起用され、フィル・フォーデン、アントワーヌ・セメンヨと並んでプレーした。シティにとってKリーグ選抜戦の勝利は、マレスカ監督体制下で初の好結果となり、プレシーズンツアーは日曜日のアトレティコ・マドリーとの厳しい一戦で締めくくることになる。
注目を集めるこの親善試合について、アイト・ヌーリは次のように付け加えた。「ここ2試合とは違う試合になるだろう。ヨーロッパでもより優れたチームの一つと、こういう試合ができるのは本当に楽しいし、来季に向けた準備に本当に役立つはずだ。
「アトレティコのレベルは分かっているし、来週アーセナルと対戦する前に彼らと戦えるのは良いことだ」
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コミュニティ・シールドが試金石となる
シティはアジアツアーの最後をアトレティコ戦で締めくくり、新シーズン最初の公式戦に向けた最終調整とする。マレスカ監督のチームは8月16日、プリンシパリティ・スタジアムでアーセナルとのコミュニティ・シールドに臨む予定だ。この一戦は、プレミアリーグ開幕を前にしたシティのフィジカル面の仕上がりと、新たな戦術的セットアップを測る本格的な試金石となる。
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