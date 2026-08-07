マレスカの下でより頻繁にゴールを決めたいという自身の目標についてクラブ公式サイトに語ったアイト＝ヌーリは、継続的な成長への強い意欲を強調した。

コンスタントに得点したいかと問われると、元ウォルヴァーハンプトンの同選手は次のように明かした。「そうしたい。あれはシティでの初ゴールだったし、僕が本当に好きなプレーの一部なんだ。僕はいつも攻撃的にプレーしようとしてきたけど、いつも得点できるわけではない。

「僕にとっては本当に特別な感覚だし、毎日学びたい。さらに努力を重ねて、自分のプレーにできるだけ多くのものを加えたい」