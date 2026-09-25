ブラジルサッカーの新時代の幕開けは木曜日、カルロ・アンチェロッティ監督がオーストラリアとの親善試合に臨む中で厳しい試練に直面した。直近のワールドカップでノルウェーに敗れてベスト16敗退という失望の結果に終わった後、イタリア人指揮官は自身の選考について積極的に語り、「この試合はブラジルにとって新世代の始まりだった」と述べており、実績あるスター選手たちに新たな才能を融合させようとしている。

オーストラリアは5度の世界王者を前にしてもひるまず、前半を通して守備の粘り強さを見せ、アウェーのブラジルを苦しめた。ネストリー・イランクンダが序盤に際どいシュートを枠外へ放って警告を与えると、オーストラリア代表の最終ラインは体を張ったブロックでビニシウス・ジュニオールとラフィーニャの両者に得点を許さなかった。開催国は前半終了間際、深い位置からのCKがブラジル守備陣を脅かし、あわや均衡を破るかという場面を作ったが、アレッサンドロ・シルカティはファーで合わせることができなかった。スター選手をそろえた布陣にもかかわらず、ブラジルには組織されたオーストラリアの構造を打ち破るために必要な決定力が欠けていた。