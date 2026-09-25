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ラヤンがアンチェロッティ新体制のブラジルを救う！ クイーンズランドで終盤のドラマ、ネストリー・イランクンダの圧巻弾でオーストラリアの歴史的勝利はお預けに
アンチェロッティ監督の実験的なブラジル代表は不発に終わった
ブラジルサッカーの新時代の幕開けは木曜日、カルロ・アンチェロッティ監督がオーストラリアとの親善試合に臨む中で厳しい試練に直面した。直近のワールドカップでノルウェーに敗れてベスト16敗退という失望の結果に終わった後、イタリア人指揮官は自身の選考について積極的に語り、「この試合はブラジルにとって新世代の始まりだった」と述べており、実績あるスター選手たちに新たな才能を融合させようとしている。
オーストラリアは5度の世界王者を前にしてもひるまず、前半を通して守備の粘り強さを見せ、アウェーのブラジルを苦しめた。ネストリー・イランクンダが序盤に際どいシュートを枠外へ放って警告を与えると、オーストラリア代表の最終ラインは体を張ったブロックでビニシウス・ジュニオールとラフィーニャの両者に得点を許さなかった。開催国は前半終了間際、深い位置からのCKがブラジル守備陣を脅かし、あわや均衡を破るかという場面を作ったが、アレッサンドロ・シルカティはファーで合わせることができなかった。スター選手をそろえた布陣にもかかわらず、ブラジルには組織されたオーストラリアの構造を打ち破るために必要な決定力が欠けていた。
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VAR介入でブラジルの先制点が取り消しに
試合は前半終了の笛が鳴る直前に一気に動いた。ブラジルがついにオーストラリアの粘り強い守備をこじ開けたかに見えたのだ。10代の新星エンドリッキとエステヴァンによる洗練された連係がオーストラリア代表の守備陣を切り裂き、後者がパトリック・ビーチの前で冷静に流し込んだ。しかし、その歓喜は長くは続かなかった。主審団がモニター確認を求められたためだ。VARレビューの結果、ビルドアップの局面でブルーノ・ギマランイスがハリー・ソウターにファウルを犯していたとして、このゴールは取り消しに。両チームはスコアレスのままハーフタイムを迎えた。
ブラジルは後半、明らかに強度を高めてピッチに戻った。前半終盤に築いた流れに勢いづけられていた。バルセロナで絶好調のラフィーニャは、鋭いシュートでビーチに好セーブを強いたあと、低い弾道の一撃をわずかに枠外へ外した。エステヴァンにもセレソンを先制へ導く絶好機があったが、ヴィニシウス・ジュニオールのシュートがディフレクトして絶好の位置にこぼれた場面で、ボールをクロスバーの上へふかしてしまった。攻撃のタレントとボール保持では上回りながらも、アンチェロッティ監督のチームはカウンターアタックとオーストラリアのセットプレーに対して脆さを残していた。
イランクンダが魔法のような瞬間を生み出す
オーストラリアの観衆は68分、ネストリー・イランクンダのゴールに熱狂した。ブラジルが決定機を逃した直後、そのイランクンダが25ヤードのFKを鮮やかに曲げ、ウーゴ・ソウザの手を越えて左上隅に突き刺し、オーストラリア代表に衝撃の先制点をもたらした。
これを受け、アンチェロッティはあらゆる手を打って前線に圧力をかけ、自軍にオーストラリアを自陣ペナルティーエリア深くまで押し込むよう指示した。ブラジルはその日の敗戦を回避するだけでなく、歴史的に圧倒してきた対戦成績も守りたがっていた。ブラジルがオーストラリア代表に敗れたのは過去にわずか1度しかなく、それは2001年コンフェデレーションズカップでの0-1敗戦だった。
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終盤のラヤンのヘディング弾でブラジルは辛うじて面目を保つ
ついに同点弾が生まれたのは後半アディショナルタイム5分。ブラジルの執拗な攻勢が実を結び、ラヤンがラフィーニャの正確無比なCKに最も高く跳び上がって合わせると、強烈なヘディングシュートはクロスバーの下面に当たってゴールへ突き刺さった。
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