今夏のワールドカップで存在感を示した10代選手として注目されたバルセロナとスペイン代表のウインガー、ラミン・ヤマル。北米でも最も注目される選手になる可能性は十分にある。16歳でジョージア戦デビューを飾ると、鮮烈なゴールでルイス・デ・ラ・フエンテ監督の信頼を勝ち取り、以降は不動の戦力となっている。

ドイツで開催されたEURO2024制覇でも大舞台に臆しないことを証明した。準決勝フランス戦の先制点は圧巻で、クラブでの活躍からも今後も期待できる。

懸念は？ 4月のハムストリング負傷で初戦出場は絶望的。完全復活にはさらに時間がかかる見込みだ。スペインはヤマル不在でも突破できるだろうが、彼のコンディションが鍵を握る。19歳の誕生日から6日後、トロフィーを掲げるチャンスはあるか。