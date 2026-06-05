ペレとキリアン・エンバペはワールドカップ決勝で得点を挙げた唯一の10代選手だが、マイケル・オーウェンやリオネル・メッシなど、20歳前に世界の舞台で輝いた選手も多数いる。
では、米国・メキシコ・カナダ開催の今大会でその系譜を継ぐのは誰か。GOALは、この夏に名を轟かせる可能性を持つNXGN対象選手（2007年以降生まれ）12名を厳選した。
ペレとキリアン・エンバペはワールドカップ決勝で得点を挙げた唯一の10代選手だが、マイケル・オーウェンやリオネル・メッシなど、20歳前に世界の舞台で輝いた選手も多数いる。
では、米国・メキシコ・カナダ開催の今大会でその系譜を継ぐのは誰か。GOALは、この夏に名を轟かせる可能性を持つNXGN対象選手（2007年以降生まれ）12名を厳選した。
今夏のワールドカップで存在感を示した10代選手として注目されたバルセロナとスペイン代表のウインガー、ラミン・ヤマル。北米でも最も注目される選手になる可能性は十分にある。16歳でジョージア戦デビューを飾ると、鮮烈なゴールでルイス・デ・ラ・フエンテ監督の信頼を勝ち取り、以降は不動の戦力となっている。
ドイツで開催されたEURO2024制覇でも大舞台に臆しないことを証明した。準決勝フランス戦の先制点は圧巻で、クラブでの活躍からも今後も期待できる。
懸念は？ 4月のハムストリング負傷で初戦出場は絶望的。完全復活にはさらに時間がかかる見込みだ。スペインはヤマル不在でも突破できるだろうが、彼のコンディションが鍵を握る。19歳の誕生日から6日後、トロフィーを掲げるチャンスはあるか。
スペイン代表にはヤマル以外にも10代選手がいる。パウ・クバルシは2025年後半のワールドカップ予選6試合中4試合に先発。EURO2024制覇メンバーから外れたが、デ・ラ・フエンテ監督の下で存在感を高めている。
バルセロナでは2年以上にわたり定位置を確保し、ボールを持ったときの落ち着きとパスセンスは高い守備力をさらに引き立てる。今回の大会は、成功に満ちたキャリアの第一歩となるはずだ。
今夏、北米大会に出場予定だった10代のエステヴァンは、チェルシーでのシーズン終盤に負傷し代表を逃した。しかし、ブルーズ傘下のもう1人の若手が登場する。
エクアドルのMFケンドリー・パエスは、代表戦出場経験が豊富な10代選手だ。2023年に16歳でデビューし、現在はリーベル・プレートにレンタル移籍している。
その後、ワールドカップ南米予選で史上最年少得点を記録したが、2024年コパ・アメリカ以降は代表では途中出場が多い。それでも19歳が北米で存在感を示す可能性は十分。彼の足元には、大会のダークホースとして注目されるだけの魔法がある。
現在、多くの選手が代表国を選ぶ岐路に立たされている。ワールドカップ出場の有力候補者の中には、幼少期には想像もしなかった国を代表する選手もいる。
例えばイブラヒム・エンバイェは、幼少期からU-20までフランス代表でプレーしてきたが、11月にセネガル代表の招集に応じた。
18歳の彼はセネガル代表2試合目で得点を挙げ、同国最年少得点者となった。アフリカ・ネーションズカップでは決勝進出に貢献し、決勝トーナメントで1ゴール2アシストを記録。パリ・サンジェルマンに所属するフォワードは、2026年の2度目の大舞台でも存在感を示すと自信を持っている。
各年代のフランス代表でプレーしてきた18歳、アユーブ・ブアディが大会直前にモロッコ代表への変更を決断した。
U-21フランス代表で10試合に出場したリールの中盤は、即座にモロッコ代表に招集された。過去2シーズン、リーグ・アンとチャンピオンズリーグで才能を示した彼は、チームに新たな質をもたらすだろう。
PSGとアーセナルが今夏の獲得を争っており、リールは北米での活躍で移籍金がさらに上がることを期待している。
共催国としてメキシコは、2022年ワールドカップでグループリーグ敗退を喫する前から大きなプレッシャーにさらされてきた。そのため、「エル・トリ」は新たなヒーローの登場を待ち望んでおり、大会最年少ながらその重圧はギルベルト・モラの肩にかかっている。
「メキシコのペドリ」と呼ばれる17歳は、2025年ゴールドカップのノックアウトステージで先発し、ハビエル・アギーレ監督率いるチーム優勝に貢献。主要国際大会最年少優勝記録を更新した。
2026年の序盤は怪我で離脱したが、現在は回復し、6月11日の大会初戦で先発する見込みだ。
今夏もクロアチアのベテランが注目される。40歳のルカ・モドリッチは5度目のW杯に臨む。その陰で新世代も台頭している。特にルカ・ヴシュコヴィッチは、今季欧州で注目の若手CBに成長し、代表デビューも果たした。
トッテナムからハンブルガーSVへレンタル移籍した彼は、活躍が評価されブンデスリーガのベストイレブンに選ばれ、バルセロナからも注目された。また、ワールドカップ予選で代表デビューし2試合に出場した。
セットプレーでも脅威で、トップクラスのディフェンダーでもある19歳は、今夏、ズラトコ・ダリッチ監督率いる代表でヨシュコ・グヴァルディオルと並んで先発する可能性もある。
大きな大会を前にすると、若手招集の声が上がるのは常だ。今季のドイツでも、バイエルン・ミュンヘンで躍進する18歳MFレナート・カールに期待が集中した。欧州トップチームでも通用するプレーで公式戦16ゴール・アシストを記録した。
3月にはユリアン・ナーゲルスマン監督に初招集され、ドイツ代表サポーターは沸き立った。U-21デビューからわずか数カ月ながら、彼は代表でもすぐに馴染んだ。
ニャブリの負傷離脱を受け、ナゲルスマン監督はムシアラ、ヴィルツと並んでカールをストライカー後方先発起用する方向へ傾いている。
ボスニア・ヘルツェゴビナが2度目のW杯に挑む中、最も注目されるのはエディン・ジェコだ。だが、最も興味深いのはキャリアの反対側にいる若者かもしれない。ケリム・アラジュベゴヴィッチの貢献がなければ、チームは北米に来れていなかっただろう。
3月のウェールズとのプレーオフ準決勝では途中出場し、ジェコへの同点アシストとPK戦の決勝点を記録。イタリアとの決勝でもPK戦で得点し、北中米行きの切符を掴んだ。 イタリア戦でも彼は存在感を示し、チームは再びPK戦を制した。こうして若きウインガーは、世界最高舞台で実力を示すチャンスを手にした。
今季レッドブル・ザルツブルクで13得点を挙げた活躍が評価され、レヴァークーゼンは買い取り条項を行使。来季ブンデスリーガへ復帰する。
ワールドカップ直前のスコットランド代表は、親善試合でハイチに勝ったものの、主力MFビリー・ギルモアが膝をケガし、出場を辞退。だが、この不運がタイラー・フレッチャーにチャンスをもたらした。
元スコットランド代表でマンチェスター・ユナイテッドのMFダレンを父に持つフレッチャーJr.は、マンチェスター・シティのアカデミー出身だが、今シーズンレッドデビルズでデビューし、先月リザーブチームの年間最優秀選手に選ばれた。
闘志あふれるボール捌きが武器の19歳は、双子のジャックとともにイングランドU-21でプレーした過去がある。ジャックが今もイングランド代表を目指す一方、タイラーは2024年にスコットランド代表を選択。そして今回、W杯の舞台へ駆け上がった。
オーストラリア代表の多くのチームメイトと違い、MLSコロラド・ラピッズのルーカス・ヘリントンは、カリフォルニアの合宿地まで遠距離移動する必要がなかった。この18歳は、2026年初頭に米国へ渡ってからの高い評価を、大会で示すチャンスを得るだろう。
Aリーグのブリスベン・ロアー時代を含めトップチームでの出場は29試合だけだったが、今季はラピッズで全試合フル出場し、リーグ屈指の若手センターバックとして評価されている。
その活躍が評価され3月に代表初招集。6月13日のトルコ戦では、トニー・ポポヴィッチ監督の先発メンバー入りの可能性もある。すでにプレミアリーグなど欧州クラブが注目しており、今回の大会で好パフォーマンスを見せれば、さらに多くのスカウトが彼の潜在能力に注目するだろう。
最後に、エジプトから真のダークホースが登場した。同国はW杯最終メンバーに代表経験のないハムザ・アブデルカリムを選出し、大きな衝撃を与えた。このストライカーは2025年2月にアル・アハリ史上最年少でデビューしたが、トップチームでの出場は9試合のみ。これまではU-17代表でのみプレーしていた。
それでも将来性はある。2月にバルセロナへレンタル移籍し、U-19チームで7試合5得点をマーク。バルセロナは今夏完全移籍を狙う。
エジプト代表が今夏この18歳をどう起用するか注目される。背番号9を与えられたことから、大会中にピッチに立つ可能性は高い。