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ラミン・ヤマル、マーク・グエイのミスを突いてウェンブリーでイングランド相手に史上3番目の速さとなるゴールを記録
ヤマルが序盤にイングランドを痛めつける
スペインがウェンブリーでのイングランド戦で理想的な立ち上がりを見せた。開始わずか2分、マーク・グエイがゴールから25ヤードの位置でボールを持ちながら対応をためらった深刻な守備ミスを、ヤマルが見逃さなかった。ヤマルはボールを奪うと、そのままペナルティーエリアへ突進。ジェームズ・トラッフォードの横を抜く見事なカーブシュートを放ち、ボールはポストの内側に当たってゴールへ吸い込まれた。
『OptaJoe』によると、「2分、ラミン・ヤマルのゴールは、イングランドがウェンブリー・スタジアムで喫した失点として史上3番目の早さとなった。これを上回るのは、1957年のスコットランド戦と1953年のハンガリー戦でいずれも開始1分に許した失点だけである」。
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トーレス、トラフォードの見事なセーブに阻まれる
ヤマルが決定力を示した一方で、トーレスはゴール前でいら立たしい時間を過ごしている。16分、イングランドは統率を欠いた最終ラインをさらし、ヤマルのシンプルなパスでトーレスに完全な抜け出しを許した。反対サイドのジャレル・クアンサーが深い位置に残っていたことで、トーレスはオンサイドとなった。しかし、トーレスのシュートはトラッフォードが伸ばした左足に当たり、枠を外れていった。守備陣が非常に脆さを見せていた時間帯に、このGKは見事な反応でセーブを見せ、イングランドを試合に踏みとどまらせた。
スペインが主導権を握るも、決定機を生かせず
スペインは前半30分を迎える前に、簡単に3-0としていてもおかしくなかった。先には、ファビアン・ルイスのクロスをトーレスがダイレクトボレーでネットに突き刺したものの、オフサイドの判定で得点は認められなかった。さらに27分には、ロドリの鋭い角度のあるパスから、トーレスがアンダーソンとエズリ・コンサの間を真っすぐ突破。再びトラッフォードと1対1になったが、トーレスは不可解にもファーポストの外へと低いシュートを外した。これは明白な決定機逸であり、イングランドは試合序盤に大量ビハインドを背負わずに済んだ。
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両チームの今後は？
イングランドがウェンブリーでの大敗を避けるには、守備の構造を早急に立て直す必要がある。コーチングスタッフは、スペインに繰り返し突かれている隙を埋める方法を見つけなければならない。一方のスペインは、トーレスの決定機逸が後になって響かないことを願いつつ、リードの拡大を狙う。
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