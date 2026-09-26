スペインは前半30分を迎える前に、簡単に3-0としていてもおかしくなかった。先には、ファビアン・ルイスのクロスをトーレスがダイレクトボレーでネットに突き刺したものの、オフサイドの判定で得点は認められなかった。さらに27分には、ロドリの鋭い角度のあるパスから、トーレスがアンダーソンとエズリ・コンサの間を真っすぐ突破。再びトラッフォードと1対1になったが、トーレスは不可解にもファーポストの外へと低いシュートを外した。これは明白な決定機逸であり、イングランドは試合序盤に大量ビハインドを背負わずに済んだ。