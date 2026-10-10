ヤマルは急速に世界的アイコンになりつつあり、今回の最新の動きは、ラ・リーガのDF陣を恐怖に陥れるのと同じように、ハイファッションの世界でも自在に振る舞えることを証明している。『Marca』によると、19歳のFWは『American Eagle x Lamine Yamal』を発表した。これはデビューコレクションであり、米国ブランドによるスペイン市場への正式参入を示すものだ。ローンチはスポーツ、音楽、ストリートカルチャーの世界を融合させることを目的とした一連のイベントとともに、バルセロナ各地で祝われた。

この機会を記念し、街はファッション愛好家たちの遊び場へと変貌した。ドレタ・ダ・ラシャンプラ地区には『The Studio』として知られるポップアップスペースが設けられ、ファンはUreesやOtti Hatsといった地元アーティスト主導のデニムカスタマイズ・ワークショップに参加する機会を得た。この体験型のアプローチによって、一般の人々はバルセロナのスターが打ち出す美的ビジョンに直接触れることができた。