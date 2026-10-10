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ラミン・ヤマル、ピッチ外でも才能発揮 バルセロナの新星が初のファッションコレクションを発表
バルセロナでの画期的なコラボレーション
ヤマルは急速に世界的アイコンになりつつあり、今回の最新の動きは、ラ・リーガのDF陣を恐怖に陥れるのと同じように、ハイファッションの世界でも自在に振る舞えることを証明している。『Marca』によると、19歳のFWは『American Eagle x Lamine Yamal』を発表した。これはデビューコレクションであり、米国ブランドによるスペイン市場への正式参入を示すものだ。ローンチはスポーツ、音楽、ストリートカルチャーの世界を融合させることを目的とした一連のイベントとともに、バルセロナ各地で祝われた。
この機会を記念し、街はファッション愛好家たちの遊び場へと変貌した。ドレタ・ダ・ラシャンプラ地区には『The Studio』として知られるポップアップスペースが設けられ、ファンはUreesやOtti Hatsといった地元アーティスト主導のデニムカスタマイズ・ワークショップに参加する機会を得た。この体験型のアプローチによって、一般の人々はバルセロナのスターが打ち出す美的ビジョンに直接触れることができた。
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アーバンアートとサプライズ登場
街の席巻は小売スペースにとどまらず、このコラボレーションは都市景観にも恒久的な足跡を残した。パートナーシップを記念して、著名アーティストのTV Boyが手がけた高さ21メートルの巨大な壁画が披露された。この作品は、ヤマルの目覚ましい台頭と、スペイン国内外の若者にとってスタイルアイコンとしての地位を高めつつあることを象徴する記念碑的なものとなっている。
さらに盛り上がりを見せたのが、モル・デ・ラ・マリーナにある「American Eagle Beach Club」だ。招待された何百人ものゲストの前に、選手本人がサプライズで姿を現した。ヤマルはトレーニングの予定の合間を縫ってラップバトルに参加し、ゲスト審査員も務めた。自身のワードローブの選択や新コレクションのデザイン言語に大きな影響を与えているヒップホップとストリートカルチャーに、ヤマルは深く入り込んだ。
スタイルを通じた自己表現
ヤマルにとって、このプロジェクトは単なるエンドースメント契約をはるかに超えるものであり、自身のルーツやサポーターと異なる形でつながる手段でもある。彼は「アメリカン・イーグルとの僕のコレクションが、ここバルセロナでcobra vidaし、人々がそのウェアを自分らしく着こなしているのを見るのはとても特別なことだ」と語った。
この若きスターは、業界への情熱についてさらにこう説明している。「ファッションは昔からずっと好きなものだし、このコレクションは自分がどんな人間で、どんなふうに服を着るのが好きかを表している。それを自分の街と共有できることが、さらに特別なものにしてくれる」
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新世代に向けたブランド構築
マーケティングの専門家たちは、このパートナーシップがZ世代の消費者にリーチするうえで見事な一手だとみている。アメリカン・イーグルの最高マーケティング責任者クレイグ・ブロマーズは、この協業について、選手が同世代と築いている本物のつながりを基盤としていると説明した。ブランドによれば、その狙いはデニム、創造性、そして若者文化を結びつけ、サッカー選手の世界と結びついた注目度の高い体験を通じて、欧州でより強い存在感を築くことにある。ヤマルがクラブと代表の両方でピッチ上の記録を破り続けるなか、ピッチ外での影響力も同様に記録破りのペースで拡大しているようで、今日の世界で最も商品価値の高いアスリートの1人としての地位を確固たるものにしている。
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