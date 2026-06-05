ラミン・ヤマル、ジルベルト・モラ、NXGN選出の11人の若手が2026年ワールドカップを盛り上げる

ラミネ・ヤマルは、今夏のワールドカップで輝いた10代選手の一人だ。バルセロナとスペイン代表のウインガーであり、北米でも注目される選手になる可能性を十分に秘めている。16歳でジョージア戦デビューし、鮮烈なゴールを決めて以来、ルイス・デ・ラ・フエンテ監督にとって欠かせない存在となった。

ドイツで開催されたEURO2024制覇でも、大舞台に動じないことを証明した。準決勝フランス戦の先制点は圧巻で、クラブでの活躍からも、今後も期待大だ。

懸念は？ 4月のハムストリング負傷で初戦出場は絶望的で、回復にはさらに時間がかかる見込みだ。スペインは彼がいなくても決勝トーナメントに進めるだろうが、問題は復帰時のコンディションだ。それが整えば、ヤマルは19歳の誕生日からわずか6日後にワールドカップトロフィーを掲げるチャンスを掴むことができる。