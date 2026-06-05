ラミン・ヤマル、ジルベルト・モラ、NXGN選出の11人の若手が2026年ワールドカップを盛り上げる

ペレとキリアン・エムバペはワールドカップ決勝で得点を挙げた唯一の10代選手だが、マイケル・オーウェンやリオネル・メッシなど、20歳前に世界の舞台で輝いた選手は多い。
では、米国・メキシコ・カナダ開催の今大会でその系譜を継ぐのは誰か。GOALは、この夏に名を轟かせる可能性を持つNXGN対象選手（2007年以降生まれ）11名を厳選した。
ペレとキリアン・エムバペはワールドカップ決勝で得点を挙げた唯一の10代選手だが、マイケル・オーウェンやリオネル・メッシなど、20歳前に世界の舞台で輝いた選手は多い。
では、米国・メキシコ・カナダ開催の今大会でその系譜を継ぐのは誰か。GOALは、この夏に名を轟かせる可能性を持つNXGN対象選手（2007年以降生まれ）11名を厳選した。
ラミネ・ヤマルは、今夏のワールドカップで輝いた10代選手の一人だ。バルセロナとスペイン代表のウインガーであり、北米でも注目される選手になる可能性を十分に秘めている。16歳でジョージア戦デビューし、鮮烈なゴールを決めて以来、ルイス・デ・ラ・フエンテ監督にとって欠かせない存在となった。
ドイツで開催されたEURO2024制覇でも、大舞台に動じないことを証明した。準決勝フランス戦の先制点は圧巻で、クラブでの活躍からも、今後も期待大だ。
懸念は？ 4月のハムストリング負傷で初戦出場は絶望的で、回復にはさらに時間がかかる見込みだ。スペインは彼がいなくても決勝トーナメントに進めるだろうが、問題は復帰時のコンディションだ。それが整えば、ヤマルは19歳の誕生日からわずか6日後にワールドカップトロフィーを掲げるチャンスを掴むことができる。
スペイン代表にはヤマル以外にも10代選手がいる。パウ・クバルシは2025年後半のワールドカップ予選6試合中4試合に先発。ユーロ制覇メンバーから外れたが、デ・ラ・フエンテ監督の下で存在感を高めている。
バルセロナでは2年以上にわたりハンス・フリック監督の下で主力としてプレーし、ボールを持ったときの落ち着きとパス能力は高い守備センスと相まって光る。この大会は、成功に満ちたキャリアの第一歩となるはずだ。
今夏、北米の舞台に立てなかった10代選手がいる。ブラジル代表FWエステヴァオだ。チェルシーでの終盤戦で負傷し、代表を逃した。しかし、チェルシーの若手1人が出場する。
エクアドルのMFケンドリー・パエスは、W杯招集選手中最年少ながら代表経験が豊富だ。現在レンタル先の River Plate でプレーする Chelsea 所属の彼は、2023年に16歳で代表デビューし、将来を嘱望されている。
その後、CONMEBOLワールドカップ予選で史上最年少得点を記録したが、2024年コパ・アメリカ以降は代表では途中出場が多い。それでも19歳が北米で存在感を示す可能性は十分。彼の足元には、大会のダークホースとして注目されるだけの魔法がある。
現在、多くの選手が代表国を選ぶ岐路に立たされている。ワールドカップ出場の有力候補者の中には、幼少期には想像もしなかった国でプレーすることになる選手もいる。
例えばイブラヒム・ムバイは、幼少期からU-20までフランス代表でプレーしてきたが、昨年11月にセネガル代表の招集に応じた。
18歳の彼はセネガル代表2試合目で得点を挙げ、同国最年少得点者となった。アフリカネイションズカップでは決勝進出に貢献し、決勝トーナメントで1ゴール2アシストを記録。パリ・サンジェルマンに所属するフォワードは、2026年の2度目の大舞台でも存在感を示すと自信を持っている。
フランスU-21代表で10試合に出場したアユーブ・ブアディは、大会直前に代表資格をモロッコに移した。
フランスU-21で10試合に出場したリールの中盤の要は、準決勝進出を狙う「アトラス・ライオンズ」に即招集された。過去2シーズン、リーグ・アンとチャンピオンズリーグで存在感を示した彼が、モロッコの戦力をさらに高めるのは確実だ。
PSGとアーセナルは今夏の獲得を争っており、リールは北米での活躍で移籍金がさらに上がることを期待している。
共催国としてメキシコは、2022年W杯でグループリーグ敗退を喫する前から大きなプレッシャーにさらされてきた。そのため「エル・トリ」は新たなヒーローを待ち望んでおり、大会最年少のギルベルト・モラにも大きな期待が掛かる。
「メキシコのペドリ」と呼ばれる17歳は、2025年ゴールドカップのノックアウトステージで先発し、ハビエル・アギーレ監督率いるチーム優勝に貢献。主要国際大会最年少優勝記録を更新した。
2026年の序盤は怪我で離脱したが、現在は回復し、6月11日の大会初戦で先発する見込みだ。
今夏もクロアチアのベテランが注目される。40歳のルカ・モドリッチは5度目のワールドカップに臨む。その陰で新世代も台頭している。特にルカ・ヴスコヴィッチは、今シーズン欧州で最も有望な若手センターバックとして存在感を示し、注目される。
トッテナムからハンブルクへレンタル移籍した彼は、活躍が評価されてブンデスリーガのベストイレブンに選ばれ、バルセロナからも注目された。また、ワールドカップ予選で代表デビューし、2試合に出場した。
セットプレーでも脅威で、トップクラスのディフェンダーでもある19歳は、今夏、ズラトコ・ダリッチ監督率いる代表でヨスコ・グヴァルディオルと並んで先発する可能性もある。
ボスニア・ヘルツェゴビナが2度目のW杯に挑む中、最も注目されるのはエディン・ジェコだ。だが、最も興味深いのはキャリア終盤の選手かもしれない。ケリム・アラジュベゴヴィッチの貢献がなければ、チームは北米に来れていなかったかもしれない。
3月のウェールズとのプレーオフ準決勝で途中出場し、まずジェコへの同点ゴールをアシスト。さらにPK戦では自身が決勝点をマークし、イタリアとの決勝進出を決めた。 イタリア戦でも彼は存在感を示し、チームは再びPK戦を制した。こうして若きウインガーは、世界最高舞台で実力を示すチャンスを手にした。
今季レッドブル・ザルツブルクで13得点を挙げた活躍が評価され、バイエル・レバークーゼンは買い取り条項を行使。来季ブンデスリーガへ復帰する。
ワールドカップ直前のスコットランド代表は、親善試合でハイチに勝ったものの、主力MFビリー・ギルモアが膝を怪我し、出場が絶望的になった。しかし、この不運がチャンスとなったのがタイラー・フレッチャーだ。
元スコットランド代表でマンチェスター・ユナイテッドのMFダレンを父に持つフレッチャーJr.は、かつてマンチェスター・シティのアカデミーに所属。今シーズンレッドデビルズでデビューし、先月にはリザーブチームの年間最優秀選手に選ばれた。
闘志あふれるボール捌きが武器の19歳は、双子のジャックとともにイングランドU-21でプレーした過去がある。ジャックが今もイングランド代表を目指す一方、タイラーは2024年にスコットランド代表を選択。そして今回、W杯の舞台へ駆け上がった。
オーストラリア代表の多くのチームメイトと違い、MLSコロラド・ラピッズに所属するルーカス・ヘリントンは、カリフォルニアの合宿地まで遠く移動する必要がなかった。この大会で、2026年初頭に米国へ渡って以来絶賛される理由を18歳の彼は示すだろう。
Aリーグのブリスベン・ロアー時代を含めトップチームでの出場は29試合だけだったが、今季はラピッズで全試合フル出場し、リーグ屈指の若手センターバックとして評価されている。
その活躍が評価され3月にA代表に初招集。6月13日のトルコ戦では先発する可能性もある。すでにプレミアリーグなど欧州クラブが注目しており、今回の大会でさらに存在感を示せば、スカウトの関心は高まるだろう。
最後に、エジプトから代表経験のないハムザ・アブデルカリムがワールドカップ最終メンバーに選ばれ、大きな驚きをもたらした。このストライカーは2025年2月にアル・アハリ史上最年少でデビューし、トップチームでは9試合しか出場していない。これまではU-17代表でのみプレーしていた。
それでも才能は高く、2月にバルセロナへレンタル移籍。U-19チームでリーグ7試合5得点を挙げ、バルセロナは今夏の完全移籍を検討している。
エジプト代表がこの18歳を夏にどう起用するかは不明だ。背番号9が与えられたことから、大会でピッチに立つ可能性は高い。