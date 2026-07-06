ヤマルはバルセロナとスペイン代表で記録を塗り替え、ユーロ2024で優勝し最優秀若手選手賞も獲得した。しかしトニートは、重要なのは初期の輝きではなく、メッシやロナウドのように長期にわたってトップレベルを維持する力だと指摘する。それこそが真の「不滅の存在」の証だからだ。

「私たちは新しい段階にいる。新たなサッカーを極め、あの2人の『神』が成し遂げた偉業に追いつけるか競う選手たちがいる。彼らがどこまでいけるか、見てみよう。メッシとロナウドが同時に現れ、他には成し遂げられないと私が信じることを成し遂げたのは幸運だった。だが、私の考えが間違っている可能性もある」とトニートは述べた。