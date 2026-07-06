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ラミン・ヤマル、キリアン・ムバッペ、アーリング・ハーランドは、「神」と呼ばれるリオネル・メッシとクリスティアーノ・ロナウドを追うことがほぼ不可能だと語った。
サッカー界の「神々」が築く越えがたい壁
メッシとロナウドは20年近く世界の舞台で圧倒し、不可能と思われた記録を次々と打ち立てた。スポルティングの元チャンピオン、トニート氏は「この2人は別次元。新世代が同じレベルを長く保てるかは疑問だ」と語る。
「メッシとロナウドは別次元の存在だ。他の選手については、彼らが同じレベルを長く保てるかを見極める必要がある。 『百聞は一見に如かず』だ。それがヤマル、キリアン・ムバッペ、アーリング・ハーランドらにとっての大きな難関だ。彼らは優秀だが、歴史を刻み、あのレベルに到達できるかどうかを証明する必要がある」と、49歳の元MFはルサ通信のインタビューで語った。
- Getty Images Sport
ラミン・ヤマルにとっての長寿の課題
ヤマルはバルセロナとスペイン代表で記録を塗り替え、ユーロ2024で優勝し最優秀若手選手賞も獲得した。しかしトニートは、重要なのは初期の輝きではなく、メッシやロナウドのように長期にわたってトップレベルを維持する力だと指摘する。それこそが真の「不滅の存在」の証だからだ。
「私たちは新しい段階にいる。新たなサッカーを極め、あの2人の『神』が成し遂げた偉業に追いつけるか競う選手たちがいる。彼らがどこまでいけるか、見てみよう。メッシとロナウドが同時に現れ、他には成し遂げられないと私が信じることを成し遂げたのは幸運だった。だが、私の考えが間違っている可能性もある」とトニートは述べた。
イベリア・ダービーにおける戦術の駆け引き
ワールドカップベスト16でポルトガル対スペイン戦が予定される中、トニートはスペイン代表の変遷を分析した。ヤマルは依然として最大の脅威だが、ニコ・ウィリアムズの欠場や不調が攻撃スタイルを変える可能性があると指摘。縦への突破が減り、ポゼッション重視になるだろう。
「ニコ・ウィリアムズはベストコンディションではなく、厳しい時期を乗り越えたばかりなので、出場しない可能性もある。スペインは前回の試合と同じ先発メンバーで臨むはずだが、アレックス・バエナにはニコのような深みがない。同じくらい強力なチームではあるが、キャラクターは異なり、縦への攻撃は減り、連携を重視したスタイルになるだろう。一方、ヤマルのほうについては、そのスピードが発揮されることは間違いない」と彼は分析した。
- AFP
ポルトガルが1対1の対決で有利と見られている。
スペインはワールドカップ5試合で無失点と守備が堅いが、トニートはセレソンの方が選手層が厚いと見る。元MFの彼は、ロベルト・マルティネス監督が持つ多彩な選択肢により、ポルトガルはどのポジションでも才能で一歩リードしていると語る。
「ヤマルは世界屈指の選手だが、スペインには個のバリエーションが少ない。一方、ポルトガルはどのポジションでも多様性を示してきた。彼が個人としてもチームとしても最高のパフォーマンスを発揮すれば、ポルトガルが勝ち進むのは確実だ。スペインも、最強の相手と戦うことを理解しているはずだ」とトニートは結んだ。
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