日曜日に開催されるFIFAの最高峰の大会では、欧州王者と南米王者が激突する。アルゼンチンは2022年カタール大会で王座を取り戻したワールドカップ王者でもある。

その大会でゴールデンボール賞を獲得したメッシは、数カ月後に8度目のバロンドールも受賞。39歳の今もインテル・マイアミで輝き続け、最上位個人賞の候補に返り咲いた。

ライバルたちは次々と脱落。フランスとイングランドの主将、キリアン・ムバッペとハリー・ケインも準決勝で涙を飲んだ。

2025-26シーズンにバルサのリーガ制覇に貢献したばかりのヤマルは候補に残っており、受賞のタイミングを完璧に計っているかもしれない。スペイン代表としてワールドカップで決定的な活躍はしていないが、侮れない。