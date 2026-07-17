Getty/GOAL
翻訳者：
ラミン・ヤマル対リオネル・メッシ、W杯とバロンドールを懸けた一戦。元スペイン代表が、バルセロナの若手がアルゼンチンの「史上最高」に勝つ理由を語る。
ムバッペとケインが去り、ヤマルとメッシが激突
日曜日に開催されるFIFAの最高峰の大会では、欧州王者と南米王者が激突する。アルゼンチンは2022年カタール大会で王座を取り戻したワールドカップ王者でもある。
その大会でゴールデンボール賞を獲得したメッシは、数カ月後に8度目のバロンドールも受賞。39歳の今もインテル・マイアミで輝き続け、最上位個人賞の候補に返り咲いた。
ライバルたちは次々と脱落。フランスとイングランドの主将、キリアン・ムバッペとハリー・ケインも準決勝で涙を飲んだ。
2025-26シーズンにバルサのリーガ制覇に貢献したばかりのヤマルは候補に残っており、受賞のタイミングを完璧に計っているかもしれない。スペイン代表としてワールドカップで決定的な活躍はしていないが、侮れない。
- GOAL
ヤマルは2026年のバロンドールでメッシを破れるか？
メンディエタは、19歳のウインガーが大きな舞台に向けて力を温存していると語る。元スペイン代表は、サッカーベッティングサイト「BetVictor」との提携でGOALの取材に応じ、2025年バロンドール2位に入った選手が次回の投票でさらに上を狙えるか問われ、こう述べた。 「ワールドカップはバロンドールにとっての分岐点だ。ハリー・ケインが受賞できたのと同じ理由で、ラミネ・ヤマルにもまだチャンスがある。彼は怪我をしながらも素晴らしいシーズンを送り、バルセロナにとって非常に重要な存在だった。スペイン代表にとっても不可欠だ。
スペインが優勝すれば代表メンバーが候補になる。ミケル・オヤルサバルも注目だ。アルゼンチンが優勝すればメッシが受賞するだろう」
ヤマルはメッシ並みの注目にどう対処すべきかを学んでいる。
アルゼンチン対イングランドの準決勝で、メッシは2アシストを記録し、試合の流れを変えた。バルセロナのレジェンドとして、彼は長年にわたり、注目への対処法を学んできた。
一方、ヤマルはまだその課題を抱えている。彼への脅威が大きいだけに、相手は2人、場合によっては3〜4人でマークに来る。この若者はプレッシャー下でも輝き、DFをかわすドリブルを好むが、チームのためにも役割を全うする必要がある。彼にマークが集中すれば、チームメイトがフリーになる。
メンディエタはこう付け加えた。「ラミン・ヤマルには2人、3人、時には4人のマークが付く。最近はベストではないが、決勝進出で自信を取り戻すだろう。彼はスペインにとって特別な武器だ。
彼がボールを持つたびにディフェンダーを引きつけ、味方にスペースと時間を作る。我々はペドロ・ポロやマルク・ククレジャを前線に送り込み、この特性を活かしてきた。ラミンが万全でなくても、彼を活用することが重要だ。
「得点を挙げていなくても――フランス戦ではゴールが取り消されたが――彼の存在自体がチームに自信を与える。彼は決勝で最高の選手になりたいと願っている」
- (C)Getty Images
2026年ワールドカップ決勝を控え、ヤマルが負傷を抱える
ヤマルは太ももを痛め、W杯決勝前の練習をテーピングで欠場。状態は慎重に見極められているが、デ・ラ・フエンテ監督は先発起用を予定している。
ニューヨーク郊外では、彼が現在カンプ・ノウで背負う背番号10をかつて着たメッシと直接対決する。この「芝生の上の最高のショー」の行方は、2人の左利きスーパースターの活躍次第だ。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。