ラミン・ヤマルの今回のW杯を評価するとき、大会序盤は万全な体調ではなかった点を踏まえる必要がある。4月末、リーグ戦のセルタ戦（1-0）で太ももを痛め、シーズン残りを欠場した。

そのため、ワールドカップ直前までコンディションに不安があり、開幕戦のカーボベルデ戦では先発できなかった。約8週間試合から遠ざかっていたヤマルは、試合終了間際の20分間のみ出場したが、手強いダークホース相手に0－0で膠着していたスペイン代表は、その投入で一気に攻撃を活性化させた。 続くサウジアラビア戦では先制点を奪うなど好パフォーマンスを示した。この時点では順風満帆だった。

しかし、数字だけを重視する人にとっては、それ以降目立った活躍はない。それでもヤマルがスペイン代表に大きな価値をもたらしていることは確かだ。まず、ルイス・デ・ラ・フエンテ監督の戦術で重要な「集団」の一員として、ボールを持たない時間帯でも献身的に動き、どんな役割も引き受ける。 さらに、攻撃ではまだコンスタントに輝いていないものの、狭いスペースでの動きや複数マークを引きつける点だけでも価値がある。

元スペイン代表のセサル・アスピリクエタもBBCでこう語った。「彼にはまだ伸びしろがある。ゴールやアシストは少ないが、戦術的に大きな影響力を持っている」

彼がすでに大きな影響を与えているため、ヤマルがまだ非常に若いことをつい忘れてしまう。 参考までに、メッシも2006年W杯時に19歳だった。今大会で「史上最高の選手」との評価を強めた彼でさえ、当時の代表での影響力はヤマルほどではなかった。 当時メッシは5試合中3試合のみ出場し、準々決勝のドイツ戦では120分間ベンチに留まった。グループリーグのセルビア・モンテネグロ戦（6-0）で1ゴール1アシストを記録したものの、2006年のメッシは現在ヤマルがスペインで果たしているような影響力を持っていなかった。