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Oliver Maywurm

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ラミン・ヤマルはW杯で不調なのか？ 天才と批判、そしてメッシとの比較が示すもの

ワールドカップ
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フランス 対 スペイン
フランス
スペイン
ラミン・ヤマル
リオネル・メッシ

2026年W杯でラミン・ヤマルは1得点0アシスト。表面的な数字だけ見れば厳しいが、もう少し詳しく見る価値はある。

「今のところ、ラミン・ヤマルのワールドカップとは言えない」。2026年大会中、誰もが一度は耳にしたはずだ。数字もそれを裏付ける。グループリーグ第2戦のサウジアラビア戦（4-0）で初先発したバルセロナのスーパースターは、開始10分で先制点を奪った。 しかし北米大会で彼が直接関与した得点は、この1点だけだった。

6試合で1ゴール0アシスト。攻撃陣の評価は数字だけで下されることが多く、ヤマルが批判されるのも当然だ。 だが、この見方は短絡的だ。なぜなら、ヤマルはまだ10代で、19歳になったばかりだからだ。しかも、一晩で状況は変わる。

  • ラミン・ヤマルの今回のW杯を評価するとき、大会序盤は万全な体調ではなかった点を踏まえる必要がある。4月末、リーグ戦のセルタ戦（1-0）で太ももを痛め、シーズン残りを欠場した。

    そのため、ワールドカップ直前までコンディションに不安があり、開幕戦のカーボベルデ戦では先発できなかった。約8週間試合から遠ざかっていたヤマルは、試合終了間際の20分間のみ出場したが、手強いダークホース相手に0－0で膠着していたスペイン代表は、その投入で一気に攻撃を活性化させた。 続くサウジアラビア戦では先制点を奪うなど好パフォーマンスを示した。この時点では順風満帆だった。

    しかし、数字だけを重視する人にとっては、それ以降目立った活躍はない。それでもヤマルがスペイン代表に大きな価値をもたらしていることは確かだ。まず、ルイス・デ・ラ・フエンテ監督の戦術で重要な「集団」の一員として、ボールを持たない時間帯でも献身的に動き、どんな役割も引き受ける。 さらに、攻撃ではまだコンスタントに輝いていないものの、狭いスペースでの動きや複数マークを引きつける点だけでも価値がある。

    元スペイン代表のセサル・アスピリクエタもBBCでこう語った。「彼にはまだ伸びしろがある。ゴールやアシストは少ないが、戦術的に大きな影響力を持っている」

    彼がすでに大きな影響を与えているため、ヤマルがまだ非常に若いことをつい忘れてしまう。 参考までに、メッシも2006年W杯時に19歳だった。今大会で「史上最高の選手」との評価を強めた彼でさえ、当時の代表での影響力はヤマルほどではなかった。 当時メッシは5試合中3試合のみ出場し、準々決勝のドイツ戦では120分間ベンチに留まった。グループリーグのセルビア・モンテネグロ戦（6-0）で1ゴール1アシストを記録したものの、2006年のメッシは現在ヤマルがスペインで果たしているような影響力を持っていなかった。

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  • Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ゴールやアシストがなくても、ラミン・ヤマルはスペイン代表で大きな影響力を発揮している。

    一方、ベスト8のスペイン対ベルギー戦は、スペインの逸材にとって今回のW杯を象徴する試合だった。記録には残らなかったが、ラミン・ヤマルはスペインの危険な攻撃を何度も演出した。

    前半終了間際には、相手DFが彼に注意を向ける理由を証明した。圧倒的な動きでマキシム・デ・カイパーとジェレミー・ドクをスラロームのようにかわしたが、シュートはわずかに枠を外れた。 さらに30分にはペドロ・ポロの走り込みへ絶妙なスルーパスを通し、ファビアン・ルイスの先制点をアシストした。記録には残らないが、決定的な貢献だった。

    準々決勝後にFIFAが選んだマン・オブ・ザ・マッチも、過大評価とは言えない。この試合では他の候補が少なく、彼の総合的な活躍を考えると妥当だった。

    一方、16強戦でオーストリアを3－0で下した試合では状況が異なっていた。2得点を奪ったミケル・オヤルサバルをMVPに選んでもおかしくない内容だった。それでもヤマルは直接の得点関与こそなかったものの、良いプレーを見せていた。 彼のドリブルは何度もチャンスを生み、バルセロナ所属の攻撃的スターとしての存在感で相手に圧力をかけた。まだ完全なコンディションではないことを踏まえると、そのパフォーマンスは印象的だ。

  • 2026年W杯：批判もヤマル動じず

    一方、19歳の彼がポルトガルとの決勝トーナメント1回戦（1-0）やグループリーグ最終戦のウルグアイ戦（1-0）で見せた、精彩を欠いたプレーは批判派にさらなる議論の種を与えた。しかし、この19歳は自己不信に苛まれることなくこう語っている。「「物事には二面性がある。自分を信じてくれる人と、失敗を待ち望む人がいる。大切なのは冷静に自分の選んだ道を突き進むことだ。その道とは、勝つこと。勝っていれば、他人が何を言おうと関係ない」とラミン・ヤマルは準々決勝を控えた『ムンド・デポルティーボ』のインタビューで語った。

    批判的なコメントに腹が立つこともあると彼は認めた。しかし、こうも考える。「自分が良いプレーをすれば、彼らは黙るしかない」 そして、その日はもうすぐだとライバルたちに警告する。「準決勝や決勝が近づくほど、僕はレベルを上げる。グループステージで輝くタイプではない。とても落ち着いている」

    想像してほしい。火曜日のスペイン対フランス戦でヤマルのゴールがスペインを勝利に導けば、この大会はたちまち「ラミン・ヤマルのワールドカップ」と呼ばれるだろう。

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  • Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    2026年ワールドカップに出場するラミネ・ヤマル

    ラウンド

    試合

    出場時間（分）

    ゴール

    アシスト

    グループステージ第1節

    スペイン 対 カーボベルデ 0-0

    19

    -

    -

    グループステージ第2節

    スペイン 対 サウジアラビア 4-0

    45

    1

    -

    グループリーグ第3節

    スペイン 対 ウルグアイ 1:0

    76

    -

    -

    ラウンド16

    スペイン 対 オーストリア 3:0

    85

    -

    -

    ラウンド16

    スペイン対ポルトガル 1-0

    90

    -

    -

    準々決勝

    スペイン対ベルギー 2-1

    90

    -

    -


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