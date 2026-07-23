ニューヨークでのワールドカップ決勝。スペインがアルゼンチンに劇的勝利を収めた直後、バルセロナの2世代レジェンドがバトンを交わした。ヤマルは試合後、メッシと親密に会話する姿を見せた。

ヤマルは「彼は『自分の道を歩み続けろ。未来は僕たちの世代のものだ』と言ってくれた。その言葉は首の金メダルと同じくらい僕にとって大切だ」と語った。