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ラミン・ヤマルは、2026年W杯決勝後にリオネル・メッシからかけられた言葉を明かした。アルゼンチン「史上最高（GOAT）」からのその言葉は、バルセロナの若き星にとって金メダル並みの価値があった。
メッシの格言
ニューヨークでのワールドカップ決勝。スペインがアルゼンチンに劇的勝利を収めた直後、バルセロナの2世代レジェンドがバトンを交わした。ヤマルは試合後、メッシと親密に会話する姿を見せた。
ヤマルは「彼は『自分の道を歩み続けろ。未来は僕たちの世代のものだ』と言ってくれた。その言葉は首の金メダルと同じくらい僕にとって大切だ」と語った。
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GOATへの最高の敬意
決勝の激闘と大会中の肉体的負担にもかかわらず、ヤマルは前任者への敬意を崩さない。スペインの優勝を喜びつつ、今まさに倒したメッシへのリスペクトを忘れない。
ヤマルにとって、世界最大の舞台でメッシと対戦できたことは長年の夢の実現だった。「彼は私がずっと憧れてきた人物です。試合終了後、私は彼に敬意を表しました」とバルセロナの若きスターは語った。
敬意に基づくライバル関係
決勝で敗れたものの、メッシは2026年W杯で8試合8ゴール4アシストと活躍。キャリア晩年でも衰えを知らないことを示した。
決勝前から、メッシはバルサの攻撃を牽引する10代FWを高く評価していた。「彼は素晴らしい選手……世界的なスターだ」とメッシは語り、「19歳で、これから長いキャリアが待っている」と続けた。
- AFP
バスタブから世界の舞台へ
2人のスターの縁は20年前に始まる。2007年、ユニセフ慈善カレンダーの撮影で撮られた1枚が再注目されている。写真には、20歳のメッシが生後5か月のヤマルの入浴を手伝う姿が写っている。バルセロナのロッカールームでのこの偶然の出会いは、いまやサッカー伝説だ。浴槽の赤ちゃんは成長し、ワールドカップ決勝で「巨匠」と対決した。
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