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ラミン・ヤマルは「何もしない」。カーボベルデ出身の兄弟、ラロスとデロイ・ドゥアルテは、スペインのスター選手の「オーラ」を感じながらも、衝撃的なワールドカップの引き分けで彼が失敗すると予感していた。
ヤマルのオーラを制する
ロッテルダム生まれの兄弟は、アトランタでの試合で存在感を示し、大会初出場のチームに勝ち点1をもたらえた。多くのディフェンダーがヤマルのウォーミングアップを見るだけで怯む中、デロイ・ドゥアルテは「チームメイトは彼をすぐに抑えられた」と語った。
デロイはESPNに「ファンの歓声と彼のオーラで、本物の選手がピッチに入ったのが分かった」と語った。「それでも彼が初めてボールに触れた瞬間、我がチームの左SBと左WGが即座にプレスをかけた。そこで確信した。今日は何もさせない、と」
残り20分でバルセロナの若き星ラミン・ヤマルが投入されたが、スペイン代表に突破口は開けなかった。「ブルー・シャークス」は90分間、規律ある守備でスペイン攻撃陣を無力化した。
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世界舞台での家族イベント
ラロスとデロイにとって、0-0の引き分けは感慨深い節目の試合となった。ラロスは60分間プレーし、弟と交代。複雑な気持ちもあったが、誇りを感じた。「理想を言えば二人で同時にピッチに立ちたかった。でも、お互いにすべてを譲り合っている。ピッチを離れた瞬間から観客になり、本当の緊張感が始まった」とラロスは振り返った。 「ピッチでは実感が湧かない。試合終了の笛が鳴った瞬間、お祭り騒ぎだ」
この結果の重みは、スタンドで観戦する両親をはじめとする観客の表情に表れていた。「両親が泣いているのが見えました」と兄弟は試合後に語った。「この喜びは言葉では言い表せません。まさに夢でした」
この感動は、90試合目の出場を果たし感極まっていたベテランGKヴォジーニャの姿と重なり合った。
世界一を軽んじる
自信はあったが、ドゥアルテ兄弟はすぐにスペイン代表の圧倒的な実力を認めざるを得なかった。ロドリやペドリと対戦し、サッカー界の頂点とは何かを身をもって感じた。 「相手が背を向けてパスを出したり、美しいボールを繋いだりするのを見ると、『これこそが世界レベルだ』と実感するよ」と彼らは認めた。それでも、他の小国が苦戦する姿はアンダードッグとしての闘志を研ぎ澄ませた。特に前夜、キュラソーがドイツに7－1で大敗した試合がそれを痛感させた。
「あれが自分たちだったかもしれないと感じる。だが試合が始まると、すぐに集中できた。20分が過ぎても試合は順調で、ここで勝てると思った」とラロスは語った。
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ノックアウトを夢見て
グループHで早くも勝ち点を挙げたカーボベルデは、もはや単なる参加者ではない。この結果を受け、残りの試合に臨むこの国への期待は一変した。大会前から彼らを「見限っていた」批評家もいたが、ドゥアルテ兄弟は北米での戦いはまだ始まったばかりだと信じる。「我々はさらに上を目指して戦える。 誰もが我々の勝ち残りを疑っていたが、我々は常に勝ち抜けるという自信を持っていた」と兄弟は語った。
優勝候補を苦しめたブルー・シャークスは、ウルグアイ、サウジアラビア戦へも大きな夢を抱く資格を十分に示した。