ロッテルダム生まれの兄弟は、アトランタでの試合で存在感を示し、大会初出場のチームに勝ち点1をもたらえた。多くのディフェンダーがヤマルのウォーミングアップを見るだけで怯む中、デロイ・ドゥアルテは「チームメイトは彼をすぐに抑えられた」と語った。

デロイはESPNに「ファンの歓声と彼のオーラで、本物の選手がピッチに入ったのが分かった」と語った。「それでも彼が初めてボールに触れた瞬間、我がチームの左SBと左WGが即座にプレスをかけた。そこで確信した。今日は何もさせない、と」

残り20分でバルセロナの若き星ラミン・ヤマルが投入されたが、スペイン代表に突破口は開けなかった。「ブルー・シャークス」は90分間、規律ある守備でスペイン攻撃陣を無力化した。