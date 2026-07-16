AFP
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ラミン・ヤマルは、リオネル・メッシ率いるアルゼンチンとのワールドカップ決勝を控え、左太ももをテーピングしてスペイン代表の練習を欠席した。
バルセロナの若手スター選手の怪我の懸念
スペイン代表は2026年W杯決勝進出を決めてから初めて練習場に帰還した。しかし、ヤマルとペドロ・ポロは別メニュー調整となり、合宿には慎重ムードが漂う。ヤマルは左太ももに包帯を巻いており、大一番への出場が懸念されている。
ヤマルは準決勝フランス戦で打撃を受け、試合終了までプレーしたが、その後痛みが強まった。
- Getty
ダラスで残業に追われる理学療法士たち
スペイン代表の医療スタッフは、この19歳選手の治療に当たっている。彼は4月のハムストリング断裂から回復したばかりだが、再び負傷の懸念が生じている。包帯を巻いて個別トレーニングを行っており、週末の試合を控えコーチ陣が負荷を慎重に管理しているため、合宿の雰囲気は落ち着いている。
『ディアリオ・AS』紙は、今回の別メニューは予防措置と伝えている。グループリーグのサウジアラビア戦（4-0）で得点を挙げるなど、大会全試合に出場したヤマルはスペイン代表の攻撃を牽引する。 夢の決勝で自身のアイドル、メッシと対戦するバルサの若武者は世界中の注目を集める。ルイス・デ・ラ・フエンテ監督は100％の状態で起用したいと考えており、フィジオチームも「強い打撃」が長期離脱にはつながらないと楽観視している。
ポッロは筋肉の疲労と闘っている。
デ・ラ・フエンテ監督の懸念はヤマルだけではない。フランス戦で2点目を決め準決勝MVPに選ばれたポロも別メニュー調整だ。トッテナム所属のサイドバックはノックアウトステージで連続出場し、ハムストリングに負担がかかっている。
ダラスでの試合では終盤にマルコス・ジョレンテと交代した。グループステージではサウジアラビア戦のみの出場だったが、ノックアウトステージは全試合に出場。オーストリア戦で得点し、ポルトガル、ベルギー、フランス戦でもフル出場している。
- Getty Images Sport
デ・ラ・フエンテは依然として楽観的だ
別々の調整が続くが、ルイス・デ・ラ・フエンテ監督は日曜の試合で全選手を起用できると確信している。準決勝後の会見では、主力2人に問題がないことを願うと語った。
スペインは2010年南アフリカ大会以来2度目の優勝、ヤマルはユーロ2024に続く2つ目のタイトルを狙う。対するアルゼンチンは1978、1986、2022年に続く4度目の優勝を目指す。
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