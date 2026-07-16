ラミン・ヤマルは、リオネル・メッシ率いるアルゼンチンとのワールドカップ決勝を控え、左太ももをテーピングしてスペイン代表の練習を欠席した。

スペイン代表は2026年W杯決勝進出を決めてから初めて練習場に帰還した。しかし、ヤマルとペドロ・ポロは別メニュー調整となり、合宿には慎重ムードが漂う。ヤマルは左太ももに包帯を巻いており、大一番への出場が懸念されている。

ヤマルは準決勝フランス戦で打撃を受け、試合終了までプレーしたが、その後痛みが強まった。