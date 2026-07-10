ラミン・ヤマルはワールドカップ決勝でアルゼンチンと対戦し、リオネル・メッシのユニフォームを狙っている。

主要大会での自身の好みと個人目標を語った短いインタビューで、ヤマルは明確に答えた。どの選手とユニフォームを交換したいかと問われると、「メッシと」と即答した。

また、スペインが決勝に進んだ場合、どのチームと対戦したいかと問われると、モロッコ系のこの若手選手は「アルゼンチン」と答えた。