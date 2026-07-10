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Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Adhe Makayasa

翻訳者：

ラミン・ヤマルはワールドカップ決勝でアルゼンチンと対戦し、リオネル・メッシのユニフォームを狙っている。

ラミン・ヤマル
スペイン
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アルゼンチン
リオネル・メッシ

スペインの若手、ラミン・ヤマルは、前回王者のアルゼンチンとの夢のW杯決勝を目指し、レジェンド・メッシとユニフォームを交換したいと語った。バルセロナの星は、大会前の公約には謙虚な姿勢を保ち、トロフィーを勝ち取ることが唯一の目標だと強調した。

  • ヤマルが究極の夢を明かす

    バルセロナの若手スターでスペイン代表のヤマルが、『ムンド・デポルティーボ』のアンケートでワールドカップでの大目標を語った。彼は代表が決勝に進んだ場合、アルゼンチンとの対戦を強く望んでいる。さらに、サッカー界のレジェンドで元バルサのメッシとユニフォームを交換したいと明かした。

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  • Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    10代の少年がメッシのユニフォームを狙う

    主要大会での自身の好みと個人目標を語った短いインタビューで、ヤマルは明確に答えた。どの選手とユニフォームを交換したいかと問われると、「メッシと」と即答した。

    また、スペインが決勝に進んだ場合、どのチームと対戦したいかと問われると、モロッコ系のこの若手選手は「アルゼンチン」と答えた。

  • ヤマルがワールドカップ最大の驚きを明かす

    北米大会では、予想外の活躍をする選手やチームが次々と登場し、多くのファンを魅了している。ヤマルは最大の驚きとしてモロッコのイスマエル・サイバリを挙げた。 大会中にPSVからバイエルン・ミュンヘンへの移籍が正式決定したこのフォワードは3試合連続得点を記録し、オランダとのPK戦では決勝点をマーク。しかしカナダ戦で負傷し、フランスに敗れた準々決勝は欠場した。

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  • yamal Tielemans(C)Getty images

    スター選手たちを待ち受けるヘビー級の激戦

    夢の決勝へ進むには、スペインは金曜のロサンゼルス・スタジアムで18戦無敗のベルギーを破る必要がある。ヤマルは19歳未満でW杯ノックアウトステージ3試合連続先発という記録を更新するチャンスだ。

    一方、12連勝中のメッシ率いるアルゼンチン代表も、日曜にカンザスシティ・スタジアムで行われるスイス戦へ準備を進める。

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