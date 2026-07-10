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ラミン・ヤマルはワールドカップ決勝でアルゼンチンと対戦し、リオネル・メッシのユニフォームを狙っている。
ヤマルが究極の夢を明かす
バルセロナの若手スターでスペイン代表のヤマルが、『ムンド・デポルティーボ』のアンケートでワールドカップでの大目標を語った。彼は代表が決勝に進んだ場合、アルゼンチンとの対戦を強く望んでいる。さらに、サッカー界のレジェンドで元バルサのメッシとユニフォームを交換したいと明かした。
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10代の少年がメッシのユニフォームを狙う
主要大会での自身の好みと個人目標を語った短いインタビューで、ヤマルは明確に答えた。どの選手とユニフォームを交換したいかと問われると、「メッシと」と即答した。
また、スペインが決勝に進んだ場合、どのチームと対戦したいかと問われると、モロッコ系のこの若手選手は「アルゼンチン」と答えた。
ヤマルがワールドカップ最大の驚きを明かす
北米大会では、予想外の活躍をする選手やチームが次々と登場し、多くのファンを魅了している。ヤマルは最大の驚きとしてモロッコのイスマエル・サイバリを挙げた。 大会中にPSVからバイエルン・ミュンヘンへの移籍が正式決定したこのフォワードは3試合連続得点を記録し、オランダとのPK戦では決勝点をマーク。しかしカナダ戦で負傷し、フランスに敗れた準々決勝は欠場した。
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スター選手たちを待ち受けるヘビー級の激戦
夢の決勝へ進むには、スペインは金曜のロサンゼルス・スタジアムで18戦無敗のベルギーを破る必要がある。ヤマルは19歳未満でW杯ノックアウトステージ3試合連続先発という記録を更新するチャンスだ。
一方、12連勝中のメッシ率いるアルゼンチン代表も、日曜にカンザスシティ・スタジアムで行われるスイス戦へ準備を進める。
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