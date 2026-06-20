Goal.com
ライブ

ワールドカップの瞬間を逃さないで

スコア、ライブ更新、そして分析情報への完全アクセスパス
探検
COMBO-FILES-FBL-ARG-ESP-FINALISSIMA2026AFP
Moataz Bellah El Hadedy

翻訳者：

ラミン・ヤマルはリオネル・メッシを「史上最高」と称えるが、自分の「アイドル」ではないと言う。

バルセロナ
ラ・リーガ
ラミン・ヤマル
リオネル・メッシ
ネイマール

ラミン・ヤマルはリオネル・メッシを「史上最高」と称えた。だがこの18歳は、本当のアイドルは元バルサのネイマールだと明かし、ファンを驚かせた。

  • 「史上最高の選手（GOAT）」をめぐる議論

    バルセロナやスペイン代表で急速に頭角を現したヤマルは、それでも謙虚さを失わず、先達への感謝を忘れない。バルセロナのレジェンド、メッシについて尋ねられると、この10代選手はこう即答した。

    「彼は試合ごとに史上最高であることを証明している」とヤマルはRTVEに語った。「疑うなら、自ら疑おうとしているだけだ。それ以上言うことはない。私にとって、彼は最高だ。」

    • 広告
  • FBL-FRIENDLY-BRA-PANAFP

    ネイマールはヤマルのアイドルだ

    ヤマルのプレーには、ネイマールの影響が色濃く表れている。大胆なドリブル、素早い足さばき、恐れずにDFに挑む姿勢など、バルセロナの若き天才はネイマール特有の要素を多く取り入れている。

    そんなヤマルは、自分のプレースタイルに最も影響を与えた選手を問われると、こう即答した。「僕のアイドルはネイマール。彼のプレーを見るのが好きだから。でも、メッシが最高なのは議論の余地がないよ。」

  • フィットネスに関する懸念とワールドカップへの適応

    スペインがサウジアラビア戦に向けて準備を進める中、攻撃的選手は自身の体調について慎重な姿勢を示した。彼は怪我からの回復状況を注視しており、現時点での90分間フル出場は時期尚早だと説明した。

    「まだ時期尚早だし、必要もない。まずは適応が必要だ。フル出場は早いが、監督が望むならプレーできる」とこのフォワードは付け加えた。また、この若手ウインガーは代表落ちを不安に感じていたが、リハビリ中も大会のことだけを考えていたという。

  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    世界一の選手たちと対戦する野心

    ノックアウトステージを見据えるヤマルは、決勝への「楽な道」には興味がない。ベスト16でアルゼンチンなどの強豪と当たる可能性もあるが、このウインガーはその挑戦を歓迎する。スペインは評判やメッシ、ムバッペのようなスターの有無に関わらず、どのチームにも勝つ準備が必要だと語る。

    「我々はスペインだ。最高のチームと戦いたい」と語り、個人的な得点にはこだわらないとも付け加えた。「僕のプレースタイルは違う。楽しむことと勝つことに集中している。16得点しても準決勝で負けるようなことは望まない。それが僕の求めるものではない。」