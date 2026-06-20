ラミン・ヤマルはリオネル・メッシを「史上最高」と称えるが、自分の「アイドル」ではないと言う。

ヤマルのプレーには、ネイマールの影響が色濃く表れている。大胆なドリブル、素早い足さばき、恐れずにDFに挑む姿勢など、バルセロナの若き天才はネイマール特有の要素を多く取り入れている。

そんなヤマルは、自分のプレースタイルに最も影響を与えた選手を問われると、こう即答した。「僕のアイドルはネイマール。彼のプレーを見るのが好きだから。でも、メッシが最高なのは議論の余地がないよ。」