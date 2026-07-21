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ラミン・ヤマルの恋人イネス・ガルシアが、ワールドカップ優勝を祝う中で受けた「憎悪に満ちた」メッセージに反応した。
ネット上の誹謗中傷に声を上げる
プロサッカー界のメディア注目は、有名選手のパートナーにも及ぶ。2026年初めにヤマルとの交際を公表したライフスタイル系インフルエンサーのガルシアは、スペインのW杯優勝後、その注目がもたらす闇を痛感した。
『マルカ』紙によると、ガルシアはアルゼンチンとの接戦を制し、延長戦の末に1-0で勝利して以来、受けた深刻なネット上の嫌がらせについて、自身のソーシャルメディアで早急に言及することを決めた。
彼女は長文を投稿し、不当な敵意がメンタルヘルスに与えた深刻な影響を明かした。「こんな単純なことをシェアしただけで、こんなことになるとは思ってもみませんでした。何時間もコメントを読み続けましたが、強くあろうと努力はしているものの、私も人間です。このアカウントの背後には、感情を持ち、泣き、過ちを犯し、誰かと付き合っているからといって人間であることをやめない、一人の人間がいるのです」とガルシアは述べた。
- AFP
人間としての基本的な共感を求める
緊迫した決勝戦後、ニューヨーク・ニュージャージー・スタジアムに湧き上がった歓喜とは対照的に、ガルシアはオンラインでの批判に直面している。試合後の祝賀会で彼女は勝利に包まれた2人の写真を投稿し、「やったね。おめでとう、愛しい人。あなたは世界チャンピオンよ」とヤマルに伝えた。
ヤマルは「愛してるわ、私の愛しい人」と温かく返答した。ガルシアは、一般の人々に対して悪意を抱いているわけではないことを明確にしつつ、絶え間ないネット上の苛烈な批判にさらされることなく、注目を集めるこの関係を築いていきたいと述べた。
「誰もが誰かを好きになる必要はないことは理解しています。敬意を払った批判なら受け入れます。しかし、意見を述べるのと、面識すらない相手を辱めたり、侮辱したり、最悪の事態を願ったりすることに時間を費やすのとでは、大きな違いがあります」とガルシアは説明した。「私は誰にも害を与えていません。誰からも何も奪っていません。ただ自分の人生を生きているだけです。 コメントを書く前に、画面の向こうにも家族や友人、不安、感情を持つ人間がいることを真剣に考えてほしい」
ソーシャルメディアがもたらす精神的負担
ガルシアは自身の感情の脆さを明かし、ネット上の接し方改革を訴えた。誹謗中傷が広範囲に及んでいると指摘し、「ヤマルの幸運のお守り」と呼ばれる事実が覆い隠されていると語った。
一躍有名になったこのカップルに祝福の声を送る何千人ものファンがいる一方で、声の大きな少数派が彼女に大きな苦痛を与えている。「あなたの言葉がどれほど影響するか、わからないでしょう。私も感情を持つ女性で、家族も投稿を読みます。良い日も悪い日もあります」とガルシアは付け加えた。
「誰かに私を愛するように説得しようとしているわけではありません。ただ、ほんの少しの共感と人間らしさを求めているだけです。何百、何千もの憎悪に満ちたメッセージを受け取る価値のある人はいません。いつかインターネットが『残酷さが称賛される場所』という印象から脱却することを願っています。」
- (C)Getty Images
ヤマルの今後はどうなるのか？
ガルシアがネット上の風潮が思いやりに満ちたものへと恒久的に変化することを願う一方で、ヤマルはサッカー選手としてのキャリアに集中し続ける。20歳になる前に2つの主要な国際タイトルを獲得し、最近では19歳6日で優勝したヤマルは、まもなくバルセロナに復帰する。バルセロナは、今後の国内リーグ戦に向けてヤマルに大きな期待を寄せている。
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