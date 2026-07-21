ラミン・ヤマルの恋人イネス・ガルシアが、ワールドカップ優勝を祝う中で受けた「憎悪に満ちた」メッセージに反応した。

緊迫した決勝戦後、ニューヨーク・ニュージャージー・スタジアムに湧き上がった歓喜とは対照的に、ガルシアはオンラインでの批判に直面している。試合後の祝賀会で彼女は勝利に包まれた2人の写真を投稿し、「やったね。おめでとう、愛しい人。あなたは世界チャンピオンよ」とヤマルに伝えた。

ヤマルは「愛してるわ、私の愛しい人」と温かく返答した。ガルシアは、一般の人々に対して悪意を抱いているわけではないことを明確にしつつ、絶え間ないネット上の苛烈な批判にさらされることなく、注目を集めるこの関係を築いていきたいと述べた。

「誰もが誰かを好きになる必要はないことは理解しています。敬意を払った批判なら受け入れます。しかし、意見を述べるのと、面識すらない相手を辱めたり、侮辱したり、最悪の事態を願ったりすることに時間を費やすのとでは、大きな違いがあります」とガルシアは説明した。「私は誰にも害を与えていません。誰からも何も奪っていません。ただ自分の人生を生きているだけです。 コメントを書く前に、画面の向こうにも家族や友人、不安、感情を持つ人間がいることを真剣に考えてほしい」