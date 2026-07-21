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ラミン・ヤマルの恋人イネス・ガルシアが、バルセロナとスペイン代表の若きスター選手とのワールドカップ優勝を祝ったことをきっかけに届いた「憎悪に満ちた」メッセージに反応した。
ネット上の誹謗中傷に声を上げる
プロサッカー界のメディア注目は、有名選手のパートナーにも及ぶ。2026年初めにヤマルとの交際を公表したライフスタイル系インフルエンサーのガルシアは、スペインのW杯優勝後、その注目がもたらす闇を痛感した。
『マルカ』紙によると、ガルシアはアルゼンチンとの接戦を制し、延長戦の末に1-0で勝利して以来、深刻なネットいじめを受けた。彼女はすぐに自身のSNSでその苦境を明かした。
彼女は長文を投稿し、不当な敵意がメンタルヘルスに与えた深刻な影響を明かした。「こんな単純なことをシェアしただけで、こんなことになるとは思ってもみませんでした。何時間もかけてコメントを読みましたが、強くあろうと努力はしているものの、私も人間です。このアカウントの背後には、感情を持ち、泣き、過ちを犯し、誰かと付き合っているからといって人間であることをやめない、一人の人間がいるのです」とガルシアは述べた。
- AFP
人間としての基本的な共感を求める
決勝戦後のニューヨーク・ニュージャージー・スタジアムの歓喜とは対照的に、ガルシアは最近ネット上で批判されている。試合後、彼女は勝利に包まれた2人の写真を投稿し、「やったね。おめでとう、愛しい人。あなたは世界チャンピオンよ」とヤマルに伝えた。
ヤマルは「愛してるわ、私の愛しい人」と温かく返した。ガルシアは、一般の人々に対して悪意はないと前置きつつ、ネット上の苛烈な批判にさらされず、この関係を築いていきたいと述べた。
「誰もが誰かを好きになる必要はないことは理解しています。敬意を払った批判なら受け入れます。しかし、意見を述べるのと、面識すらない相手を辱めたり、侮辱したり、最悪の事態を願ったりすることに時間を費やすこととは、大きな違いがあります」とガルシアは説明した。「私は誰にも害を与えていません。誰からも何も奪っていません。ただ自分の人生を生きているだけです。 コメントを書く前に、画面の向こうにも家族や友人、不安や感情を持つ人間がいることを真剣に考えてほしいと心から願っています」
ソーシャルメディアがもたらす精神的負担
ガルシアは自身の感情的脆弱性を強調し、ネット上の接し方改革を訴えた。誹謗中傷は広く広がり、彼女がヤマルの「幸運のお守り」だとするファンの声は覆い隠されている。
一躍有名になったこのカップルに祝福の声を送る何千人ものファンがいる一方で、声の大きな少数派が彼女に大きな苦痛を与えている。「あなたの言葉が彼らにどれほどの影響を与えるか、あなたにはわからないでしょう。私も感情を持つ一人の女性であり、その投稿を読む家族もいて、他の人と同じように良い日もあれば悪い日もあるのです」とガルシアは付け加えた。
「誰かに私を愛するように説得しようとしているわけではありません。ただ、少しの共感と人間性を求めているだけです。何百、何千もの憎悪に満ちたメッセージを受け取る価値のある人はいません。いつかインターネットが『残酷さが称賛される場所』という印象から脱却することを願っています。」
- (C)Getty Images
ヤマルの今後はどうなるのか？
ガルシアがネット上に恒久的な思いやりを願う一方、ヤマルはサッカーに集中する。20歳前に2つの国際タイトルを取り、19歳6日で優勝した彼はまもなくバルセロナに復帰する。クラブは国内リーグへ向け、彼に大きな期待を寄せている。
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