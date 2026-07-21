決勝戦後のニューヨーク・ニュージャージー・スタジアムの歓喜とは対照的に、ガルシアは最近ネット上で批判されている。試合後、彼女は勝利に包まれた2人の写真を投稿し、「やったね。おめでとう、愛しい人。あなたは世界チャンピオンよ」とヤマルに伝えた。

ヤマルは「愛してるわ、私の愛しい人」と温かく返した。ガルシアは、一般の人々に対して悪意はないと前置きつつ、ネット上の苛烈な批判にさらされず、この関係を築いていきたいと述べた。

「誰もが誰かを好きになる必要はないことは理解しています。敬意を払った批判なら受け入れます。しかし、意見を述べるのと、面識すらない相手を辱めたり、侮辱したり、最悪の事態を願ったりすることに時間を費やすこととは、大きな違いがあります」とガルシアは説明した。「私は誰にも害を与えていません。誰からも何も奪っていません。ただ自分の人生を生きているだけです。 コメントを書く前に、画面の向こうにも家族や友人、不安や感情を持つ人間がいることを真剣に考えてほしいと心から願っています」