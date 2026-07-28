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ラミン・ヤマルの唯一無二の「カブーム」ルーキーカードが史上最高額で落札、バルセロナのスターがペレとリオネル・メッシを上回る
ヤマルが記念品の記録を打ち砕く
ヤマルが、驚異的な2026年にまた一つ歴史的な金字塔を打ち立てた。 スペインの2026 FIFAワールドカップ優勝に貢献した直後、バルセロナのスターはゴールディンの『グローバル・フットボール・オークション』第2弾でも圧倒的な存在感を示した。
注目の目玉商品は、パニーニの2023-24『ドンラス FIFA』コレクションに含まれる、世界に1枚しか存在しない黒のカブーム・ルーキーカードだった。最終落札価格が発表されると、この極めて希少な1枚には70万7600ドルという驚異的な値が付いていた。
この巨額の落札額は、ヤマルのトレーディングカードとして公に記録された史上最高額である。「ワン・オブ・ワン」の表記は、この特定の黒パラレルが現存する唯一の1枚であることを意味しており、コレクターにとって極めて魅力的な逸品となっている。
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2人のサッカー界のレジェンドを上回る
ヤマルの記録破りのカードは、単に自己最高額を更新しただけではない。同じオークションに出品されたサッカー界のアイコン、ペレとメッシの最も高額なアイテムをも完全に上回った。1958年のペレのルーキーカード（鑑定済み）は61万ドルという印象的な価格で落札され、2023-24年版『Topps Chrome Sapphire』コレクションのメッシのユニークカードには31万7200ドルの値が付いた。ヤマルはその両方を大差で上回った。
この10代選手のカードは、ペレの出品物を約10万ドル、世界に1枚しかないメッシのカードを39万400ドル上回った。サッカー界の新たなワールドカップ王者を巡る熱狂の大きさを示すものであり、ヤマルが疑いようのない2人のレジェンドを超えたことを浮き彫りにしている。
100万ドル相当の記念品の戦利品
記録的なルーキーカードだけでなく、コレクターたちはヤマルの歴史を物語る他の品にも多額を投じた。もう1つの希少アイテムである、10枚限定のうち8番のゴールド版「カブーム」ルーキーカードは、18万9100ドルという高額で落札された。試合で実際に着用されたアイテムも、オークションで極めて高い人気を集めた。ヤマルが2023-24シーズンのチャンピオンズリーグで着用し、メッセージが書き込まれたバルセロナのホームユニフォームには、さらに15万2500ドルの値がついた。これら3つの異なるアイテムを合わせると、オークションハウスには合計104万9200ドルという莫大な売り上げがもたらされた。
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世代を超えて受け継がれる歴史
ヤマルが個別の売却額で最大を記録した一方、このオークションでは複数世代にわたるサッカー界の偉大さが称えられた。ディエゴ・マラドーナも大きく取り上げられ、1977年のディスク版ルーキーカードは10万3700ドルに達し、黒のカブームカードも9万1500ドルで落札された。一方で、その他の同時代の才能やユニークな品々も存在感を示した。カヴァン・サリバンのサイン入りパッチカードは9万ドル超を記録し、バンジャマン・メンディの2018年ワールドカップ公式レプリカトロフィーは6万2220ドルで売れた。
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