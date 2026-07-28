ヤマルが、驚異的な2026年にまた一つ歴史的な金字塔を打ち立てた。 スペインの2026 FIFAワールドカップ優勝に貢献した直後、バルセロナのスターはゴールディンの『グローバル・フットボール・オークション』第2弾でも圧倒的な存在感を示した。

注目の目玉商品は、パニーニの2023-24『ドンラス FIFA』コレクションに含まれる、世界に1枚しか存在しない黒のカブーム・ルーキーカードだった。最終落札価格が発表されると、この極めて希少な1枚には70万7600ドルという驚異的な値が付いていた。

この巨額の落札額は、ヤマルのトレーディングカードとして公に記録された史上最高額である。「ワン・オブ・ワン」の表記は、この特定の黒パラレルが現存する唯一の1枚であることを意味しており、コレクターにとって極めて魅力的な逸品となっている。







