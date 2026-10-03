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ラミン・ヤマルとロドリが得点、スペインがチェコを下してUEFAネーションズリーグでの全勝を維持
立ち上がりの優勢が流れを決める
スペインはエスタディオ・カルロス・タルティエレで、開始早々に主導権を握った。6分、ラミン・ヤマルがダニ・オルモの巧みなパスを受け、左足で見事なシュートをゴール右上隅に突き刺して先制した。スペインはその後も圧力をかけ続けると、35分にはロドリが追加点を奪った。ロドリはボックス中央から右足で正確なシュートを放ち、チェコのGKアントニーン・キンスキーに成す術を与えず、本拠地の観衆を熱狂させた。
- AFP
チェコが後半の反撃で脅威を与える
2点のビハインドを負いながらも、チェコは後半に入って粘り強さを見せ、1点を返した。69分、アダム・フロジェクのお膳立てからイジー・スラーマが鋭いカウンターを完結させ、低いシュートをゴール右隅に突き刺した。チェコは劇的な同点弾を目指してダビド・ラヤを脅かしたが、最後は及ばなかった。この敗戦により、チェコはグループ3で3連敗となり、勝ち点0のまま最下位に沈み、降格の深刻な危機に直面している。
メリーノが決勝点を挙げる
試合が終盤に入ると、スペインが主導権を取り戻し、事実上勝負を決めた。途中出場のミケル・メリーノは89分、試合終盤の速攻を生かして3点目を流し込んだ。3-1の勝利により、スペインはグループステージ3試合を全勝で終え、勝ち点9の満点を獲得した。現在、スペインは首位に立っており、勝ち点6で2位のイングランドに3ポイント差をつけている。一方、最新の試合終了後、クロアチアは勝ち点3で3位にとどまっている。
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スペインの次戦は？
スペインはこの完璧な成績を次のUEFAネーションズリーグでも維持し、正式にノックアウトステージ進出を決めることを目指す。一方、チェコは厳しい戦いを強いられており、残留の望みをつなぐためにも、どうしても重要な勝利を探し求めなければならない。
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