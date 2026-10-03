2点のビハインドを負いながらも、チェコは後半に入って粘り強さを見せ、1点を返した。69分、アダム・フロジェクのお膳立てからイジー・スラーマが鋭いカウンターを完結させ、低いシュートをゴール右隅に突き刺した。チェコは劇的な同点弾を目指してダビド・ラヤを脅かしたが、最後は及ばなかった。この敗戦により、チェコはグループ3で3連敗となり、勝ち点0のまま最下位に沈み、降格の深刻な危機に直面している。