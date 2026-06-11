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ラミン・ヤマルとニコ・ウィリアムズがスペイン代表の練習に完全復帰。ワールドカップ初戦のカーボベルデ戦を前に、チームに朗報だ。
スペイン代表の主力ウイングが復帰
ヤマルとウィリアムズは木曜日、テネシー州チャタヌーガのスペイン代表合宿で全体練習に復帰した。大会目前で2人の状態を心配していたルイス・デ・ラ・フエンテ監督は、この報告に安堵した。
3人は月曜のペルー戦を怪我で欠場したが、遠征組が試合に臨む間、拠点に残って集中リハビリを行い、大会への万全を期した。
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ヤマル、ハムストリングの不安を克服
バルセロナの18歳、ヤマルは左ハムストリングの負傷で4月22日以来公式戦に出ておらず、グループステージ全試合を欠場する恐れがあった。
しかし、スペイン代表監督は先週、ワールドカップ初戦でヤマルが「プレー可能」と述べた。出場時間は「数分間」にとどまるかもしれないが、序盤から勢いをつけるためにも、スペインサポーターは短い出場でも歓迎するだろう。
チームの士気が高まっている
欧州王者のスペイン代表が最終調整を進める中、2人のスター選手が復帰しチームは活気づいた。木曜の練習開始時、チームメイトはヤマルとウィリアムズを「ガントレット」（歓迎の列）で祝福。その明るい雰囲気は続き、GKウナイ・シモンも2人に続いて誕生日を祝った。
2人の復帰でスペイン代表はグループHに向けた戦術調整に集中できる。若さと経験が調和するこのチームは大会前から優勝候補とされ、攻撃陣が揃ったことでその評価はさらに高まった。
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ワールドカップ決勝トーナメントへの道
スペインは6月15日、アトランタでカーボベルデと対戦し、2度目のワールドカップ制覇へ挑む。スペインの勝利が予想されるが、ウィリアムズとヤマルの出場が濃厚で、その存在は試合に不確定要素をもたらし、カーボベルデ守備陣にとって大きな脅威となる。
グループステージ突破へは楽な道のりではない。スペインは21日にアトランタでサウジアラビア、26日にグアダラハラでウルグアイと対戦する。デ・ラ・フエンテ監督は、2人が初戦でリズムをつかむことを期待している。