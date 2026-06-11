ヤマルとウィリアムズは木曜日、テネシー州チャタヌーガのスペイン代表合宿で全体練習に復帰した。大会目前で2人の状態を心配していたルイス・デ・ラ・フエンテ監督は、この報告に安堵した。

3人は月曜のペルー戦を怪我で欠場したが、遠征組が試合に臨む間、拠点に残って集中リハビリを行い、大会への万全を期した。