クラブでのチームメートと、得点力抜群の代表キャプテンのどちらを選ぶかと問われたゴードンは、両者を絶賛した。バルセロナのウインガーは、ヤマルの急速な台頭に驚かされていることを認めた。

「自分にとっては、成し遂げたことを考えればその2人のどちらかになる。ラミネがあの若さで成し遂げてきたことは本当にすごい。彼がどんな選手かというと、もう信じられないレベルだ。今の彼はまったく別次元にいる。19歳の選手があんなことをやっているなんてクレイジーだ」とゴードンは述べた。

そのスペインのセンセーションが現在の世界サッカー界で最高のウインガーかとさらに問われると、ゴードンはこう付け加えた。「そう思う。純粋な選手として、能力の話をするなら、自分にとって彼は間違いなくナンバーワンだ」

一方でゴードンは、ケインの前例のない得点記録も投票の過程で見過ごすことはできないと強調した。「でも、もし昨季を基準に話すなら、H［ケイン］には誰にも負けないだけの十分な根拠がある。彼のシーズンは歴史的だったからだ」と説明。「彼が決めたゴール数、ワールドカップで僕たちのためにやってきたことを考えれば、2人とも強い根拠がある。だから、2人の幸運を祈っている」



