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ラミン・ヤマルかハリー・ケインか。スペインとの対戦を前に、バルセロナのスター、アンソニー・ゴードンがバロンドール争いについて見解を示す
際立つ2人の有力候補
ゴードンは、今夏に7000万ポンドでカタルーニャへ移籍したことで、今年の有力候補たちを評価するのにまたとない立場にある。25歳の同選手はラ・リーガで素晴らしいスタートを切っており、10代の新星ヤマルとともに最初の7試合で5アシストを記録している。
そして今度は、イングランドがネーションズリーグで世界王者スペインと対戦する準備を進める中、代表のキャプテンと再会することになる。イングランドにとっては、この夏の痛恨のワールドカップ準決勝敗退以来、初の試合となる。
レアル・マドリーのFWキリアン・エムバペが個人最高賞の有力候補であり続けている一方で、ゴードンは国内と代表でともにする仲間たちが一歩抜け出していると感じている。ケインは2025-26シーズンに全公式戦で驚異の73ゴールを記録し、ヤマルはラ・リーガとワールドカップの両タイトルを手にした。
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「彼はまったく別次元にいる」
クラブでのチームメートと、得点力抜群の代表キャプテンのどちらを選ぶかと問われたゴードンは、両者を絶賛した。バルセロナのウインガーは、ヤマルの急速な台頭に驚かされていることを認めた。
「自分にとっては、成し遂げたことを考えればその2人のどちらかになる。ラミネがあの若さで成し遂げてきたことは本当にすごい。彼がどんな選手かというと、もう信じられないレベルだ。今の彼はまったく別次元にいる。19歳の選手があんなことをやっているなんてクレイジーだ」とゴードンは述べた。
そのスペインのセンセーションが現在の世界サッカー界で最高のウインガーかとさらに問われると、ゴードンはこう付け加えた。「そう思う。純粋な選手として、能力の話をするなら、自分にとって彼は間違いなくナンバーワンだ」
一方でゴードンは、ケインの前例のない得点記録も投票の過程で見過ごすことはできないと強調した。「でも、もし昨季を基準に話すなら、H［ケイン］には誰にも負けないだけの十分な根拠がある。彼のシーズンは歴史的だったからだ」と説明。「彼が決めたゴール数、ワールドカップで僕たちのためにやってきたことを考えれば、2人とも強い根拠がある。だから、2人の幸運を祈っている」
トゥヘル、再建へ動く
今後の一戦は、ワールドカップで悔しい終幕を迎えたイングランドにとって重要な立て直しの機会となる。トーマス・トゥヘル監督率いるチームは、スペインとの決勝対決まであと一歩に迫りながら、アルゼンチンに劇的な形で終盤に勝ち越しを許し、1-2で敗れた。
ゴードンはその準決勝で後半に先制点を決め、イングランドをリードに導いていた。しかし、トゥヘル監督は厳しい批判を浴びた守備的なアプローチを採用し、圧力を受ける展開を招いた結果、エンソ・フェルナンデスとラウタロ・マルティネスに劇的な逆転を許した。
そうした戦術判断を巡って激しい批判が巻き起こったにもかかわらず、イングランドサッカー協会はトゥヘル監督を引き続き支持している。ドイツ人指揮官は現在、母国開催のEURO2028で優勝争いができるチームを築く任務を担っている。
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世界王者が待ち受ける
イングランドは土曜日、強豪スペインをホームに迎えてネーションズリーグ初戦に臨む。この一戦は、トゥヘル率いるイングランドにとって、現世界王者を相手に自らの力を試し、夏の失望を振り払うための重要な機会となる。
ゴードンは、バルセロナでともにプレーする数人の同僚と対戦するのを前に、クラブでの印象的な好調ぶりを代表の舞台でも示したい考えだ。ラ・ロハ戦で力強いパフォーマンスを見せれば、イングランドが新たな大会サイクルをスタートさせる中で、大きな自信につながるはずだ。
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