ラミン・ヤマルが2得点、スペインがクロアチアを圧倒してUEFAネーションズリーグのグループ首位に立つ

スペインはエスタディオ・ラモン・サンチェス・ピスフアンで、信じ難い強度で試合に入った。ヤマルは開始わずか2分、アレックス・バエナの正確なパスを受け、左足のシュートをゴール右隅に流し込んで先制点を挙げた。クロアチアは序盤の圧力に対応しきれず、開催国がボール保持で主導権を握った。

『Opta』はこの記録の歴史的な意味合いについて、次のように伝えている。「スペインはイングランド戦とクロアチア戦で、2試合連続で試合開始から2分以内に得点した。少なくとも2004年以降、あらゆる大会を通じてこれを達成したのは初めてである」