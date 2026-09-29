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翻訳者：
ラミン・ヤマルが2得点、スペインがクロアチアを圧倒してUEFAネーションズリーグのグループ首位に立つ
セビージャで衝撃のスタート
スペインはエスタディオ・ラモン・サンチェス・ピスフアンで、信じ難い強度で試合に入った。ヤマルは開始わずか2分、アレックス・バエナの正確なパスを受け、左足のシュートをゴール右隅に流し込んで先制点を挙げた。クロアチアは序盤の圧力に対応しきれず、開催国がボール保持で主導権を握った。
『Opta』はこの記録の歴史的な意味合いについて、次のように伝えている。「スペインはイングランド戦とクロアチア戦で、2試合連続で試合開始から2分以内に得点した。少なくとも2004年以降、あらゆる大会を通じてこれを達成したのは初めてである」
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迅速な対応で首位を奪還
クロアチアは28分、イバン・ペリシッチのクロスをディオン・ベリョが頭で合わせ、劣勢の展開の中で同点に追いついた。しかし、スペインはほぼ直後に反応し、再びリードを奪い返す。わずか3分後、今度はヤマルがアシスト役となり、CKの流れから見事なクロスを供給。これをマルク・プビルが高い打点のヘディングでネットに突き刺した。
開催国は中盤を完全に支配し、相手にほとんどチャンスを与えない一方で、絶えずドミニク・リバコビッチのゴールを脅かした。スコアは前半のうちにさらに開いていてもおかしくなく、ミケル・オヤルサバルのゴールはオフサイドで取り消され、フェルミン・ロペスはアディショナルタイムにポストを叩いた。
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重要な勝ち点を確保
後半もスペインが試合の主導権を握り続け、ついにリードを広げた。63分にはヤマルがこの日2点目を記録。途中出場のペドリからパスを受けると、難しい角度から見事に決めた。ルイス・デ・ラ・フエンテ監督のチームはボール支配率63.7％を記録し、シュート数は計16本だった。
激しい戦いが続く中でも、ラモン・サンチェス・ピスフアンの観衆は大きな敬意を示した。81分にピッチへ入ったクロアチアのレジェンド、ルカ・モドリッチにはスタンディングオベーションが送られた。デ・ラ・フエンテ監督の交代策は今回も高い効果を発揮し、89分にはミケル・メリーノのアシストからニコ・ウィリアムズが終盤に得点。4-1の勝利を決定づけた。
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スペインの今後を見据えて
スペインは開幕節でイングランドを破った後、クロアチアを圧倒し、勝ち点6でリーグA・グループ3の首位をしっかりと維持している。次戦のチェコ戦でもこの完璧な連勝を伸ばし、早々にノックアウトステージ進出を決めることを目指す。
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