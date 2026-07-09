AFP
翻訳者：
ラミン・ヤマルが、アトレティコ・マドリードのFWジュリアン・アルバレスに、バルセロナで一緒にプレーしようと呼びかけた。
ヤマルが直接訴えかける
ヤマルは、アルバレスがバルセロナのユニフォームを着ることを望んでいる。18歳のウインガーは、アルゼンチン代表FWのカンプ・ノウ加入について積極的に発言し、チーム全体が彼を迎え入れる準備ができていると語った。スペイン代表のヤマルは『ムンド・デポルティーボ』の取材に、その能力とチーム適性を絶賛した。
「彼はトップクラスの選手で、誰もが彼とプレーしたいと思う。以前も言ったように、私たちは彼を歓迎するし、来てくれたらみんな喜ぶだろう。彼はバルサのスタイルにぴったりだ。現状は分からないが、実現することを願っている」とヤマルは語った。
- Getty Images Sport
「世界一のクラブ」
マンチェスター・シティでの活躍後、ディエゴ・シメオネ監督率いるチームでプレーするアルバレスは、世界屈指のフォワードに成長した。多才さと献身性が評価され、最優先の補強候補に挙げられている。ヤマルは以前、このアトレティコFWと共闘したいと表明。26歳の彼がカンプ・ノウへ移籍しても後悔はないと確信する。
「彼にとって、世界最高のクラブ、ファン、街が待つバルセロナは理想的な場所だ。もし私が彼なら移籍する。彼が来たいなら、私たちは待っている」とヤマルは語った。
シメオネ、アルバレスに苛立ちを隠せない
ヤマルが非公式代理人として奔走する一方、マドリードの状況は緊迫している。報道によると、ストライカーとシメオネ監督の関係は決裂寸前だ。 全力で戦うことを求めるシメオネ監督は、ワールドカップ優勝経験を持つこの選手が移籍を望んでいることに幻滅し、放出もやむなしとの姿勢を示している。バルセロナ移籍を公にほのめかしたことで我慢の限界に達したともされる。メトロポリターノ・スタジアム内の空気は一変し、クラブ幹部はチーム内の不和を避けるため、彼の売却を検討し始めた。
- Getty Images
ラポルタにとっての財政的なハードル
選手とクラブの意向は一致しているが、バルセロナの財政難で移籍交渉は難航している。スポーツディレクターのデコはアルバレスを高く評価。しかしクラブはアトレティコが求める移籍金を用意する必要がある。 特に国内ライバルに売却する場合は高額な移籍金を要求すると見込まれる。ジョアン・ラポルタ会長らバルセロナ理事会は、ラ・リーガの厳しい支出制限内に収めるため、取引の枠組みを模索している。
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