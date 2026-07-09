ラミン・ヤマルが、アトレティコ・マドリードのFWジュリアン・アルバレスに、バルセロナで一緒にプレーしようと呼びかけた。

ヤマルは、アルバレスがバルセロナのユニフォームを着ることを望んでいる。18歳のウインガーは、アルゼンチン代表FWのカンプ・ノウ加入について積極的に発言し、チーム全体が彼を迎え入れる準備ができていると語った。スペイン代表のヤマルは『ムンド・デポルティーボ』の取材に、その能力とチーム適性を絶賛した。

「彼はトップクラスの選手で、誰もが彼とプレーしたいと思う。以前も言ったように、私たちは彼を歓迎するし、来てくれたらみんな喜ぶだろう。彼はバルサのスタイルにぴったりだ。現状は分からないが、実現することを願っている」とヤマルは語った。







