わずか19歳で主将グループ入りを果たしたヤマルは、クラブの明確な意思を示す存在だ。いまや象徴的な背番号10を背負うこの10代の選手の昇格は、従来の年功序列ではなく、純粋に競技面での圧倒的な影響力に基づくものだ。ピッチ上での権威はすでに疑いようがなく、バルセロナもその立場を積極的に認めている。

カタルーニャの名門にとって、若きリーダーがキャプテンマークを巻くことは珍しくない。2年前には、ガビがセビージャ戦での復帰出場時にペドリからキャプテンマークを引き継ぎ、20歳76日で公式戦におけるクラブ史上2番目の最年少主将となったことで大きな話題を呼んだ。

試合中にキャプテンマークを巻いた最年少選手の記録は、2010年のコパ・デル・レイでチームを率いたボージャン・クルキッチが保持しており、その当時は20歳56日だった。ただ、19歳で正式に公式の5人の序列に組み込まれたヤマルは、フリックのスポーツプロジェクトの鼓動する中心としての特別な立場を確固たるものにしている。



