Getty Images Sport
翻訳者：
ラミン・ヤマルがリオネル・メッシの記録に並ぶ バルセロナはレバンテとのスリリングな一戦を制して勝利を確保
リオネル・メッシに匹敵する
バルセロナは、止められないヤマルを原動力にレバンテを4-2で下し、国内リーグでの完璧なスタートを継続した。ラミネは2得点を挙げ、これまでリオネル・メッシだけが保持していた21世紀の記録に並んだ。
ヤマルは、シーズン最初のラ・リーガ5試合で3度の1試合2得点を記録したバルセロナ史上2人目の選手となった。この偉業は、メッシが2012-13シーズンに達成していた。ヤマルは今季ここまで6ゴールとしており、ラフィーニャ、キリアン・エムバペ、セルヒオ・カメージョと並んでリーグ得点ランキング首位タイとなっている。
- AFP
圧倒的な攻撃コンビ
この勝利ではラフィーニャも重要な役割を果たし、2アシストを記録した。ブラジル代表は今季ここまで11ゴールに関与しており、ヤマルは9ゴールに絡んでいる。2人の攻撃面での相乗効果によって、バルセロナは全公式戦で計25ゴールという驚異的な数字を叩き出している。
この圧倒的な攻撃力により、クラブはリーグ戦わずか5試合で20得点に到達。これは2011-12シーズン以来初めてのことだ。さらに、シャビ・エスパルトが5分に先制点を決めたことで、バルセロナはこれで3試合連続で試合開始から6分以内にゴールを奪っている。
レバンテ、終盤に反撃 শুরুす
バルセロナは立ち上がりから主導権を握り、5分にエスパートが先制した。その後、ヤマルが2得点を挙げ、19分にネットを揺らすと、48分にはPKを決めて3点差とした。
しかし、レバンテは終盤に守備のミスを突いて試合を熱くした。79分にイバン・ロメロがミスを見逃さずに得点し、さらに9分後にはブルグエが2点目を加えて3-2とした。ホームのレバンテは劇的な同点弾を目指して攻勢を強めたが、後半アディショナルタイム深くの93分、カリム・アデイェミが見事な独走ゴールを決め、バルセロナの4-2勝利を決定づけた。
- Getty Images Sport
バルセロナの次は？
この勝利により、バルセロナは5試合で勝ち点15のパーフェクトな成績を維持し、ラ・リーガ首位の座を守った。一方、レバンテは勝ち点5で13位につけている。フリック監督率いるチームは、水曜日にホームでラシンを迎え撃ち、その後土曜日にセビージャとの厳しい一戦に臨む中で、この完璧なスタートをさらに伸ばすことを目指す。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。