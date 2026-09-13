バルセロナは、止められないヤマルを原動力にレバンテを4-2で下し、国内リーグでの完璧なスタートを継続した。ラミネは2得点を挙げ、これまでリオネル・メッシだけが保持していた21世紀の記録に並んだ。

ヤマルは、シーズン最初のラ・リーガ5試合で3度の1試合2得点を記録したバルセロナ史上2人目の選手となった。この偉業は、メッシが2012-13シーズンに達成していた。ヤマルは今季ここまで6ゴールとしており、ラフィーニャ、キリアン・エムバペ、セルヒオ・カメージョと並んでリーグ得点ランキング首位タイとなっている。