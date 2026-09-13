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Levante UD v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal

翻訳者：

ラミン・ヤマルがリオネル・メッシの記録に並ぶ　バルセロナはレバンテとのスリリングな一戦を制して勝利を確保

ラミン・ヤマル
リオネル・メッシ
ハフィーニャ
バルセロナ
ラ・リーガ
レバンテ 対 バルセロナ
レバンテ

ラミネ・ヤマルは日曜日、バルセロナがレバンテを4-2で下した一戦でラ・リーガ3試合連続の2得点を記録し、リオネル・メッシの驚異的な記録に並んだ。19歳のセンセーションはチームメートのラフィーニャとともに圧巻の好調を維持し、ハンジ・フリック率いる止められないバルセロナを、クラブでは10年以上見られなかった印象的な得点マイルストーン到達へ導いた。

  • リオネル・メッシに匹敵する

    バルセロナは、止められないヤマルを原動力にレバンテを4-2で下し、国内リーグでの完璧なスタートを継続した。ラミネは2得点を挙げ、これまでリオネル・メッシだけが保持していた21世紀の記録に並んだ。

    ヤマルは、シーズン最初のラ・リーガ5試合で3度の1試合2得点を記録したバルセロナ史上2人目の選手となった。この偉業は、メッシが2012-13シーズンに達成していた。ヤマルは今季ここまで6ゴールとしており、ラフィーニャ、キリアン・エムバペ、セルヒオ・カメージョと並んでリーグ得点ランキング首位タイとなっている。

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    圧倒的な攻撃コンビ

    この勝利ではラフィーニャも重要な役割を果たし、2アシストを記録した。ブラジル代表は今季ここまで11ゴールに関与しており、ヤマルは9ゴールに絡んでいる。2人の攻撃面での相乗効果によって、バルセロナは全公式戦で計25ゴールという驚異的な数字を叩き出している。

    この圧倒的な攻撃力により、クラブはリーグ戦わずか5試合で20得点に到達。これは2011-12シーズン以来初めてのことだ。さらに、シャビ・エスパルトが5分に先制点を決めたことで、バルセロナはこれで3試合連続で試合開始から6分以内にゴールを奪っている。

  • レバンテ、終盤に反撃 শুরুす

    バルセロナは立ち上がりから主導権を握り、5分にエスパートが先制した。その後、ヤマルが2得点を挙げ、19分にネットを揺らすと、48分にはPKを決めて3点差とした。

    しかし、レバンテは終盤に守備のミスを突いて試合を熱くした。79分にイバン・ロメロがミスを見逃さずに得点し、さらに9分後にはブルグエが2点目を加えて3-2とした。ホームのレバンテは劇的な同点弾を目指して攻勢を強めたが、後半アディショナルタイム深くの93分、カリム・アデイェミが見事な独走ゴールを決め、バルセロナの4-2勝利を決定づけた。

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    バルセロナの次は？

    この勝利により、バルセロナは5試合で勝ち点15のパーフェクトな成績を維持し、ラ・リーガ首位の座を守った。一方、レバンテは勝ち点5で13位につけている。フリック監督率いるチームは、水曜日にホームでラシンを迎え撃ち、その後土曜日にセビージャとの厳しい一戦に臨む中で、この完璧なスタートをさらに伸ばすことを目指す。

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