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ラミン・ヤマルがユニセフ大使に就任。バルセロナとスペインで注目された彼が、子どもたちがサッカーを楽しむ権利を守るチャンピオンとなる。
10代のスターにとって歴史的な就任
ヤマルはピッチ上の天才を超え、次世代のグローバル提唱者に成長した。18歳のバルセロナFWはユニセフ親善大使に任命され、同大使の最年少記録を更新した。発表は「国際遊びの日」に合わせ、遊びがすべての子供の認知・身体発達に不可欠な権利であることを再確認する日に行われた。
ロカフォンダの街角から世界最高峰へ駆け上がった彼の彗星のような台頭を示す任命だ。スペイン代表としてこの役割を担うことで、彼はスポーツで社会を変えた伝説の人々に続く。彼にとってこれは肩書きではなく、生い立ちとサッカー人生の延長線上に立つ使命である。
- AFP
ヤマルが「遊びの力」について語る
バルセロナのスター選手は新たな役割に就いた感想を語り、ユニセフ親善大使に就任できたことを「この上なく誇りに思います」と述べた。幼少期について「私にあったのは家族とボール、公園、そして夢だけでした」と振り返り、「サッカーをすることで生活のリズムや帰属意識、未来への希望を得ました」と語った。 子どもたちが子どもらしく過ごし、世界を知り、想像力を育み、成長するために安全な遊び場がどれだけ大切か、身をもって知っています。」
しかし世界では何百万人もの子どもたちが安全に遊べる場所がなく育っている。遊ぶ機会を失えば、スキルや友達、明るい未来を想像するチャンスも失われる」と語った。
バルセロナとユニセフの絆を強める
このパートナーシップは、FCバルセロナ・バルサ財団とユニセフの長期にわたる協力関係をさらに強めるものです。両者は約20年にわたり活動を共にしてきました。クラブのアイデンティティを支える柱です。ヤマルは2024年初めからユニセフの若者向け啓発キャンペーンに参加しており、今回の任命はその延長線上にあります。
新任では、人道危機や紛争で暮らす子どもたちの権利保護に注力します。圧倒的なSNS影響力とロールモデルとしての存在感を活かし、レクリエーション施設や安全な環境にアクセスできない子どもたちに世界の関心を集めることが目標です。
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ピッチの上でも外でも記録を塗り替える
ヤマルは、現代サッカー界でも稀に見る勢いで新たな境地を切り拓いている。ハンス・フリック監督率いるバルセロナとスペイン代表で不可欠な存在であり、ピッチ外での活躍で真のグローバル・アイコンへと成長した。彼はもはやゴールやアシストだけで評価されるのではなく、世界の舞台でクラブの価値観を体現するリーダーと見なされている。