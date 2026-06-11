ラミン・ヤマルがユニセフ大使に就任。バルセロナとスペインで注目された彼が、子どもたちがサッカーを楽しむ権利を守るチャンピオンとなる。

バルセロナのスター選手は新たな役割に就いた感想を語り、ユニセフ親善大使に就任できたことを「この上なく誇りに思います」と述べた。幼少期について「私にあったのは家族とボール、公園、そして夢だけでした」と振り返り、「サッカーをすることで生活のリズムや帰属意識、未来への希望を得ました」と語った。 子どもたちが子どもらしく過ごし、世界を知り、想像力を育み、成長するために安全な遊び場がどれだけ大切か、身をもって知っています。」

しかし世界では何百万人もの子どもたちが安全に遊べる場所がなく育っている。遊ぶ機会を失えば、スキルや友達、明るい未来を想像するチャンスも失われる」と語った。