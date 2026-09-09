ヤマルが再び主役となり、欧州サッカーの歴史に新たな1ページを刻んだ。77分に直接FKを決め、圧巻の個人パフォーマンスを締めくくった。

19歳58日のヤマルは、リーガのクラブに所属する選手として、チャンピオンズリーグ史上最年少で直接FKを決めた選手となった。レアル・マドリーのアルダ・ギュレルが記録していた21歳49日、そして元アトレティコ・マドリーFWセルヒオ・アグエロの21歳154日という従来の記録を上回った。

さらにこのゴールにより、ヤマルのチャンピオンズリーグ通算ゴール関与数は21に到達。内訳は11ゴール10アシストとなっている。これにより同選手は、大会史上10代の選手として最多のゴール関与数を単独で保持し、キリアン・エムバペの従来の20を上回った。











