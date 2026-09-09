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ラミン・ヤマルがチャンピオンズリーグの歴史に名を刻む バルセロナがフェイエノールトを粉砕
バルセロナ、チャンピオンズリーグで好スタート
バルセロナは2026-27シーズンのチャンピオンズリーグ初戦で容赦ない強さを見せ、グループステージ開幕戦でエールディビジのフェイエノールトを5-1で粉砕した。ハンジ・フリック監督率いるチームは圧倒的なパフォーマンスを披露し、欧州最高峰の舞台で貴重な勝ち点3を手にした。
ラフィーニャが開始3分で先制点を挙げると、57分にはこの日2点目を記録。さらにカリム・アデイェミ、ラミン・ヤマル、ガブリエウ・ジェズスもゴールを決めた。一方、82分にはセム・ステインがアウェーのフェイエノールトに1点を返した。
ヤマルがキリアン・エンバペのマイルストーンを上回る
ヤマルが再び主役となり、欧州サッカーの歴史に新たな1ページを刻んだ。77分に直接FKを決め、圧巻の個人パフォーマンスを締めくくった。
19歳58日のヤマルは、リーガのクラブに所属する選手として、チャンピオンズリーグ史上最年少で直接FKを決めた選手となった。レアル・マドリーのアルダ・ギュレルが記録していた21歳49日、そして元アトレティコ・マドリーFWセルヒオ・アグエロの21歳154日という従来の記録を上回った。
さらにこのゴールにより、ヤマルのチャンピオンズリーグ通算ゴール関与数は21に到達。内訳は11ゴール10アシストとなっている。これにより同選手は、大会史上10代の選手として最多のゴール関与数を単独で保持し、キリアン・エムバペの従来の20を上回った。
新加入選手たちが圧倒的なパフォーマンスで輝く
ヤマルの記録更新の夜に加え、他の数人の主力アタッカーもこの圧勝に大きく貢献した。 今夏加入のヘススはクラブでの初得点を記録し、途中出場から後半40分にバルセロナでの初ゴールを決めた。
アデイェミも前半22分に得点を挙げ、序盤のうちに余裕のあるリードを築いた。これにラフィーニャの見事な2得点も加わり、フリック率いる前線は90分を通して驚異的な連係と高い決定力を示した。
この欧州での力強いスタートは、今季のバルセロナの完璧な国内での戦いぶりをさらに裏付けるものとなっている。フリック監督のチームはリーガ開幕4試合ですでに全勝を飾っており、勝ち点12でスペイン1部の首位に立っている。
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好調バルセロナにレバンテ遠征が待つ
欧州の勝ち点3をしっかりと確保したバルセロナは、すぐに国内での戦いへと意識を切り替える。カタルーニャ勢は今週末のリーガでレバンテと対戦し、連勝を5に伸ばすことを目指す。一方、フェイエノールトはスペインでの大敗を受け、早急に立て直しが必要だ。オランダ勢はエールディヴィジでPECズヴォレをホームに迎え、国内での戦いを立て直したいところだ。
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