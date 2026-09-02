Getty Images Sport
翻訳者：
ラミン・カマラの代理人がモナコを批判、エンソ・フェルナンデス退団後の4700万ポンドでのチェルシー移籍破談を受け「商品」扱いの話が浮上
チェルシーの移籍期限最終日における中盤の大失敗
チェルシーは、マンチェスター・シティへの史上最高額に並ぶ移籍を完了したエンソの直接的な後釜として、セネガル代表カマラの獲得を準備していた。チェルシーはモナコと4700万ポンドの合意に達し、このMFはメディカルチェックまで終えたうえで、ロンドン行きの準備を進めていた。
しかし、この移籍はフォラリン・バログンのエバートン移籍案と複雑に結びついていた。フランスのクラブは、大型売却によって早急に収支を整える必要があった。エバートンが当初バログン獲得に向けて動きを見せると、モナコはカマラに対し、退団はないと伝えた。
移籍市場終盤の奇妙な顛末として、バログンはエバートンでメディカルチェックを受けた後に考えを変え、この移籍を拒否した。それにもかかわらず、モナコはなおもカマラの退団にゴーサインを出さず、チェルシーはプロらしくない土壇場での方針転換だとして激怒した。
- Jonathan Moscrop
代理人、『商品』扱いに激怒
元プレミアリーグFWディオマンシ・カマラは、ラミン・カマラとクリスタル・パレスのウインガーであるイスマイラ・サールの双方を代理しており、Instagramで強い苛立ちをあらわにした。土壇場での阻止は、移籍市場におけるアフリカ人選手の扱われ方に関する構造的な問題を浮き彫りにしたとの考えを示した。
カマラは自身のInstagramストーリーで、「イスマイラ・サールとラミン・カマラを巡る状況は、私たち全員が立ち止まって注視すべきものだ」と投稿。「アフリカ人選手が時に、単なる商品同然に扱われかねないというこの論理から、私たちは抜け出さなければならない。彼らは買われ、価格を設定され、将来を交渉される。そしてあまりにもしばしば、本人たちの意思は後景に追いやられてしまう」と続けた。
さらに、「アフリカ人選手には敬意が払われるべきだ。彼らの仕事への敬意。彼らのキャリアへの敬意。彼らの野心への敬意。彼らの声への敬意だ」と付け加えた。
移籍交渉がもたらす人間的代償
カマラは、サッカー界の金銭的な仕組みが、しばしば選手が受ける個人的な代償を見過ごしていると強調した。さらに熱を帯びた訴えの中で、こう続けた。「移籍は、単に2クラブといくつかの数字の問題であってはならない。あらゆる契約の背後には、1人の人間、1つのキャリア、夢、そして人生を変える決断がある。
「クラブが時として最終的な決定権を持てるという事実は、プロサッカーの現実だ。だが、1つの疑問が残る。選手のキャリアと意思はどうなるのか？」
制度改革を求め、同代理人はサッカー界の統括機関に介入を促した。「サッカーの統括団体、とりわけFIFAとUEFAは、こうした状況を真剣に精査し、クラブと選手の双方にとってより公正な制度を作れないか検討しなければならない」とカマラは訴えた。「契約解除条項は義務化されるべきなのか。
「最終的には選手本人の献身と信頼を失うにもかかわらず、クラブが選手を契約に縛りつけられることに、いったいどんな意味があるのか。クラブの投資は守られなければならない。だが同時に、選手のキャリア、野心、そして自らの将来を決める権利も守られなければならない。双方を保護する枠組みが必要だ」
最後にこう締めくくった。「選手の将来を左右する決定において、選手は声を聞かれ、尊重されなければならない。大切なことを決して忘れてはならない。あらゆる成功の陰で、まず歴史を書いているのは選手たちなのだ」
- Getty Images Sport
アロンソ、いきなり中盤危機に直面
フェルナンデスの退団を承認しながらカマラの確保に失敗したチェルシーのシャビ・アロンソ監督は、深刻な選手起用の悩みに直面している。チェルシーの中盤は突如として手薄となり、モイセス・カイセドとジョーダン・ヘンダーソンはいずれも負傷を抱え、ロメオ・ラヴィアもようやく万全の状態へ戻りつつあるところだ。
アロンソ監督は直近のブライトン戦の勝利でも、すでにSBのリース・ジェームズとマロ・ギュストをセントラルMFで起用せざるを得なかった。チェルシーは今や手薄な陣容で、日曜日に行われる現王者アーセナルとの厳しいアウェー戦に臨まなければならず、1月の移籍市場が開くまで何とか持ちこたえることを切実に願っている。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。