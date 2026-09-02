カマラは、サッカー界の金銭的な仕組みが、しばしば選手が受ける個人的な代償を見過ごしていると強調した。さらに熱を帯びた訴えの中で、こう続けた。「移籍は、単に2クラブといくつかの数字の問題であってはならない。あらゆる契約の背後には、1人の人間、1つのキャリア、夢、そして人生を変える決断がある。

「クラブが時として最終的な決定権を持てるという事実は、プロサッカーの現実だ。だが、1つの疑問が残る。選手のキャリアと意思はどうなるのか？」

制度改革を求め、同代理人はサッカー界の統括機関に介入を促した。「サッカーの統括団体、とりわけFIFAとUEFAは、こうした状況を真剣に精査し、クラブと選手の双方にとってより公正な制度を作れないか検討しなければならない」とカマラは訴えた。「契約解除条項は義務化されるべきなのか。

「最終的には選手本人の献身と信頼を失うにもかかわらず、クラブが選手を契約に縛りつけられることに、いったいどんな意味があるのか。クラブの投資は守られなければならない。だが同時に、選手のキャリア、野心、そして自らの将来を決める権利も守られなければならない。双方を保護する枠組みが必要だ」

最後にこう締めくくった。「選手の将来を左右する決定において、選手は声を聞かれ、尊重されなければならない。大切なことを決して忘れてはならない。あらゆる成功の陰で、まず歴史を書いているのは選手たちなのだ」



